AGE-WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement, dévoile un espace immersif en partenariat avec l'Université de Toronto, IKEA et les entreprises en démarrage soutenues par AGE-WELL

TORONTO, le 8 mai 2025 /CNW/ - La plupart des personnes âgées veulent rester chez elles à mesure qu'elles vieillissent, et la technologie est essentielle pour que cela devienne réalité. Un nouvel espace au centre-ville de Toronto démontre comment des solutions novatrices peuvent favoriser l'autonomie et le vieillissement en santé.

Aujourd'hui, AGE-WELL inaugure officiellement le studio d'innovation AGE-WELL, un espace immersif qui donne vie au rôle de la technologie et des environnements conçus judicieusement pour permettre aux gens de vieillir chez eux.

Dans le nouveau studio d’innovation AGE-WELL, QBii, le robot de service, transporte les produits d’épicerie de la porte d’entrée à la cuisine, démontrant comment la robotique peut soutenir l’autonomie des personnes âgées. QBii a été conçu par Quantum Robotic Systems. (Groupe CNW/AGE-WELL Network of Centres of Excellence (NCE)) Démonstration en action : 2RaceWithMe, un jeu d’exercice conçu par Centivizer, fait la promotion de la santé physique et cognitive au moyen de 400 vidéos de voyage provenant d’endroits partout au Canada et dans le monde. La vidéo ne se déroule que si l’utilisateur continue à pédaler. (Groupe CNW/AGE-WELL Network of Centres of Excellence (NCE))

Ressemblant à un appartement typique à une chambre à coucher, le studio intègre des systèmes de maison intelligents, des dispositifs de surveillance de la santé, des aides personnelles intégrées vocales et d'autres technologies de pointe pour montrer comment ces solutions peuvent être intégrées de manière fluide à un domicile pour faciliter les activités quotidiennes et les besoins en matière de santé.

Les fonctionnalités comprennent notamment un dispositif de sécurité intelligent pour cuisinière qui avertit les utilisateurs ou les proches aidants si la cuisinière est laissée sans surveillance; un outil de suivi du sommeil qui peut détecter les signes vitaux et les moments où une personne sort de son lit, aidant à surveiller les habitudes de sommeil et la sécurité; et un jeu d'exercice qui favorise la santé physique et cognitive en associant le vélo stationnaire à des vidéos panoramiques.

Plus qu'un simple espace de démonstration, le studio sert de centre d'innovation, reliant les entreprises en démarrage, les grandes entreprises, les chercheurs, les organismes d'aide aux personnes âgées et de soins à domicile, les personnes âgées, les partenaires de soins, les investisseurs et d'autres partenaires.

« En offrant une plateforme permettant aux entreprises de présenter des produits astucieux et d'établir des liens avec des intervenants clés, le studio d'innovation AGE-WELL accélérera l'adoption des innovations des technologies du vieillissement qui profitent aux personnes âgées et à leurs partenaires de soins. Le but est de rendre ces solutions essentielles accessibles à tous », a déclaré Bridgette Murphy, PDG par intérim d'AGE-WELL.

Le studio permet également la mise à l'essai pratique de solutions des technologies du vieillissement dans un environnement réaliste, ce qui permet aux chercheurs et aux concepteurs de recueillir les commentaires des utilisateurs et d'affiner leurs produits. « Le cadre reproduisant la vie réelle est crucial, tout comme l'engagement direct auprès des personnes âgées et des partenaires de soins. Les technologies et les services doivent correspondre aux besoins et aux priorités des personnes qui les utiliseront », a expliqué Mme Murphy.

Situé au 800, rue Bay, le studio d'innovation AGE-WELL a été créé par AGE-WELL avec l'appui de la faculté des sciences appliquées et du génie de l'Université de Toronto et en partenariat avec IKEA Toronto Downtown, qui a fourni le mobilier, ainsi qu'avec les entreprises en démarrage soutenues par AGE-WELL. AGE-WELL est le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement et membre du programme d'initiatives stratégiques institutionnelles de l'Université de Toronto, qui soutient des réseaux de recherche interdisciplinaires à grande échelle pour relever de grands défis.

« La faculté des sciences appliquées et du génie de l'Université de Toronto est fière d'appuyer le studio d'innovation AGE-WELL. Cet ajout important au paysage canadien de l'innovation offre un espace dont on a grandement besoin pour présenter des technologies et des prototypes de pointe qui favorisent le vieillissement en santé. Il offre une plateforme précieuse aux chercheurs et aux entrepreneurs de l'Université de Toronto, ainsi qu'aux innovateurs de partout au Canada et d'ailleurs, afin qu'ils puissent présenter leurs innovations et tisser des liens avec des partenaires qui contribuent à la prestation de ces solutions aux personnes qui en ont le plus besoin », a déclaré Chris Yip, doyen, Faculté des sciences appliquées et du génie, Université de Toronto.

Pour Paul Lea, une personne âgée atteinte de démence vasculaire, la technologie a déjà changé les choses de façon importante dans sa vie quotidienne. « Les appareils de maison intelligents m'ont donné un sentiment de sécurité et d'indépendance. Je peux contrôler mes lumières avec ma voix. Ma porte se verrouille automatiquement si j'oublie de la verrouiller. J'ai une application qui me rappelle de prendre mes médicaments. Je suis heureux qu'il y ait un endroit comme le studio d'innovation AGE-WELL qui démontre comment la technologie peut aider les personnes âgées à vivre de façon sécuritaire et autonome à la maison. »

Conception aux fins d'autonomie

« Chez IKEA, nous croyons qu'une maison bien conçue peut améliorer considérablement la qualité de vie de tous, y compris celle des personnes âgées, a déclaré Arnar Eidskrem, gestionnaire de marché, IKEA Toronto Downtown. Notre collaboration avec AGE-WELL témoigne de notre engagement à créer des espaces fonctionnels et attrayants qui favorisent l'autonomie. En intégrant nos meubles abordables et conçus de façon réfléchie, nous voulons montrer comment les personnes âgées peuvent vivre de manière autonome et confortable dans leur propre maison. »

Le studio d'innovation AGE-WELL servira également d'espace éducatif, où des séances de formation seront offertes aux étudiants, partenaires de soins et professionnels dans les domaines du vieillissement et de la technologie.

« Notre objectif ultime est de permettre aux personnes âgées de vivre de façon autonome plus longtemps et d'améliorer leur qualité de vie tout en favorisant la collaboration entre les chercheurs, les entreprises et la collectivité », a déclaré Alex Mihailidis, directeur universitaire, AGE-WELL ISI, et vice-président, Recherche, conseil d'administration d'AGE-WELL. Chercheur de premier plan dans les domaines du vieillissement et de la technologie, M. Mihailidis a passé des décennies à élaborer des solutions pour soutenir les personnes âgées et les partenaires de soins.

« AGE-WELL est depuis longtemps un rassembleur dans le secteur de la technologie du vieillissement, rassemblant tout le monde pour stimuler l'innovation. Maintenant, nous avons un espace physique où les innovateurs peuvent présenter des solutions directement aux utilisateurs potentiels, accélérer l'adoption des technologies existantes et faire progresser les innovations. »

Comme un Canadien sur quatre devrait avoir plus de 65 ans d'ici 2035, le besoin de solutions axées sur la technologie est plus urgent que jamais. Selon un sondage réalisé par Environics Research en 2019, plus de 8 Canadiens sur 10 âgés de plus de 65 ans croient que les progrès technologiques peuvent aider les personnes âgées à rester en sécurité chez elles plus longtemps, et cela, de façon autonome.

« AGE-WELL est ravie de collaborer à cette initiative passionnante avec des partenaires qui partagent notre mission d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques favorisant le vieillissement en santé, a déclaré Mme Murphy. La technologie ne peut jamais remplacer le contact humain, mais c'est un outil puissant qui peut aider les personnes âgées à mener une vie saine, indépendante et engagée. »

AGE-WELL remercie l'Université de Toronto et IKEA Toronto Downtown, et tient à remercier les membres du programme d'affiliation des entreprises en démarrage soutenues par AGE-WELL qui sont les premiers utilisateurs de cet espace : AltumView, Centivizer, Chirp et Tochtech Technologies.

Visite du studio d'innovation AGE-WELL ou partenariat avec celui-ci

Vous voulez voir comment la technologie peut vous aider, vous ou un être cher, à vivre de façon autonome? Votre entreprise cherche-t-elle à présenter ou à tester sa solution dans un contexte réel? Visitez le studio d'innovation AGE-WELL pour une visite guidée, découvrez les dernières innovations de première main ou participez à une séance de démonstration. Pour en savoir plus et explorer les possibilités de partenariat, visitez la page Web de notre studio d'innovation ou communiquez avec nous à [email protected].

Au sujet d'AGE-WELL :

AGE-WELL est le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. En tant que réseau pancanadien dynamique ayant une portée mondiale, AGE-WELL a mobilisé une vaste communauté de chercheurs, de personnes âgées, d'aidants naturels, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui apportent un changement significatif dans la vie des personnes âgées canadiennes et de leurs aidants naturels. AGE-WELL est un catalyseur de l'innovation technologique qui favorise le vieillissement en santé, tout en faisant progresser le secteur de la technologie du vieillissement au Canada. Les programmes novateurs d'AGE-WELL sont financés par le gouvernement du Canada par l'entremise d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, de Santé Canada, et des Instituts de recherche en santé du Canada. Découvrez comment AGE-WELL change l'avenir du vieillissement à www.agewell-nce.ca.

