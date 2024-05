MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - Un nouveau cabinet de recrutement exécutif vient enrichir le paysage québécois. Humanis Montréal fait son entrée dans le marché avec une force de frappe nationale et internationale, et renforce son empreinte canadienne par l'annonce de sa fusion avec Humanis Conseils. Sous la direction des associés fondateurs Cynthia Labonté et Yanouk Poirier, ce nouveau joueur montréalais fait déjà ses marques comme firme innovante, axée sur la collaboration, la diversité et l'engagement envers la communauté.

Cynthia Labonté et Yanouk Poirier, Humanis Montréal (Groupe CNW/Humanis Montreal)

Forte de son réseau pancanadien et de la solide expertise de son équipe de direction, Humanis Montréal prend son assise sur deux poids lourds du recrutement au Québec et au Canada. Sous la direction des associés fondateurs Cynthia Labonté et Yanouk Poirier, la firme attire déjà des clients de haut niveau et projette une croissance organique rapide avec l'arrivée de nouveaux associés et des acquisitions stratégiques, notamment dans les villes de Québec et d'Ottawa.

Le cabinet a l'ambition de se tailler une place de choix au niveau national grâce à son expertise de pointe en recrutement de haut niveau, mais également en coaching d'exécutifs, en services-conseils stratégiques et en leadership. Humanis Montréal fait également partie du réseau réputé de Penrhyn International, un partenariat qui consolide les visées internationales du cabinet.

Yanouk Poirier, co-associé directeur d'Humanis Montréal, partage sa vision pour les prochaines années : « Nous mettons tout en place pour devenir la plus importante firme au Canada dans notre domaine d'ici les cinq prochaines années. Nous sommes également très impliqués avec notre réseau Penrhyn International, qui nous permet de répondre aux besoins stratégiques de nos clients à l'échelle mondiale. Nous contribuons à la croissance des entreprises non seulement au Québec, mais aussi à travers tout le pays et plus loin encore. »

Pour Cynthia Labonté, co-associée directrice, le succès d'Humanis Montréal réside, entre autres, dans son approche spécialisée et adaptée aux réalités des clients : « Nous sommes des entrepreneurs qui comprenons les entrepreneurs, le monde des affaires et les défis en leadership. Nous restons à l'avant-garde de notre industrie en proposant des solutions innovantes et un portefeuille de services variés, qui nous permet de nous adapter à notre industrie en constante évolution. Les valeurs de diversité, d'excellence et de collaboration sont au cœur de nos façons de faire. Nous formons des équipes de direction performantes et inclusives, qui témoignent de notre engagement envers la création d'un impact durable dans tous les secteurs économiques. »

Une approche qui vaut à l'équipe d'Humanis Montréal d'être un partenaire d'affaires de choix auprès de sa clientèle et de nouer des relations à long terme. L'équipe célébrera officiellement son lancement avec ses clients et partenaires en octobre 2024 à La Maison Rose au profit de la Fondation du cancer de sein du Québec, l'une des causes qu'elle soutient.

À propos d'Humanis Montréal

Humanis Montréal SEC est une firme spécialisée dans le recrutement exécutif, le conseil en leadership et le coaching exécutif, qui évolue au sein d'un fort réseau national d'associés de haut calibre, avec des bureaux à Edmonton, Calgary et Toronto. Aussi impliquée auprès du réseau Penrhyn international, la firme répond aux besoins stratégiques de ses clients à l'échelle mondiale.

Ses actions sont guidées par des valeurs humaines profondes et un engagement envers l'excellence, toujours dans un esprit d'ouverture, de diversité et de collaboration. La firme verse 5% de ses profits à des œuvres caritatives locales et nationales qu'elle soutient.

Changeons le monde, un leader à la fois, avec la collaboration d'Humanis Montréal!

À propos d'Humanis Conseils

Humanis Conseils est une société primée de recherche de cadres et de conseils en leadership, comptant des bureaux locaux et des relations d'affaires privilégiées à Calgary, Edmonton, Montréal et Toronto. La société collabore avec des clients exceptionnels partout en Amérique du Nord, tout en recherchant les meilleurs candidats et les meilleures pratiques en recrutement et leadership dans le monde entier.

Pour plus d'informations, visitez le www.humanisconseils.com ainsi que la page LinkedIn d'Humanis Montréal.

