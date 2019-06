Le niveau de stress des Canadiens est à la hausse et il est donc temps de trouver un moment de sérénité avec Loacker

Le sondage Savourez un moment de sérénité † de cette année, mené par Maru/Blue pour Loacker , la marque héritage italienne spécialisée dans les biscuits gaufrettes, révèle que plus de la moitié (55 %) des Canadiens se sentent plus stressés cette année que l'an dernier, et que près de trois Canadiens sur quatre (73 %) souhaiteraient avoir plus de temps pour se détendre. Le temps est venu de savourer un moment de sérénité.

Un moment pour savourer la sérénité

Heureusement, Loacker offre une simple inspiration pour aider les Canadiens à savourer un moment de sérénité chaque jour et à apprécier un temps de relaxation. Comme 42 pour cent des Canadiens affirment se détendre et décompresser avec un café et un biscuit, au chocolat de préférence pour 72 pour cent des Canadiens, Loacker encourage les Canadiens à se réserver un moment pour eux avec ses toutes nouvelles gaufrettes au double chocolat et un assortiment de biscuits gaufrettes de première qualité.

Le sondage Savourez un moment de sérénité† a aussi révélé que 56 pour cent des Canadiens affirment que passer du temps avec leurs êtres aimés est leur façon préférée de se détendre et de décompresser, et qu'un Canadien sur trois se détend et décompresse en cuisinant à la maison. Pour aider les Canadiens à trouver un moment de sérénité et à partager un repas avec leurs êtres chers, Loacker a créé de délicieuses recettes mettant en vedette les saveurs favorites pour relaxer des Canadiens d'un océan à l'autre.

Des ingrédients purs de la nature et des classiques canadiens

Pour célébrer les meilleurs ingrédients que la nature a à nous offrir, Loacker a créé 10 recettes inspirées de desserts canadiens emblématiques mettant en vedette les saveurs favorites d'ici. Ces délectables recettes sont simples à préparer afin que les Canadiens puissent passer un moment de pur bien-être et de sérénité avec leurs êtres aimés.

Barres Nanaimo : Des biscuits gaufrettes au chocolat croustillantes inspirées de la côte ouest, qui offrent encore plus de saveur que les Canadiens connaissent et apprécient!

: Des biscuits gaufrettes au chocolat croustillantes inspirées de la côte ouest, qui offrent encore plus de saveur que les Canadiens connaissent et apprécient! Barres au sucre d'érable : Typiquement canadienne, cette recette propose un goût d'érable dans une gaufrette croquante, qui rappelle la fameuse tarte au sucre.

: Typiquement canadienne, cette recette propose un goût d'érable dans une gaufrette croquante, qui rappelle la fameuse tarte au sucre. Brownies S'mores : Inspirée de ces étés mémorables au chalet, cette gâterie empreinte de nostalgie se compose d'étages de guimauves, de biscuits gaufrettes croustillants et de chocolat fondant - et pas besoin de feu de camp!

Pour découvrir la collection complète de recettes, cliquez ici.

« Tout comme les Canadiens, Loacker se soucie de la provenance et de la qualité des ingrédients », affirme Andreas Loacker, petit-fils du fondateur de l'entreprise, Alfons Loacker, et responsable de la recherche et du développement. « Nos recettes ont été inspirées de notre désir de célébrer cette passion et cet engagement communs envers la qualité - et pour partager un moment de pur bien-être avec nos êtres chers. Le plaisir le plus pur qui soit! »

À propos de Loacker

Des produits sains, naturellement bons, de la plus grande qualité et l'amour de la nature combinés dans de délicieuses gaufrettes et spécialités à base de chocolat, voilà la recette gagnante de Loacker depuis 1925. Fondée par Alfons Loacker, l'entreprise familiale a grandi au cours des 90 dernières années. D'une petite pâtisserie régionale de Bolzano, elle est devenue une marque reconnue mondialement, dont les produits sont une inspiration dans plus de 100 pays. Encore aujourd'hui, tous les produits Loacker sont fabriqués au pied des Dolomites, à Unterinn (Tyrol du Sud) et à Heinfels (Tyrol de l'Est), dans le respect des normes de qualité les plus élevées. L'entreprise attache une importance particulière à la sélection d'ingrédients naturels et fabrique ses produits sans arômes ni agents de conservation ajoutés.

† Le 30 avril 2019, un sondage en ligne a été mené auprès de 1 530 Canadiens. La marge d'erreur - qui mesure la variabilité de l'échantillon - est de +/- 2,4 %, 19 fois sur 20.

SOURCE Loacker Canada

Renseignements: Riya Dhaliwal, Strategic Objectives, Téléphone : (416) 366-7735, au poste 251, Courriel : riya.dhaliwal@strategicobjectives.com