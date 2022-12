Le NM Joseph-Savard livré et le NM Félix-Antoine-Savard en service pour l'hiver à la traverse de L'Isle-aux Coudres

QUÉBEC, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse d'annoncer que le NM Joseph-Savard a été officiellement livré par Industries Océan. La STQ pourra donc débuter la période de formation et de familiarisation des équipages. Rappelons que cette période est obligatoire et nécessaire à la suite de la modernisation complète du navire avant sa mise en service. Du même coup, la STQ confirme de nouveau le retour du NM Félix-Antoine-Savard à la traverse de L'Isle-aux-Coudres. Il débutera son service le 19 décembre au courant de la journée.

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir de nouveau un service régulier aux insulaires et de consolider notre offre de services à la traverse de L'Isle-aux-Coudres. Le retour du NM Joseph-Savard dans la flotte de la STQ, complètement modernisé tant à l'égard des systèmes que de l'expérience client, et ainsi que du NM Félix-Antoine-Savard, la semaine prochaine pour assurer le service hivernal, ce sont vraiment de bonnes nouvelles pour la clientèle mais encore plus pour la région de Charlevoix », a déclaré Greta Bédard, PDG par intérim de la STQ.

Plan de retour en service du NM Joseph- Savard

À la suite de sa livraison, la STQ commencera la période de formation et de familiarisation des équipages du NM Joseph-Savard. Toutefois, les défis de main-d'œuvre actuels feront en sorte que cette période s'échelonnera sur quelques mois afin de maintenir une offre de service adéquate à la traverse de L'Isle-aux-Coudres durant l'hiver. Le plan initial était que l'équipage externe du NM Svanoy puisse assurer le service afin de libérer les équipages de la traverse pour accélérer la formation mais le bris survenu sur ce navire a changé la donne. Le plan de la STQ est de remettre le NM Joseph-Savard en service régulier au printemps 2023 avant la saison touristique.

Mouvement des navires à venir

Pour ce qui du prochain mouvement de navires à venir à la traverse de L'Isle-aux-Coudres, la STQ prévoit la mise en service du NM Félix-Antoine-Savard lundi prochain, le 19 décembre, au courant de la journée. D'ici là, le NM Lomer-Gouin restera en opération avant de reprendre la direction de Québec. Quant au NM Svanoy, rappelons que le fournisseur du navire, Logistec, a confirmé à la STQ que le navire ne pourrait reprendre du service avant 2023. Il est présentement toujours en cale sèche à Pictou pour réparer le bris survenu en octobre dernier.

