TORONTO, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le Barreau a lancé un tout nouveau Centre de ressources pour les femmes, un carrefour en ligne conçu pour soutenir la rétention et l'avancement des juristes qui s'identifient comme femmes en pratique privée, à l'interne ou au gouvernement, en leur fournissant des ressources pour les guider tout au long de leur carrière, qu'elles soient étudiantes en droit, candidates à la profession ou professionnelles chevronnées.

« De nombreux facteurs sociétaux continuent d'entraver la rétention et l'avancement des femmes, qui sont nombreuses à quitter la profession juridique, affirme la trésorière du Barreau Jacqueline Horvat. Le Centre de ressources pour les femmes est une initiative ciblée visant à donner aux femmes des moyens d'agir, non seulement à leur entrée dans la profession, mais tout au long de leur parcours vers des rôles de direction. »

Le Centre de ressources pour les femmes propose une série de douze guides pratiques et complets pour aider les femmes à franchir les différentes étapes de leur carrière, notamment en se créant une image de marque distinctive dans le marché du travail, en exploitant leurs ambitions, en remettant en cause leurs propres préjugés, en surmontant les obstacles externes à la progression et en acquérant des compétences de leadership et des stratégies pour s'épanouir dans toutes leurs activités juridiques. Le Barreau espère que ce nouveau centre de ressources, rempli d'idées précieuses et de conseils étape par étape, donnera aux femmes les idées et les renseignements nécessaires pour exceller dans tous leurs projets.

Cette ressource met à jour le projet du Barreau « Justicia », lancé en novembre 2008 au profit des avocates en pratique privée. « Nous sommes redevables aux membres du Conseil, aux avocat(e)s et aux cabinets fondateurs qui ont concrétisé le projet Justicia afin de faire une réelle différence dans la vie professionnelle de nombreuses avocates. Je suis fière de voir que le Barreau s'est appuyé sur Justicia pour contribuer un peu plus à la réussite des femmes juristes dans divers environnements, » a conclu l'ancienne coprésidente de Justicia, Megan Shortreed.

Pour en savoir plus sur le Centre de ressources pour les femmes et pour accéder aux guides complets, allez au LSO.ca/Centre-de-ressources-pour-les-femmes.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook.

SOURCE Law Society of Ontario

Renseignements: Source : Cristina MacKenzie, agente des communications, Relations externes et communications, [email protected]