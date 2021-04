Le nouveau programme Impulsion PME vise la bonne cible en s'attaquant au défi de la précommercialisation, selon la FCCQ

MONTRÉAL, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille positivement la création du nouveau programme Impulsion PME qui viendra épauler les jeunes entreprises québécoises dans leur processus de croissance et les aidera à franchir la phase de précommercialisation.

Annoncé aujourd'hui par les ministres Pierre Fitzgibbon, Lucie Lecours et Marie-Ève Proulx, ce programme sera accompagné d'une enveloppe de 50 M$ sur deux ans. À cet effet, l'aide accordée via Impulsion PME prendra la forme de prêts convertibles en capitaux propres et sera conditionnelle à la présence d'investisseurs privés dans le montage financier.

Depuis plusieurs années, la FCCQ répète que l'aide à la commercialisation doit être au cœur des politiques en matière d'innovation, de développement économique et d'exportation.

« Passer de l'idéation à la commercialisation est l'une des étapes les plus ardues du processus de croissance d'une jeune entreprise. Ainsi, nous saluons la création du programme Impulsion PME et nous tenions à féliciter le gouvernement pour l'implication du milieu entrepreneurial dans l'accompagnement des projets d'affaires qui seront sélectionnés, incluant les regroupements sectoriels en recherche industrielle, les accélérateurs et les incubateurs. Il faut faire confiance en l'expertise des femmes et des hommes du milieu des affaires québécois pour relancer notre économie », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

