TORONTO, le 11 nov. 2021 /CNW/ - Le Anderson College of Health, Business and Technology (le « Collège Anderson ») est fier d'annoncer le lancement de son programme de techniques de laboratoire médical. Comme 70 % de toutes les décisions médicales reposent sur les résultats de laboratoire, que la demande de tests a augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19 et que l'on prévoit que 42 % des professionnels actuels du domaine de la technologie de laboratoire envisagent de prendre leur retraite*, le programme du Collège Anderson vise à s'attaquer directement à cette pénurie massive et à recruter rapidement des diplômés qualifiés pour soutenir les patients canadiens.

Selon un reportage sur la pénurie présenté le 2 avril 2020 par la SRC, « les retards dans les laboratoires, qui représentaient déjà la norme ont été exacerbés par la pandémie ainsi que par un problème de bassin de talent; il y a plus de personnes qui quittent la profession que de personnes qui y adhèrent. L'Association des professionnels des laboratoires médicaux de l'Ontario (APLMO) a également indiqué que « 70 % des laboratoires étaient déjà à court de personnel au commencement de la pandémie de COVID-19 ». Ces pénuries entraînent des retards dans les délais de traitement, prolongent les séjours à l'hôpital et peuvent avoir une incidence négative sur la santé des patients.

Le nouveau programme de techniques de laboratoire médical du Collège Anderson, utilisé sous licence par le Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), vise à faire partie de la solution aux défis actuels et futurs.

« Le SAIT est heureux de collaborer avec le Collège Anderson pour l'autorisation de son programme d'études de techniques de laboratoire médical, afin de raccourcir le temps de mise en œuvre du programme compte tenu de la pénurie nationale de personnel de laboratoire médical et du besoin immédiat de professionnels qualifiés, a déclaré Sonja Chamberlain, doyenne de la faculté de la santé et de la sécurité publique du SAIT. La pandémie a mis en évidence le rôle essentiel que jouent les professionnels des laboratoires médicaux dans le système de santé et leur incidence directe sur les résultats pour les patients. Le SAIT félicite le Collège Anderson pour le lancement de son nouveau programme de techniques de laboratoire médical et pour sa participation à la solution. »

« L'Association des professionnels des laboratoires médicaux de l'Ontario félicite le Collège Anderson pour l'approbation de son nouveau programme de techniques de laboratoire médical. L'Ontario a un besoin urgent de technologues de laboratoire médical. En effet, pour 466 postes de technologues de laboratoire médical ouverts, il n'y a que 291 nouveaux candidats. Bien que le problème demeure complexe, qu'il s'agisse de la couverture en milieu rural et éloigné, des placements cliniques limités et d'autres facteurs, l'une des causes profondes a été la fermeture de plusieurs programmes de formation il y a de nombreuses années. Le nouveau programme de techniques de laboratoire médical du Collège Anderson constitue un élément essentiel de la solution, un symbole de l'espoir qui se profile à l'horizon pour les professionnels des laboratoires médicaux de l'Ontario. »

« L'industrie fait face à des pénuries dans tous les domaines, et ce programme tombe à point pour les laboratoires médicaux canadiens, a déclaré Christine Nielsen, directrice générale de la Société canadienne de sciences de laboratoire médical (SCSLM). La capacité de notre pays à réagir à cette pandémie et aux pandémies futures dépend de la présence d'un nombre suffisant de professionnels qualifiés en laboratoire médical. Les technologues de laboratoire médical de partout au Canada ont redoublé d'efforts en cette période sans précédent de COVID-19 pour servir leurs collectivités. Mais, il faut en faire plus. Nous félicitons le Collège Anderson pour le lancement de son programme de techniques de laboratoire médical et pour sa contribution à l'avenir de la profession. »

« Plus de 70 % des décisions cliniques des médecins sont fondées sur des résultats d'examen appropriés effectués par le technologue de laboratoire médical, a déclaré le Dr Rafik Ragheb, président du programme de technicien adjoint de laboratoire médical d'Anderson. Cela signifie que la formation en technologie du laboratoire médical doit être exemplaire, et qu'une attention rigoureuse doit être accordée aux compétences requises. À titre de président du programme, je me réjouis à l'idée de travailler encore plus fort avec mes pairs, mes collègues, les directeurs et les consultants pour améliorer davantage la pratique de la médecine de laboratoire et la formation en Ontario et partout au Canada. »

« Après avoir consulté nos intervenants et reconnu un besoin immédiat, notre équipe du Collège Anderson a travaillé sans relâche pour lancer ce programme complet de techniques de laboratoire médical. Nous croyons que celui-ci contribuera grandement à atténuer la pénurie urgente de technologues de laboratoire médical en Ontario, a déclaré Cheryl Russell-Julien, directrice des études au Collège Anderson Le programme comprendra une formation pratique dans notre laboratoire de pointe nouvellement conçu. Les étudiants de seconde année pourront appliquer leurs compétences au travail avec nos partenaires affiliés aux laboratoires médicaux. »



« Non seulement notre programme de techniques de laboratoire médical répond aux besoins de la province pour des professionnels bien formés, mais cette profession épanouissante joue un rôle essentiel dans la promotion de la santé et du bien-être des Ontariens et des Canadiens, a déclaré Kim Alkalay, chef de projet du programme de techniques de laboratoire médical du Collège Anderson. Nous voulons offrir un programme dynamique qui offre aux étudiants la possibilité d'accéder à une carrière enrichissante pour aider les autres, tout en encourageant la croissance professionnelle et l'apprentissage continu. »



Le Collège Anderson offre actuellement un programme de technicien adjoint de laboratoire médical qui permet à des centaines de diplômés qualifiés de travailler dans le domaine des soins de santé. Nous sommes fiers d'ajouter ce programme de techniques de laboratoire médical à notre liste de programmes en soins de santé, car il continue de soutenir le besoin croissant de soins de qualité pour les patients. Le nouveau programme intensif de techniques de laboratoire médical, qui est fondé sur le profil national des compétences publié par la SCSLM, est d'une durée de deux ans à temps plein. Il est conçu pour former les étudiants afin qu'ils acquièrent les compétences essentielles à l'application des principes scientifiques, techniques et médicaux nécessaires pour effectuer et évaluer les essais en laboratoire dans un contexte de soins de santé, et pour les préparer aux examens de certification nationaux de la SCSLM. Les diplômés pourront occuper des postes de premier échelon au sein de laboratoires cliniques, de laboratoires de recherche ou d'entreprises d'approvisionnement dans le domaine scientifique.

Depuis plus de 40 ans, le Collège Anderson est le partenaire de milliers d'étudiants qui ont surmonté leurs défis professionnels et fait la transition vers la prochaine étape de leur vie. Comptant cinq établissements à Toronto, Mississauga et Hamilton, il est reconnu pour sa faculté de haut calibre, son programme d'enseignement axé sur la carrière, sa formation professionnelle, pratique et concrète et sa culture de soutien. Pour obtenir de plus amples renseignements, ou pour en savoir davantage sur le programme de techniques de laboratoire médical, visitez le www.andersoncollege.com.

L'Association des professionnels de laboratoire médical de l'Ontario est un organisme sans but lucratif de professionnels de la santé qui a été fondé en 1963 et compte 4 000 membres dans l'ensemble de la province. L'APLMO représente les intérêts des professionnels des laboratoires médicaux de l'Ontario, lesquels comprennent le gouvernement, les organismes de réglementation, les institutions d'éducation, les professionnels de la santé et différents autres intervenants. www.mlpao.org.

La Société canadienne de science de laboratoire médical est l'organisme national de certification des technologistes et adjoints de laboratoire médical et l'association professionnelle regroupant les professionnels des laboratoires médicaux au Canada. www.csmls.org.

*Pour en savoir plus, et pour connaître les statistiques sur les pénuries dans le domaine des techniques de laboratoire médical au sein du système de soins de santé canadien, cliquez ici pour consulter le rapport de l'APLMO et ici pour consulter le rapport de la SCSLM. Pour consulter l'article complet de la SRC, cliquez ici.

