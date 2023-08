La saison 2022-2023 de la LNH a vu des vedettes comme Cale Makar, Nick Suzuki, Cole Caufield et d'autres porter le casque Re-Akt de BAUER personnalisé sur mesure; maintenant disponible chez certains détaillants partenaires MyBAUER

BLAINVILLE, Québec, 11 août 2023 /CNW/ - La première marque de hockey au monde a porté l'innovation et la performance à de nouveaux sommets avec son tout dernier casque BAUER Re-Akt. Conçu et assemblé au Centre d'innovation BAUER de Blainville, au Québec, le nouveau casque Re-Akt de MyBauer a été mis à la disposition de certains athlètes Bauer Hockey de la LNH la saison dernière et, à l'approche de la saison 2023-2024, le casque est maintenant disponible pour tous les joueurs de hockey par l'entremise de détaillants autorisés BAUER GAMEFIT sélectionnés, où les joueurs de hockey peuvent faire l'expérience du processus complet d'ajustement sur mesure.

Le casque Re-Akt de Bauer Hockey maximise la protection grâce à un nouvel ajustement personnalisé propre à chaque joueur (PRNewsfoto/Bauer Hockey)

« Qu'il s'agisse d'athlètes d'élite, de joueurs de hockey sur glace naturelle ou de joueurs en hockey mineur, il n'y a pas deux têtes pareilles », a déclaré Mathieu Desjardins, gestionnaire principal de la marque, Équipement de protection chez Bauer Hockey. « Les casques de hockey ont évolué au cours des 50 dernières années, et l'impression 3D accélère cette tendance plus rapidement que jamais. Cela permet à Bauer de proposer des casques personnalisés à tous les joueurs de hockey qui veulent le maximum d'ajustement, la meilleure protection et la meilleure performance pour leur jeu. »

Le nouveau casque Re-Akt de MyBAUER fait partie du programme d'équipement personnalisé MyBAUER, qui comprend des patins, des bâtons et d'autres équipements BAUER. Bauer Hockey numérise la tête d'un joueur dans un magasin de détail et crée une doublure imprimée en 3D à l'aide d'une mousse numérique brevetée personnalisée pour chaque tête. Bauer utilise son centre d'innovation à la fine pointe de la technologie à Blainville pour traiter le balayage, imprimer la doublure en 3D et assembler manuellement le casque pour chaque spécification individuelle.

Bauer Hockey a lancé le nouveau Re-Akt pour la LNH la saison dernière, en exécutant le balayage numérique et l'expérience d'ajustement pour plusieurs des meilleurs matchs. Cale Makar, de l'Avalanche du Colorado, Nick Suzuki et Cole Caufield des Canadiens de Montréal, et d'autres joueurs ont utilisé un casque Re-Akt MyBAUER ajusté sur mesure sur la glace la saison dernière. Au plus haut niveau, le casque Re-Akt de MyBAUER a permis à ces athlètes de bénéficier d'une circulation d'air accrue, ce qui les aide à se refroidir plus rapidement et accélère leur récupération, et garantit que le casque reste toujours en place pour une protection maximale.

« L'innovation de Bauer est extraordinaire, et l'équipe de Blainville aide à diriger l'industrie de l'équipement de sport en tirant parti de l'impression 3D et du rôle que la mousse numérique peut jouer dans l'industrie de l'équipement de sport », a déclaré Jon Walker, expert en mousse numérique chez EOS North America. « Nous sommes fiers du rôle que la mousse numérique a joué dans la production du casque haut de gamme de Bauer. La fabrication conventionnelle ne sera pas supplantée par l'impression 3D, mais plutôt augmentée par cette technologie. Ce projet en est un excellent exemple. »

