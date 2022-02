Fierté canadienne : Près des deux tiers (65 %) des Canadiens ont affirmé que le fait qu'une entreprise soit canadienne constitue un facteur important au moment de choisir une marque.

Expédition gratuite pour le retour d'articles : 70 % des répondants s'attendent à ce que les commerçants offrent gratuitement le retour d'articles.

Des dépenses sensées : Près de la moitié des Canadiens (45 %) prévoient consacrer plus d'argent à des moments de qualité et à des activités avec leur famille en 2022.

Ce sondage a permis à PayBright d'établir quatre tendances clés qui influeront sur les dépenses des consommateurs en 2022 et au-delà. Ces précieux renseignements aideront les détaillants à déterminer la meilleure façon de servir les clients et d'accroître leurs ventes.

La pandémie de COVID-19 continuera à avoir une incidence sur le budget des ménages

Les changements de situation financière attribuables à la pandémie ont eu une incidence sur la plupart des ménages, en particulier chez les personnes de moins de 35 ans, dont 39 % ont indiqué que la pandémie avait eu des répercussions sur leur revenu. Cependant, que leurs revenus aient diminué ou qu'ils aient simplement dépensé moins en raison de la pandémie, les répondants prévoient faire preuve de prudence sur le plan financier en 2022. En effet, 73 % ont affirmé que faire des achats respectant leur budget était une priorité. En 2022, les consommateurs prioriseront les les dépenses en produits et services de santé

Les Canadiens accordent la priorité à leur famille et à leurs amis (45 %), à la santé mentale (38 %) et à la santé physique (42 %). En pensant à l'avenir, les répondants s'attendent à dépenser autant ou davantage qu'en 2021 en ce qui a trait aux articles ménagers, à la mise en forme à la maison, à la santé et au bien-être, ainsi qu'à la beauté et aux vêtements. Les consommateurs prévoient dépenser en fonction de leurs valeurs en 2022

Les conséquences économiques de la pandémie ont mis en lumière l'importance de préserver les entreprises locales, l'urgence de prévenir les changements climatiques et le magasinage comme acte de justice sociale. Bien que tous les groupes d'âge tiennent compte des enjeux sociaux au moment de choisir une entreprise et une marque, ce critère revêt une plus grande importance pour les moins de 35 ans, dont 57 % ont indiqué qu'ils ne feraient pas affaire avec des marques qui ne correspondent pas à leurs valeurs. Le magasinage en ligne continuera de croître, mais les gens s'attendent aussi à des options en magasin

Un Canadien sur quatre choisirait de ne pas magasiner chez un commerçant qui n'offre pas d'option en ligne, et les consommateurs de moins de 35 ans sont 1,6 fois plus susceptibles de ne pas magasiner là où aucune option en ligne n'est proposée. Toutefois, après une longue absence, les consommateurs retourneront dans les magasins en 2022 avec des attentes plus élevées en matière de service à la clientèle. Lorsqu'on leur a demandé ce qui sera important pour eux, les consommateurs ont notamment mentionné des mesures de sécurité accrues (64 %) et de multiples options de paiement à la caisse (55 %).

« PayBright est déterminée à aider les commerçants canadiens à mieux servir leurs clients et à faire croître leurs affaires, a déclaré Wayne Pommen, président et directeur général de PayBright, une société d'Affirm. Notre rapport sur les tendances de consommation au Canada 2022 contient des renseignements précieux pour les détaillants, qui pourront tirer profit des tendances clés qui façonneront les préférences des consommateurs en 2022. Après deux ans d'incertitude et de périodes d'isolement, les Canadiens sont prêts à vivre de nouveau des expériences avec leurs amis et leur famille. Les détaillants doivent bien saisir les priorités et les valeurs de leurs clients pour y répondre et leur offrir les services et les expériences qu'ils recherchent cette année. »

