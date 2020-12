MONTRÉAL, le 14 déc. 2020 /CNW/ - TerreStar Solutions Inc. a annoncé aujourd'hui une première solution mobile par satellite entièrement canadienne, StrigoMC. Grâce à son nouveau système de communication unique utilisant ses technologies au sol et par satellite géostationnaire, le service mobile par satellite Strigo étend la couverture, au Canada, dans les régions où il n'existe aucune autre connectivité mobile.

Le service mobile par satellite Strigo est conçu pour les usages personnel et professionnel. Il est idéal pour aider les gens à rester en sécurité et en contact lorsqu'ils se trouvent dans des régions éloignées - qu'il s'agisse d'un premier intervenant, d'un service de recherche et sauvetage, d'une entreprise du secteur des ressources, d'une tournée en VR, d'une randonnée d'héliski, ou d'une sortie de pêche ou de chasse, de camping ou de randonnée pédestre, le service par satellite Strigo relie les gens d'un océan à l'autre.

« Strigo est la réponse du 21e siècle au rêve de connecter les Canadiens les uns aux autres ; un rêve qui a commencé il y a plus d'un siècle avec la création d'un chemin de fer national reliant les villes et les gens comme jamais auparavant. Nous avons maintenant le réseau de télécommunications qui permet aux Canadiens de rester en contact avec leur monde, où qu'il soit, a déclaré Jacques Leduc, président et chef de la direction de TerreStar Solutions Inc. Le service est mobile et facilite l'utilisation de tablettes, de téléphones intelligents et d'ordinateurs portables. La couverture mobile de Strigo complète les réseaux cellulaires actuels en utilisant le satellite comme station aérienne qui rejoint les appareils que nous utilisons chaque jour. »

Strigo fait la promotion de son nouveau service au moyen d'une campagne de marketing entièrement numérique. La campagne commence par la vidéo « Répondez à l'appel de la nature » mettant en vedette un hibou qui survole des régions éloignées du Canada.

On peut commander un appareil mobile satellite Strigo, une carte SIM et un forfait prépayé sur le site Web www.strigo.ca/fr. L'équipement est livré partout au Canada. Il est facile de l'activer par l'entremise du site Web et de le connecter à des téléphones intelligents, à des tablettes ou à des ordinateurs portables.

Le service mobile par satellite Strigo est l'offre la plus abordable de l'industrie canadienne des satellites mobiles. Les gens ne paient que pour ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils utilisent. L'offre de lancement de Strigo représente moins de la moitié du coût des autres services mobiles par satellite au Canada.

« Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires EchoStar, DISH, HUGHES, Telesat, Maxar et Xplornet pour leur travail acharné et leur contribution, a déclaré M. Leduc. Merci à tous les membres de l'équipe de nous avoir aidés à mettre le service mobile par satellite Strigo à la disposition des Canadiens. »

Strigo est disponible depuis mars 2020 aux gouvernements du Canada et des provinces, aux Forces canadiennes et aux premiers intervenants afin d'étendre la couverture et l'accès aux communications pour les interventions liées à la pandémie.

StrigoMC est la nouvelle solution mobile par satellite entièrement canadienne de l'entreprise montréalaise TerreStar Solutions. Accessible en ligne à www.strigo.ca. TerreStar est titulaire d'une licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada qui lui permet d'offrir des services mobiles par satellite et des services cellulaires à tous les Canadiens, peu importe l'endroit. L'entreprise s'est engagée à déployer des services mobiles terrestres et par satellite intégrés partout au Canada afin de permettre à tous les Canadiens de rester connectés avec leur monde, où qu'ils soient. La connectivité mobile est assurée par le service Strigo dans la zone de couverture du satellite Echostar T1, grâce à une combinaison de technologies et d'infrastructures agnostiques.

SOURCE TerreStar Solutions

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Victoria Ollers, 416-822-2288, [email protected]