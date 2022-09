OTTAWA, ON, le 16 sept. 2022 /CNW/ - Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations en août s'est établi à 267 443, ce qui représente une baisse de 3 % par rapport à juillet. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 3 % pour s'établir à 246 771 en août. Il a diminué de 4 % dans le segment des logements collectifs et a augmenté de 1 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 187 602 et à 59 169.

Dans les régions rurales, les données désaisonnalisées annualisées (DDA) sur les mises en chantier d'habitations sont estimées à 20 672.

« La tendance des mises en chantier d'habitations sur six mois a été plus élevée en août qu'en juillet, malgré une baisse des DDA mensuelles. Le niveau des mises en chantier d'habitations au Canada demeure historiquement élevé et nettement supérieur à 200 000 depuis 2020, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. La baisse du nombre mensuel désaisonnalisé annualisé de mises en chantier dans les centres urbains du Canada en août est attribuable à un recul des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver, le segment des maisons individuelles a connu une diminution des mises en chantier, mais celle-ci a été contrebalancée par la hausse dans le segment des logements collectifs. À Toronto, on a enregistré de fortes hausses dans tous les segments, tandis qu'à Montréal, les mises en chantier de logements collectifs ont fortement diminué (33 %), ce qui a entraîné une baisse globale à l'échelle du Canada. »

La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 267 309 en août, en hausse comparativement à 264 467 le mois précédent, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les DDA, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

À noter :

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en anglais et en français sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de septembre le 18 octobre à 8 h 15 (HE).

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé sur les mises en chantier et les achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser les activités mensuelles, trimestrielles et d'une année à l'autre sur le marché du neuf. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Tous les autres

logements Ensemble des

logements

août

2021 août

2022 % août

2021 août

2022 % août

2021 août

2022 % Provinces (centres de 10 000 hab. et plus) T.-N.-L. 57 76 33 3 14 367 60 90 50 Î.-P.-É. 31 16 -48 37 49 32 68 65 -4 N.-É. 119 103 -13 49 257 424 168 360 114 N.-B. 108 157 45 204 379 86 312 536 72 Atlantique 315 352 12 293 699 139 608 1 051 73 Qc 498 533 7 2 517 2 644 5 3 015 3 177 5 Ont. 2 564 2 409 -6 6 430 6 534 2 8 994 8 943 -1 Man. 254 244 -4 303 269 -11 557 513 -8 Sask. 133 118 -11 34 317 ## 167 435 160 Alb. 1 234 1 312 6 1 408 1 495 6 2 642 2 807 6 Prairies 1 621 1 674 3 1 745 2 081 19 3 366 3 755 12 C.-B. 642 586 -9 2 911 3 231 11 3 553 3 817 7 Canada(10 000+) 5 640 5 554 -2 13 896 15 189 9 19 536 20 743 6 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 23 38 65 26 18 -31 49 56 14 Barrie 89 165 85 248 68 -73 337 233 -31 Belleville 45 28 -38 50 15 -70 95 43 -55 Brantford 94 141 50 196 106 -46 290 247 -15 Calgary 524 510 -3 586 672 15 1 110 1 182 6 Edmonton 521 586 12 755 533 -29 1 276 1 119 -12 Grand Sudbury 8 32 300 2 36 ## 10 68 ## Guelph 19 16 -16 12 39 225 31 55 77 Halifax 32 47 47 11 219 ## 43 266 ## Hamilton 61 89 46 638 82 -87 699 171 -76 Kelowna 57 66 16 369 556 51 426 622 46 Kingston 43 16 -63 14 104 ## 57 120 111 Kitchener-Cambridge-Waterloo 86 65 -24 384 349 -9 470 414 -12 Lethbridge 27 24 -11 21 200 ## 48 224 367 London 201 127 -37 209 43 -79 410 170 -59 Moncton 28 44 57 179 283 58 207 327 58 Montréal 155 114 -26 1 982 1 260 -36 2 137 1 374 -36 Oshawa 137 143 4 146 233 60 283 376 33 Ottawa-Gatineau 287 290 1 648 1 056 63 935 1 346 44 Gatineau 32 81 153 34 8 -76 66 89 35 Ottawa 255 209 -18 614 1 048 71 869 1 257 45 Peterborough 54 52 -4 158 4 -97 212 56 -74 Québec 35 58 66 135 737 446 170 795 368 Regina 49 22 -55 9 41 356 58 63 9 Saguenay 49 41 -16 19 40 111 68 81 19 St. Catharines-Niagara 134 117 -13 63 115 83 197 232 18 Saint John 29 26 -10 2 0 -100 31 26 -16 St. John's 47 68 45 3 14 367 50 82 64 Saskatoon 75 87 16 22 269 ## 97 356 267 Sherbrooke 28 35 25 110 86 -22 138 121 -12 Thunder Bay 10 17 70 0 0 - 10 17 70 Toronto 776 689 -11 3 253 3 846 18 4 029 4 535 13 Trois-Rivières 22 28 27 6 46 ## 28 74 164 Vancouver 253 230 -9 1 650 1 729 5 1 903 1 959 3 Victoria 59 56 -5 513 307 -40 572 363 -37 Windsor 58 76 31 76 167 120 134 243 81 Winnipeg 217 207 -5 273 226 -17 490 433 -12 Toutes les régions 4 332 4 350 0 12 768 13 499 6 17 100 17 849 4

Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le

## non calculable / valeurs extrêmes





















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)





Maisons

individuelles Tous les autres

logements Ensemble des

logements



juillet

2022 août

2022

% juillet

2022

août

2022

% juillet

2022

août

2022 % Provinces (centres de 10 000 hab. et plus)



T.-N.-L.

775 626 -19 48 169 252 823 795 -3 Î.-P.-É.

213 178 -16 192 588 206 405 766 89 N.-É.

1 502 1 143 -24 5 728 3 088 -46 7 230 4 231 -41 N.-B.

908 1 216 34 3 970 4 522 14 4 878 5 738 18 Qc

7 219 7 835 9 45 453 42 375 -7 52 672 50 210 -5 Ont.

21 627 22 982 6 70 780 73 110 3 92 407 96 092 4 Man.

2 621 2 664 2 3 648 3 228 -12 6 269 5 892 -6 Sask.

1 461 1 360 -7 1 572 3 804 142 3 033 5 164 70 Alb.

14 887 14 515 -2 26 071 17 748 -32 40 958 32 263 -21 C.-B.

7 125 6 650 -7 38 365 38 970 2 45 490 45 620 0 Canada (centres de 10 000 hab. et plus) 58 338 59 169 1 195 827 187 602 -4 254 165 246 771 -3 Canada (toutes les régions) 72 685 73 406 1 202 473 194 040 -4 275 158 267 443 -3 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 389 446 15 1 560 216 -86 1 949 662 -66 Barrie

1 532 1 252 -18 1 692 816 -52 3 224 2 068 -36 Belleville

195 268 37 60 180 200 255 448 76 Brantford

821 642 -22 1 320 1 272 -4 2 141 1 914 -11 Calgary

6 154 5 767 -6 16 272 8 064 -50 22 426 13 831 -38 Edmonton

6 836 6 688 -2 9 024 6 396 -29 15 860 13 084 -18 Grand Sudbury 56 184 229 264 432 64 320 616 93 Guelph

135 152 13 204 468 129 339 620 83 Halifax

832 565 -32 5 004 2 628 -47 5 836 3 193 -45 Hamilton

1 071 852 -20 1 236 984 -20 2 307 1 836 -20 Kelowna

652 993 52 480 6 672 ## 1 132 7 665 ## Kingston

438 188 -57 264 1 248 373 702 1 436 105 Kitchener-Cambridge-Waterloo 1 091 665 -39 3 660 4 188 14 4 751 4 853 2 Lethbridge

269 254 -6 108 2 400 ## 377 2 654 ## London

895 1 435 60 2 448 516 -79 3 343 1 951 -42 Moncton

350 476 36 2 220 3 396 53 2 570 3 872 51 Montréal

1 703 1 805 6 23 160 15 404 -33 24 863 17 209 -31 Oshawa

1 177 1 413 20 2 808 2 796 0 3 985 4 209 6 Ottawa-Gatineau 3 024 3 225 7 21 888 12 672 -42 24 912 15 897 -36 Gatineau

718 949 32 3 312 96 -97 4 030 1 045 -74 Ottawa

2 306 2 276 -1 18 576 12 576 -32 20 882 14 852 -29 Peterborough 312 359 15 0 48 ## 312 407 30 Québec

964 935 -3 6 252 8 844 41 7 216 9 779 36 Regina

443 233 -47 528 492 -7 971 725 -25 Saguenay

347 305 -12 144 480 233 491 785 60 St. Catharines-Niagara 1 159 1 122 -3 312 1 380 342 1 471 2 502 70 Saint John

243 260 7 60 0 -100 303 260 -14 St. John's

745 613 -18 36 168 367 781 781 - Saskatoon

947 1 046 10 924 3 228 249 1 871 4 274 128 Sherbrooke 460 584 27 840 1 032 23 1 300 1 616 24 Thunder Bay 153 133 -13 228 0 -100 381 133 -65 Toronto

4 801 5 737 19 34 584 46 152 33 39 385 51 889 32 Trois-Rivières 209 387 85 792 552 -30 1 001 939 -6 Vancouver

2 881 2 517 -13 20 400 20 748 2 23 281 23 265 0 Victoria

995 854 -14 10 332 3 684 -64 11 327 4 538 -60 Windsor

697 756 8 1 080 2 004 86 1 777 2 760 55 Winnipeg

2 224 2 254 1 2 916 2 712 -7 5 140 4 966 -3

