Le parc de véhicules de promenade continue de croître dans le Grand Montréal

MONTRÉAL, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le parc de véhicules de promenade (automobiles et camions légers) a continué de croître dans le Grand Montréal entre décembre 2018 et décembre 2019. C'est ce que révèlent les plus récentes données sur le nombre de véhicules en circulation compilées par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) à partir des statistiques de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et de l'Association des Véhicules Électriques du Québec (AVÉQ).