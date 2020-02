Le nouveau Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales de Placements Mackenzie cherche à offrir aux investisseurs des occasions de rendement solide corrigé du risque

Phil Taller, gestionnaire de portefeuille, sera à la tête d'équipes de placement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie

TORONTO, le 26 févr. 2020 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie, un nouveau fonds commun qui offre aux investisseurs canadiens le potentiel d'accéder à la croissance solide et au rendement corrigé du risque de petites et moyennes capitalisations mondiales.

Le fonds offre aux investisseurs une approche mondiale unique en exploitant une combinaison de trois équipes de spécialistes régionaux primées ayant une expérience éprouvée en matière de placements dans les petites et moyennes capitalisations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

« Le Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie vise à offrir aux investisseurs canadiens des rendements solides et des occasions de diversification, étant donné que deux tiers des sociétés à l'échelle mondiale sont de petites et moyennes capitalisations, » a déclaré Kristi Ashcroft, vice-présidente principale et chef des produits, Placements Mackenzie. « De nombreux investisseurs sont attirés par les placements dans les grandes sociétés mondiales, ces occasions de moindre capitalisation peuvent donc être sous-représentées dans leurs portefeuilles. »

« Les actions de petites et moyennes capitalisations ont par le passé offert des rendements corrigés du risque plus élevés relativement aux grandes capitalisations. Nous sommes d'avis que l'exposition aux petites et moyennes sociétés mondiales diversifiera leurs portefeuilles et procurera le potentiel de rendements solides. »

Phil Taller, nommé « gestionnaire de portefeuille de l'année » en 2018 par Investment Executive, est le gestionnaire principal du fonds. M. Taller se concentrera sur les occasions aux États-Unis. Le fonds sera également conseillé par Kalle Huhdanmäki, gestionnaire de portefeuille de Mackenzie Investments Europe Ltd, basé à Dublin, qui se chargera des placements du fonds en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et par Bryan Mattei de Mackenzie Investments Asia Ltd., basé à Hong Kong, qui se chargera des placements du fonds en Asie-Pacifique.

« Nos équipes d'investissement mondiales souples et axées sur les régions possèdent les connaissances approfondies du marché local nécessaires pour générer un succès à long terme dans cette catégorie, » de conclure Mme Ashcroft.

Le Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie est maintenant offert à la vente.

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 141,2 milliards de dollars au 31 janvier 2020, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de 168,9 milliards de dollars au 31 janvier 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Investments

