OTTAWA, ON, le 13 mars 2025 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est déterminée à apporter son aide pour contrôler, confiner et prévenir la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre. La version définitive du nouveau plan d'intervention national contre la galle verruqueuse de la pomme de terre a été établie. Celui-ci entrera en vigueur avec la récolte de pommes de terre de 2025.

Le plan d'intervention décrit les mesures et les activités à mettre en œuvre en cas de présence confirmée de la galle verruqueuse et s'applique aux nouveaux cas détectés partout au Canada, à l'exception de Terre Neuve-et-Labrador. Il remplace le Plan canadien de lutte à long terme contre la galle verruqueuse de la pomme de terre établi en 2009.

L'ACIA s'est entretenue régulièrement avec les parties prenantes, notamment le Conseil canadien de la pomme de terre, le Conseil de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard et la province de l'Île-du-Prince-Édouard, au cours de l'élaboration du plan d'intervention. Leurs commentaires ont permis d'établir un plan qui tient compte des renseignements fournis par l'industrie de la pomme de terre, y compris les producteurs, les associations de producteurs et les partenaires commerciaux, ainsi que de leur expertise.

Nouvelles mesures

Plans de contrôle : Les utilisateurs de champs soumis à des restrictions doivent élaborer et appliquer un plan de contrôle préventif pour cerner et gérer les risques associés à la galle verruqueuse de la pomme de terre.

Certification des pommes de terre de semence : Il n'est plus possible d'obtenir une certification pour les pommes de terre de semence provenant de champs soumis à des restrictions, puisque les pommes de terre de semence constituent un risque important de propagation de la maladie.

Échantillonnages et analyses de sol : des échantillons de sol supplémentaires doivent être prélevés et analysés avant de retirer les mesures phytosanitaires contre la galle verruqueuse de la pomme de terre dans les champs soumis à des restrictions.

L'ACIA a rencontré les producteurs de pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard afin d'examiner le nouveau plan d'intervention et de discuter du plan de transition pour les utilisateurs des champs actuellement visés par des restrictions. Dans le cadre du nouveau plan d'intervention, les champs de l'Île-du-Prince-Édouard déjà soumis à des restrictions se verront attribuer un statut équivalent. Ce statut sera basé sur les mesures qui ont été prises par les producteurs ou les propriétaires dans le cadre du plan de lutte de 2009 en vue de la levée des restrictions imposées.

Mesures complémentaires

Le plan d'intervention fait partie des diverses mesures mises en place par l'ACIA et l'industrie pour lutter contre la galle verruqueuse de la pomme de terre et en prévenir la propagation :

Inspections des champs et des tubercules : L'ACIA, les producteurs, les entreprises de conditionnement et les exportateurs procèdent aux inspections des champs et des tubercules ainsi qu'aux analyses après la récolte exigées par les programmes et les règlements de l'ACIA. Ces activités sont essentielles si l'on veut respecter les exigences fixées par les pays importateurs de pommes de terre canadiennes.

Conformité à l'Arrêté relatif à la galle verruqueuse de la pomme de terre : Des exigences sont maintenues afin de limiter le déplacement des pommes de terre (pommes de terre de semence, de consommation et de transformation) et de toute autre chose réglementée, comme le matériel agricole et la terre, dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard et vers d'autres régions du Canada .

. Enquête nationale sur la galle verruqueuse : Une surveillance continue des champs de pommes de terre au Canada fournit des données utiles pour vérifier l'efficacité des mesures de contrôle en place.

Toutes ces mesures sont essentielles pour maintenir la confiance dans notre système de protection des végétaux, tant au pays qu'à l'étranger, et limiter les répercussions possibles sur l'accès aux marchés des pommes de terre canadiennes.

Citations

« Le nouveau plan d'intervention national contre la galle verruqueuse de la pomme de terre représente une étape importante. Il vise à réunir les plus récentes données scientifiques et les observations des producteurs et de l'industrie de la pomme de terre dans le but d'empêcher la propagation de cet organisme très nuisible et de protéger le secteur, afin que le Canada puisse continuer à être un fournisseur fiable de pommes de terre de qualité supérieure. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'ACIA a accordé la priorité à l'examen de notre approche à l'égard de la galle verruqueuse de la pomme de terre et a travaillé en étroite collaboration avec les parties prenantes pour élaborer le nouveau plan d'intervention afin d'aider à contenir, à contrôler et à prévenir sa propagation. Nous continuerons de surveiller les dernières données scientifiques et de travailler avec l'industrie pour réorienter et ajuster notre réponse au besoin. »

- Paul MacKinnon, président de l'ACIA

Faits en bref

La galle verruqueuse de la pomme de terre est causée par un champignon du sol extrêmement persistant qui peut diminuer le rendement et la qualité des tubercules de pomme de terre dans les fermes. Elle peut se propager par le déplacement de terre, de matériel agricole et de pommes de terre provenant de champs infestés.

La galle verruqueuse de la pomme de terre est réglementée par la Loi sur la protection des végétaux et son règlement d'application.

et son règlement d'application. Au Canada , la galle verruqueuse n'est présente qu'à Terre-Neuve-et- Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard.

, la galle verruqueuse n'est présente qu'à Terre-Neuve-et- et à l'Île-du-Prince-Édouard. La galle verruqueuse de la pomme de terre est présente à Terre-Neuve depuis 1909. Cette maladie est visée par l'annexe II du Règlement sur la protection des végétaux , et des restrictions s'appliquent au transport des pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence, à l'extérieur de la province depuis 1912.

, et des restrictions s'appliquent au transport des pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence, à l'extérieur de la province depuis 1912. Les agriculteurs canadiens ont produit une récolte record de 127 millions de quintaux de pommes de terre en 2024, ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport à la récolte canadienne de 2020 et de 1,2 % par rapport à celle de 2023 (Statistique Canada, janvier 2025).

L'ACIA a une incidence positive sur la vie de l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, et ce, de bien des façons. Chaque jour, les membres du personnel dévoués de l'ACIA, dont les inspectrices et les inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada.

