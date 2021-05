OTTAWA, ON, le 18 mai 2021 /CNW/ - Appel à tous les jeunes innovateurs, entrepreneurs et esprits créatifs! Aujourd'hui, la Fondation Rideau Hall (FRH), en partenariat avec Junior Achievement Canada (JA Canada), est ravie de dévoiler Ingénieux+, le tout nouveau défi innovation jeunesse du Canada pour les 14-18 ans. Par le truchement de compétitions régionales et nationales, Ingénieux+ offrira aux jeunes innovateurs la possibilité de remporter des prix en argent et de profiter d'occasions de mentorat.

« L'innovation a foncièrement trait à tout ce qui a le potentiel d'améliorer les choses. Peu importe le domaine - arts, sciences, technologie, affaires ou innovation sociale -, les jeunes disposent d'innombrables moyens de produire un impact sur leur collectivité, leur pays ou leur planète, indique Teresa Marques, présidente-directrice générale de la FRH. La Fondation est fière de promouvoir une vision novatrice et créative tout en inspirant les jeunes à aborder les défis auxquels nous faisons face sous un angle nouveau et à proposer des solutions qui ont le pouvoir d'enrichir considérablement la vie des gens ».

La culture d'innovation est essentielle à l'essor de notre pays et à la relance postpandémique. La meilleure façon de favoriser une culture d'innovation est de veiller à ce que les jeunes aient l'occasion de voir l'innovation en action et sachent qu'on a tous le pouvoir d'innover. Il s'agit simplement de s'attaquer à un problème de manière audacieuse et de faire preuve de persévérance pour le résoudre.

Ingénieux+ sera soutenu par un partenariat formé de JA Canada, de l'Université du Yukon et d'autres organisations afin d'aider les jeunes à mieux préparer leur candidature.

« JA Canada est ravie de s'associer à la FRH pour inspirer les innovateurs de partout au Canada, déclare Scott Hillier, président-directeur général de JA Canada. Grâce à nos nombreux bureaux dispersés aux quatre coins du pays, nous sommes en mesure de participer à la mise sur pied d'Ingénieux+ et d'offrir aux jeunes une occasion de voir grand et de partager leurs innovations avec le reste du pays ».

Ingénieux+ sera officiellement lancé en octobre 2021, et les candidatures seront acceptées d'octobre 2021 à février 2022. Des occasions de mentorat et de nombreux prix régionaux de 1 000 $ seront offerts au début 2022. Les prix nationaux - 10 000 $ pour la 1re place; 7 500 $ pour la 2e place et 5 000 $ pour la 3e place - seront quant à eux octroyés lors de la Semaine de l'innovation canadienne tenue en mai 2022. Pour plus d'information, visiter : ingenieuxplus.ca

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources de partout au pays, afin de refléter l'esprit qui nous anime et de réaliser nos aspirations communes. La FRH travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires, y compris le Bureau du gouverneur général, afin de rapprocher les Canadiens, de leur rendre hommage et de les inspirer à travers quatre volets de programmes : 1) créer des programmes d'apprentissage qui favorisent l'excellence et l'égalité des chances en éducation; 2) promouvoir une culture de l'innovation au Canada; 3) élargir le cercle de don et de bénévolat et 4) stimuler et reconnaître l'excellence en leadership au Canada, et promouvoir la participation à la démocratie multifacette canadienne. Pour en savoir plus, visiter : https://rhf-frh.ca/fr/.

À propos de JA Canada

JA Canada est le plus important organisme d'éducation pour les jeunes entrepreneurs au Canada. Grâce à son bureau national et à ses 14 emplacements dispersés partout au Canada, JA Canada travaille en partenariat avec des éducateurs, des bénévoles et des entreprises pour éduquer les élèves sur trois plans : littératie financière, préparation au travail et entrepreneuriat. Pour en savoir plus, visiter : https://www.jacanada.org/fr.

