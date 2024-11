LE PALMARÈS DES ÉCOLES DU JOURNAL PUBLIÉ SAMEDI DANS LE JOURNAL DE MONTRÉAL ET LE JOURNAL DE QUÉBEC

Réalisé en collaboration avec l'Institut Fraser, ce cahier spécial à conserver regroupera

les données détaillées de 465 écoles secondaires publiques et privées du Québec,

le tout accompagné d'un outil interactif encore plus facile à utiliser.

MONTRÉAL, le 13 nov. 2024 /CNW/ - C'est avec beaucoup de fierté que Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec annoncent la publication de l'édition 2024 du populaire Palmarès des écoles du Journal réalisé avec la collaboration de l'Institut Fraser. Devenu une référence incontournable pour les parents et les jeunes à la recherche d'une école secondaire publique ou privée, ce cahier spécial de 36 pages sera inséré en exclusivité, le samedi 16 novembre, au centre du Journal de Montréal et du Journal de Québec, en plus d'être diffusé sur le site web et dans l'application mobile du Journal.

Présentant et analysant les résultats détaillés des performances scolaires de 465 écoles secondaires de la province, le Palmarès des écoles du Journal proposera cette année quatre classements distincts : un palmarès des écoles publiques, un autre dédié aux écoles privées ainsi que deux classements consacrés aux écoles publiques et privées accueillant plus de 30 % d'élèves en difficulté. Ce cahier à conserver sera accompagné d'un outil interactif facile à utiliser comprenant un comparateur qui permet de visualiser les données de cinq écoles sur un seul et même écran.

Le Palmarès des écoles du Journal regroupera également les établissements scolaires selon chacune des 17 régions du Québec, en plus d'offrir un accès privilégié à diverses données essentielles des écoles, dont la moyenne par matière, l'écart entre garçons et filles, le taux d'échec et le taux de retard des élèves.

Les lecteurs et lectrices pourront aussi y découvrir les écoles qui performent le mieux parmi celles qui ne sélectionnent pas leurs élèves sur la base des résultats scolaires.

« Le Journal est fier de publier de nouveau cette année son Palmarès des écoles secondaires en collaboration avec l'Institut Fraser. La publication de ce classement annuel dans nos pages depuis près de 20 ans est devenue une véritable tradition au Québec, et nous savons que des milliers de familles l'attendent impatiemment afin de faire un choix d'école judicieux. Nous sommes aussi heureux d'offrir une version révisée de notre outil web, qui permet notamment de comparer jusqu'à cinq écoles en un coup d'œil », déclare l'éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec, Sébastien Ménard, qui dirige ce projet depuis ses tout débuts.

« Le Palmarès des écoles du Journal est le seul outil permettant aux parents, aux éducateurs et aux directions d'établissements d'observer l'historique du rendement scolaire d'une école en particulier et d'établir des comparaisons avec les autres écoles de la province, sur la base de critères objectifs et mesurables. Encore cette année, le Palmarès des écoles montre que l'amélioration du rendement scolaire est possible dans n'importe quel type d'école, publique ou privée, et qu'aucune n'a le monopole de la réussite », souligne Yanick Labrie, chercheur associé à l'Institut Fraser.

Afin d'avoir un aperçu de ce classement des plus attendus, les lecteurs et lectrices retrouveront, le vendredi 15 novembre, la liste des meilleures écoles de chaque région ainsi que le top 10 des écoles publiques et privées dans l'édition régulière du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

Les médias désirant obtenir plus d'informations sur le sujet, une copie du Palmarès des écoles du Journal ou encore une entrevue avec Sébastien Ménard (éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec) ou Yanick Labrie (chercheur associé à l'Institut Fraser) sont invités à communiquer avec Marc-André Laporte à [email protected].

À propos des journaux de Québecor

Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec sont disponibles en version papier et en version électronique. De plus, les journaux de Québecor offrent le choix de lire leurs contenus sur toutes les plateformes numériques, dont les sites web JournaldeMontreal.com et JournaldeQuebec.com, ainsi que sur l'application mobile gratuite du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

SOURCE Le Journal de Montréal

Renseignements : Marc-André Laporte, Directeur principal Marketing, NumériQ, Groupe TVA & Média QMI [email protected]