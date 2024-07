Le New Country à l'honneur via une nouvelle Web Radio gratuite juste-à-temps pour les vacances!

D'une qualité sonore supérieure aux normes radiophoniques courante, le signal sonore disponible aux utilisateurs est de 320 kilooctets à la seconde.

Les auditeurs peuvent écouter le contenu de la station grâce à l'application Radio Crash disponible sur Android et IPhone. Il est également possible d'en faire l'écoute via le site radiocrash.ca et via l'application offerte par Amazon.

« Notre mission, c'est l'information. Nous offrons désormais notre contenu au format télévisuel, éditorial papier, numérique, Internet et radio, rien de moins! », indique Martin Bourget, Président du groupe Aventure Chasse Pêche.

Plusieurs annonceurs de marque tels que Winchester Repeating Arms Canada, Fromagerie Victoria, Écotone, Thomas Marine, Chaloupes Commères et bien d'autres ont déjà choisis Radio Crash comme plateforme de diffusion. Arrivant ainsi à rejoindre le bassin de clientèle cible de la station.

La programmation variée vous offre plusieurs émissions et ce, 7 jours sur 7. Les animateurs actuels de la station sont : Martin Bourget, Kate Nadeau-Mercier, Christian Caisse, Joanie Boivin, Véronique Labbé, Le Sixième Sens, Stéphane Monette, Samuel Gendron, Jean-François Riverin, Steve Tardif ainsi que plusieurs collaborateurs.

Avec une émission de télévision récipiendaire de nombreux prix et en tête de marché depuis plus de 35 ans ainsi qu'un magazine Canadien francophone dominant dans son secteur de marché depuis 32 ans, il y a fort à parier que le groupe Aventure Chasse pêche portera sa nouvelle station de radio, Radio Crash, vers les plus hauts sommets.

Pour de plus amples renseignements: www.radiocrash.ca

SOURCE Aventure Chasse Pêche

Information : Kate Nadeau-Mercier, Directrice Générale, Aventure Chasse Pêche, 418 264-8924, [email protected]