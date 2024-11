QUÉBEC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - UNIVELO, une nouvelle entreprise de distribution canadienne, est heureuse d'annoncer son partenariat avec AIMA Technology Group, un innovateur de premier plan dans l'industrie des véhicules électriques, reconnu pour la conception et la fabrication de motocyclettes électriques de haute performance, vélos électriques et autres microvéhicules.

Ce partenariat désigne UNIVELO comme le distributeur exclusif de la gamme novatrice de vélos électriques d'AIMA au Canada, disponible uniquement auprès des détaillants de vélos partenaires. Philippe Roy d'UNIVELO a déclaré : « La conception et la performance de ces vélos électriques sont vraiment impressionnantes. Les concessionnaires de partout au Canada qui ont participé à notre récente tournée ont été constamment étonnés. « Nous croyons que nos prix sont concurrentiels, et notre programme de détaillants est conçu pour être attrayant, surtout à un moment où de nombreux détaillants font face à une diminution de leurs marges et hésitent à s'engager dans de grands stocks."

La vaste expertise d'AIMA en matière de fabrication de produits de mobilité a permis le développement d'une gamme concurrentielle adaptée au marché nord-américain, caractérisée par une qualité exceptionnelle, des techniques de soudage avancées et une manutention supérieure. Chaque vélo électrique est propulsé par un système Bafang, assurant une assistance efficace et une fiabilité bien connue. Tous les modèles sont certifiés conformes aux normes UL-2849 et présentent des composants de marques réputées pour un soutien après-vente facile. À la fin de 2023, AIMA Electric Vehicle a été déployé dans plus de 50 pays et a construit 11 grandes bases de production dans le monde. Au 31 mars 2024, le volume total des ventes de véhicules électriques AIMA atteignait 80 millions, et Frost & Sullivan, une société d'experts-conseils faisant autorité à l'échelle mondiale, l'a certifiée comme étant la principale marque mondiale de véhicules électriques à deux roues (en termes de volume des ventes). En tant que pionnier de l'industrie, Aima démontre la force de la marque de premier plan de véhicules électriques à deux roues à l'échelle mondiale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le personnel officiel de l'AIMA à [email protected] ou visiter nos sites Web à l'adresse https://www.aimatech.com.

