NASSAU, Bahamas, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Au cours des trois premiers trimestres de 2023, les Bahamas ont accueilli plus de 7,2 millions de visiteurs, soit l'équivalent en neuf mois du nombre total de visiteurs pour l'ensemble de 2019, ce qui place le pays sur la bonne voie pour accueillir plus de 8 millions de visiteurs cette année.

Le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation confirme que les arrivées par voie aérienne et maritime, de janvier à la fin de septembre 2023, se chiffraient à 7 209 165. De ce nombre record de visiteurs sur nos magnifiques îles, 1 332 752 sont venus par avion et 5 876 413 par mer. Le total de visiteurs a dépassé de 33 % le total de 2019.

L'honorable I. Chester Cooper, vice-premier ministre et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation, a donné des précisions sur la performance touristique du pays en 2023 : « L'objectif global de nos efforts en matière de tourisme est d'augmenter continuellement le nombre de visiteurs qui choisissent notre destination, année après année. Notre rendement touristique en 2023 a été spectaculaire sur deux fronts. Nous avons dépassé l'année référence qu'était 2019 en matière de tourisme pour tous les indicateurs, et le nombre d'arrivées de visiteurs est une indication éloquente d'un rebond complet du secteur après la pandémie. »

Les arrivées par croisière du début de l'année au mois de septembre ont augmenté de 61 % par rapport à la même période en 2022, et de 45 % par rapport à 2019. Les arrivées par avion de l'étranger, y compris les escales et les visiteurs d'un jour, ont augmenté de 21 % par rapport à la même période en 2022. Le nombre de visiteurs ayant fait une escale en septembre est tout juste en deçà du nombre total de visiteurs qui ont fait une escale durant la même période en 2019.

Le taux d'occupation des hôtels a augmenté par rapport à 2019, avec des tarifs quotidiens moyens et des revenus de chambre nettement supérieurs à cette année de référence. Les Bahamas continuent également de voir une augmentation des dépenses globales des visiteurs sur son sol.

DPM Cooper a salué ces résultats, y voyant une convergence de la planification stratégique et de la confiance continue des exploitants d'hôtels et de croisières dans la force de la marque des Bahamas. Il a déclaré : « Nous sommes maintenant certains d'enregistrer une année record en termes de nombre de touristes, et ce n'est pas par hasard.

Nous avons certaines des destinations de croisière les plus attrayantes de la région. Le nouveau port de Nassau notamment fait des vagues sur les médias sociaux et dans le secteur du voyage. Nassau , Bimini, Berry Islands, Half Moon Cay et d'autres destinations ont connu une croissance remarquable des arrivées par croisière au cours des deux dernières années, enregistrant un nombre plus important de visiteurs en provenance des navires, lesquels passent également plus de temps à terre. Cette activité se fait sentir dans l'ensemble de l'économie. »

DPM Cooper fait remarquer que les statistiques évoluent également pour les visiteurs faisant escale. « Nous constatons que les tarifs des chambres sont de près de 60 % supérieurs à ce qu'ils étaient en 2019. Pourtant, les taux d'occupation sont plus élevés et les nuitées vendues continuent d'augmenter.

Cela se traduit non seulement par des revenus plus élevés pour tous les intervenants du secteur touristique, mais aussi par une demande extraordinaire pour notre produit. Fait important, nous constatons un maintien du nombre de visiteurs fréquents de nos principaux marchés sources, tout en étant témoins d'une augmentation importante du nombre de nouveaux visiteurs qui passent le mot au sujet des Bahamas. »

M. Cooper note que le dévouement des intervenants du secteur du tourisme à offrir de nouvelles expériences et un service exceptionnel année après année a non seulement aidé l'industrie du tourisme des Bahamas à retrouver son niveau pré-pandémique, mais qu'il pousse également le pays à accroître considérablement sa part de marché dans la région.

« Nous devons être incroyablement conscients et réfléchis en matière de tourisme. Le ministère du Tourisme et ses partenaires consacrent beaucoup de temps et d'énergie à mieux comprendre les clients, a-t-il expliqué. Ce que nous savons, c'est qu'avec les projets en cours dans un grand nombre de nos îles et le réaménagement de l'infrastructure aéroportuaire de nos îles au cours des prochaines années, nous continuerons d'augmenter le nombre d'arrivées, à moins d'un choc mondial ou que Dieu n'en décide autrement.

Le secteur du tourisme n'a jamais été aussi solide, et nous nous attendons à ce que notre rendement s'améliore. »

