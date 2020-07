HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, NL, le 30 juill. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté notre santé personnelle, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et ils continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les investissements stratégiques dans les infrastructures sociales joueront un rôle clé pour garantir que les résidents du Labrador disposent d'installations modernes qui favorisent une collectivité saine.

Aujourd'hui, Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et députée du Labrador, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Jennifer Hefler-Elson du Labrador Friendship Centre et Wally Andersen, maire de Happy Valley-Goose Bay, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la démolition et la reconstruction du centre familial autochtone de Happy Valley-Goose Bay. Perry Trimper, député provincial de Lake Melville, était également présent.

La nouvelle installation de deux étages permettra au Labrador Friendship Centre, l'organisation à but non lucratif qui gère le centre, de continuer à offrir, dans un bâtiment plus sûr et plus moderne, des services et des programmes clés aux résidents et aux familles autochtones de la région d'Upper Lake Melville. Le nouveau centre poursuivra sa mission, qui consiste à favoriser la croissance spirituelle, émotionnelle, intellectuelle et physique des enfants et d'enrichir la vie des peuples autochtones du Labrador.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,2 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement provincial octrois plus de 405 000 $ au Labrador Friendship Centre, qui bénéficiera, pour sa part, d'un remboursement de taxes de 113 000 $.

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador, en collaboration avec leurs partenaires locaux, travaillent pour soutenir les emplois, améliorer les collectivités et renforcer la confiance à mesure que nous rétablissons la croissance économique de manière sécuritaire et durable.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures sociales inclusives pour créer des collectivités saines et résilientes. Grâce à la construction de cette nouvelle installation importante, le centre familial autochtone pourra continuer à servir les enfants autochtones du Labrador et les familles locales pendant de nombreuses années. Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires pour réaliser cet important projet au sein de la collectivité. »

Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et députée du Labrador, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est fier d'appuyer la construction d'un nouveau centre familial autochtone pour les résidents de la région d'Upper Lake Melville. Les programmes et les services offerts aux enfants sont essentiels à leur développement au cours de leurs premières années d'apprentissage. Le soutien que les parents et les gardiens reçoivent pour leurs enfants est incommensurable. La relation de collaboration que nous entretenons avec nos partenaires fédéraux, municipaux, autochtones et de la communauté permet de concrétiser ce genre de projets, afin que nos enfants en profitent à l'avenir. »

L'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« L'éducation des jeunes enfants est une priorité pour moi et la collectivité grandissante doit disposer des infrastructures nécessaires. Le centre familial autochtone, qui est unique, offre du soutien aux enfants de la naissance à l'âge de six ans, en faisant directement appel à la participation des parents et des gardiens du milieu culturel. Grâce à la contribution du gouvernement provincial, la construction de cette nouvelle installation peut maintenant commencer. »

Perry Trimper, député provincial de Lake Melville

« Le personnel, la direction et le conseil du Labrador Friendship Centre sont très heureux de recevoir ce financement fédéral et provincial pour appuyer la construction d'un nouveau centre familial autochtone, qui offrira aux enfants autochtones de Happy Valley-Goose Bay un espace sûr, invitant, culturellement adapté et moderne. Les parents et les enfants pourront profiter de ce nouvel espace en prenant part à nos programmes, qui connaissent beaucoup de succès. »

Jennifer Hefler-Elson, directrice générale, Labrador Friendship Centre

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 487 millions de dollars dans plus de 550 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et- Labrador .

Liens connexes

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à coronavirus (COVID-19) :

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nl-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: David Taylor, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-542-7515, [email protected] ; Jeremy Reynolds, Cabinet du premier ministre, 709-729-3558, [email protected] ; Lynn Robinson, Gestionnaire des relations avec les médias, Affaires municipales et Environnement, 709-691-9466, [email protected] ; Jennifer Hefler-Elson, Directrice générale, Labrador Friendship Centre, 709-896-8302, poste 222 ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca