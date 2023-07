Le parc Brewster de Lachine sera transformé et deviendra plus résilient face aux changements climatiques

MONTRÉAL, arrondissement de Lachine, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Lors de la séance du 4 juillet, les membres du conseil de Lachine ont octroyé un contrat de services professionnels pour le réaménagement du parc Brewster. Une réfection complète des installations est souhaitée notamment pour le mobilier urbain, l'éclairage et les aires de jeux repensées pour les tout-petits et les jeunes. L'Arrondissement profitera par ailleurs de l'occasion pour intégrer au parc une fonction écologique, soit la collecte des eaux de ruissellement.

« Nous profitons de la réfection de la 44e Avenue pour réaménager le parc Brewster. Ce sera notre premier parc qui accueillera les eaux de pluie provenant des espaces minéralisés qui l'entourent. Nous avons bien hâte d'inaugurer avec vous ce nouveau parc pour enfants qui se fera en respect avec la nature », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Assurer une meilleure résilience aux changements climatiques

La nouvelle conception du parc devra inclure des zones de rétention d'eau pour les périodes de fortes pluies. L'Arrondissement aménagera en 2023 une infrastructure verte dans la 44e Avenue de manière à recueillir les eaux de la chaussée qui se déversent actuellement dans le parc Brewster. Une évaluation de la tolérance des arbres existants aux inondations occasionnelles sera effectuée. Une déminéralisation sera effectuée en enlevant les tronçons de sentier en asphalte qui sont parallèles et redondants aux trottoirs.

Le contrat au montant de 222 764 $, octroyé à l'entreprise Les Services exp, donne le mandat de produire les plans et devis pour l'acquisition des modules de jeux et pour l'appel d'offres des travaux de réalisation du parc, situé à l'angle des rues Broadway et de la 44e Avenue. Le début des travaux de construction est prévu pour l'été 2024.

