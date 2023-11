LE PALMARÈS DES ÉCOLES DU JOURNAL DE RETOUR CE SAMEDI DANS LE JOURNAL DE MONTRÉAL ET LE JOURNAL DE QUÉBEC

Après une absence de trois ans imposée par la pandémie, ce cahier incontournable, accompagné d'un outil web amélioré, présentera les résultats détaillés de 468 écoles secondaires publiques et privées du Québec

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec ont le plaisir d'annoncer le grand retour du populaire Palmarès des écoles du Journal réalisé en collaboration avec l'Institut Fraser, et ce, après trois années d'interruption imposées par la pandémie. Référence incontournable pour les parents et les jeunes à la recherche d'une école secondaire publique ou privée, ce cahier spécial sera publié en exclusivité, ce samedi 18 novembre, au centre du Journal de Montréal et du Journal de Québec, et diffusé sur le site web et dans l'application mobile du Journal.

Accompagné d'un outil interactif facile à utiliser qui propose cette année un comparateur permettant de visualiser en un coup d'œil les performances de cinq écoles sur un seul écran, le Palmarès des écoles du Journal présentera et analysera les résultats détaillés des performances scolaires de 468 écoles secondaires de la province. Les lecteurs y retrouveront trois classements distincts : un palmarès des écoles publiques, un autre dédié aux écoles privées et un troisième consacré aux écoles accueillant plus de 30 % d'élèves en difficulté. Ce cahier à conserver regroupera également les établissements scolaires selon chacune des 17 régions du Québec, en plus d'offrir un accès privilégié à diverses données essentielles des écoles, dont la moyenne par matière, l'écart entre garçons et filles, le taux d'échec et le taux de retard des élèves.

« Après trois années d'absence causées par la pandémie, nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos lecteurs cette nouvelle édition du Palmarès des écoles du Journal. Nous savons qu'ils sont nombreux à l'avoir attendue avec impatience. Nous avons profité de cette période pour peaufiner l'expérience de navigation du Palmarès sur le web, qui permet de comparer plus facilement que jamais les performances de différentes écoles, autant sur notre site web que dans notre application mobile. J'en profite pour remercier l'Institut Fraser de collaborer une fois de plus avec nous à ce projet, et ce, depuis maintenant plus de 15 ans », a déclaré Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec.

« Il importe de souligner l'importance et la pertinence du Palmarès des écoles du Journal, qui, encore une fois cette année, attire les projecteurs sur les plus belles réussites au sein du réseau de l'éducation au Québec et sur les moyens déployés par certaines écoles pour bonifier la qualité de l'enseignement qu'elles offrent. Il s'agit d'un outil de comparaison du rendement des écoles hautement valorisé par les parents, le seul basé sur des critères objectifs et mesurables, qui pousse les directions d'école à chercher continuellement à s'améliorer », a souligné Yanick Labrie, chercheur associé à l'Institut Fraser.

Afin d'avoir un avant-goût de ce classement, les lecteurs retrouveront la liste des meilleures écoles de chaque région, ainsi que le top 10 des écoles publiques et privées, dans l'édition régulière du Journal de Montréal et du Journal de Québec, ce vendredi 17 novembre.

