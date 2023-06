TORONTO, le 1er juin 2023 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié les priorités de son exercice 2024. https://www.ocri.ca/salle-de-presse/publications/priorites-de-locri-pour-lexercice-2024

Les priorités annuelles de l'OCRI s'appuient sur le travail et les priorités antérieures des deux anciens organismes d'autoréglementation, l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

Les thèmes des priorités annuelles englobent l'établissement d'une marque pour l'OCRI, l'avancement des projets liés à la protection des investisseurs, la recherche de moyens d'harmoniser nos méthodes de réglementation et le soutien de la transformation du secteur.

« Les priorités annuelles ont été établies à la suite de la fusion de deux anciens organismes importants, a souligné Alexandra Williams, première vice-présidente à la réglementation des membres et aux stratégies de l'organisme. Nos premières priorités annuelles orienteront tout ce que nous ferons au cours de l'année qui vient. Ainsi, en cette première année d'existence de notre organisme de réglementation unifié et amélioré, nous nous assurerons de garder nos membres et les investisseurs au cœur de tout ce que nous accomplirons. »

Nos priorités annuelles comportent huit volets pour l'exercice en cours.

Définir la mission, la vision, les valeurs et la marque de l'OCRI et élaborer notre plan stratégique triennal. Promouvoir le point de vue des investisseurs par l'intermédiaire du Bureau des investisseurs et du comité consultatif des investisseurs. Harmoniser notre approche réglementaire. Présenter le projet de modèle de tarification intégré. Maintenir en poste un personnel engagé, habilité et uni. Continuer de remplir notre mandat réglementaire et de soutenir les investisseurs durant la transformation du secteur et de la réglementation. Renforcer les relations avec les parties prenantes. Montrer les progrès accomplis dans l'intégration des systèmes et processus de l'organisme.

« Les premières étapes de notre parcours pour devenir un organisme d'autoréglementation pleinement unifié ont été franchies, alors que nous avons autorisé notre première société à double inscription et choisi notre nouveau nom, l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), a ajouté Mme Williams. Nous sommes impatients de faire avancer chacune de nos grandes priorités au fil des prochains mois. »

L'OCRI poursuivra son étroite collaboration avec les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) pour s'acquitter de son mandat.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI exerce les fonctions réglementaires qu'exerçaient l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.OCRI.ca.

SOURCE L’Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias seulement : Sean Hamilton, Directeur des affaires publiques et des services de formation des membres, OCRI, Téléphone : 647 308-6497, Courriel : [email protected]