Le Parc olympique annonce le report du match du CF Montréal du 22 février au Stade olympique

MONTRÉAL, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Au regard des plus récentes prévisions météorologiques, le Parc olympique applique son protocole de gestion de l'enceinte principale du Stade et se voit dans l'obligation de reporter au mercredi 23 février le match de la Ligue des champions de la Concacaf opposant le CF Montréal au Santos Laguna. La rencontre aura lieu à la même heure, soit à 20 h.

Tous les billets pour le match du mardi 22 février demeurent valides et seront honorés pour le mercredi 23 février, incluant les billets de saison. Les détenteurs de billets individuels ou de groupe qui souhaitent se faire rembourser sont priés de contacter leur point d'achat initial avant le 23 février à 10 h.

À propos du protocole de gestion de l'enceinte principale

La tenue d'événements au Stade olympique est possible grâce à l'application du Protocole de gestion de l'occupation de l'enceinte principale du Stade, exigé et approuvé par la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ). Ce protocole vise essentiellement à protéger les personnes circulant sous la toile, qu'il s'agisse du public ou des travailleurs.

Le protocole de gestion de l'enceinte principale du Stade olympique dicte que la tenue d'événements y est permise si, et seulement si, trois conditions sont réunies :

qu'à 24 heures ou moins de l'événement, aucune précipitation de neige supérieure à 3 cm ou de pluie verglaçante supérieure à 3 mm ne soit prévue pendant la durée de l'événement, qu'il n'y ait aucune charge de neige ou de glace supérieure à 5 tonnes métriques sur la toiture au début de l'événement, et qu'il n'y ait aucune accumulation de glace sur la façade de la tour ou sur les câbles de suspension entre la tour et le toit.

Le Parc olympique effectue régulièrement des inspections systématiques et rigoureuses de la toile, suivies des réparations requises, et ce, afin de la maintenir en état et d'assurer la sécurité des lieux.

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique), remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent-vingt millions de visiteurs depuis son inauguration. Quarante-cinq ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable se déclinant sous quatre principaux aspects : historique, emblématique, architectural et urbain.

