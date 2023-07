BOUCHERVILLE, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - C'est avec fierté que nous annonçons notre partenariat avec la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

« Tous les membres éligibles de l'Association pour le développement et l'innovation en chimie au Québec (ADICQ) ont ainsi accès gratuitement à tous les services de conseil et d'information, programmes d'économies et défense des intérêts de l'entreprise indépendante fournis par la FCEI », précise Manon Larose, présidente du conseil d'administration de l'ADICQ.

Avec plus de 97 000 membres, la FCEI est la plus importante organisation de défense des intérêts des PME au Canada. Les membres de l'ADICQ ont désormais accès à tous les services et avantages suivants :

Obtenir des conseils personnalisés, illimités et gratuits en contactant les conseillers aux entreprises de la FCEI qui pourront assister pour toute question relative à la gestion des entreprises ; Accéder à une large sélection de modèles de document (lettres, politiques) de la FCEI pour permettre d'être en règle en matière de ressources humaines et de règlementations, avec l'assistance téléphonique des conseillers aux entreprises de la FCEI ; Participer à des webinaires gratuits, animés par des experts sur des sujets essentiels en affaires, et recevoir les infolettres FCEI afin d'être bien informé ; Accéder aux programmes de formation continue VuBiz gratuits pour la direction et les employés ; Profiter des programmes d'économies auprès de prestataires de services tels que le traitement des paiements par cartes, le traitement de la paie, l'assurance incendie, les accidents et risques divers (y compris l'assistance juridique), les services de messagerie/expédition, etc. ; Rejoindre plus de 97 000 membres de la FCEI, dont la force d'influence est grandissante, et économiser des milliers de dollars annuellement.

Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'offrir aux membres de l'ADICQ ce nouveau partenariat avec la FCEI. Pour toute question, veuillez nous contacter au 1-888-575-7605 ou à l'adresse courriel suivante [email protected].

Surveillez votre boite courriel pour plus d'informations à venir, notamment le courriel de bienvenue de la FCEI, dans lequel sera indiqué votre numéro de « membre FCEI » vous permettant d'accéder à tous les services de votre nouvelle adhésion via l'ADICQ !

Renseignements: Martine Tousignant, tél. : 1-888-575-7605 ou [email protected]