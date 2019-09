Le nombre de médecins au Canada continue d'augmenter plus rapidement que la population

OTTAWA, le 26 sept. 2019 /CNW/ - Au cours des 5 dernières années, le taux d'augmentation du nombre de médecins au Canada a dépassé de plus du double le taux de croissance de la population, selon un rapport publié par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS). De 2014 à 2018, la population canadienne a augmenté de 4,6 %, tandis que le nombre de médecins a enregistré une hausse de 12,5 %. Le Manitoba et la Colombie-Britannique affichent les hausses les plus importantes, avec 17,8 % et 17,4 % respectivement, tandis que le Québec et la Nouvelle-Écosse ont connu les hausses les plus modestes, avec 5,9 % et 6,5 % respectivement.

En 2018, le pays comptait près de 90 000 médecins, soit 241 médecins par 100 000 habitants. Il s'agit du nombre le plus élevé par habitant jamais enregistré.

Plus de femmes médecins que jamais

Le rapport décrit également l'évolution des caractéristiques démographiques des médecins. Au cours des 5 dernières années, le nombre de femmes dans la profession a augmenté de 21 % et le nombre d'hommes, de seulement 7 %.

En 2018, près de la moitié (47 %) des médecins de famille et 37,5 % des spécialistes étaient des femmes.

Les paiements des médecins au Canada en chiffres

En 2017-2018, le total des paiements cliniques bruts versés aux médecins par les régimes d'assurance maladie s'élevait à 27,4 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 3,9 % par rapport à l'année précédente; le paiement clinique brut moyen par médecin s'établit à 345 000 $.

En 2017-2018, le paiement clinique brut moyen par médecin variait de 267 000 $ en Nouvelle-Écosse à 385 000 $ en Alberta .

. Le paiement clinique brut moyen versé aux médecins de famille a augmenté de 1,4 % en 2017-2018, pour atteindre 281 000 $. Les paiements aux spécialistes médicaux et aux spécialistes chirurgicaux sont demeurés stables par rapport à l'année précédente, à 360 000 $ et 481 000 $ respectivement.

481 000 $ respectivement. La proportion des paiements à l'acte -- soit les paiements pour chaque service dispensé par un médecin -- par rapport au total des paiements cliniques bruts versés aux médecins a légèrement augmenté au cours des 5 dernières années pour s'établir à 72,6 %, renversant ainsi une tendance vers la rémunération autre qu'à l'acte (autres modes de paiement) observable depuis la fin des années 1990.

« Chaque année depuis 12 ans, le nombre de médecins au Canada augmente plus rapidement que la population. Même si nous comptons plus de médecins par personne que jamais auparavant, l'accès à un médecin de famille est encore difficile pour un grand nombre de Canadiens. Ces données peuvent aider les planificateurs de soins de santé des gouvernements à déterminer où se trouvent les médecins et où les besoins en médecins sont les plus criants. »

-- Geoff Ballinger, gestionnaire, Information sur les médecins, ICIS

