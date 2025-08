Radio Crash propulse sa programmation midi avec l'arrivée de Josey Arsenault

QUÉBEC, le 1er août 2025 /CNW/ - Radio Crash est fière d'annoncer officiellement l'arrivée de l'animatrice radio bien connue de la province de Québec, Josey Arsenault, à la barre de sa toute nouvelle émission « Josey Arsenault le midi ». Josey apportera à Radio Crash plus de 30 ans d'expérience, un contenu coloré, et une audace qui transforme chaque débat en moment de vérité.

Josey Arsenault, nouvelle animatrice sur les ondes de Radio Crash (Groupe CNW/Aventure Chasse Pêche)

Dès septembre, les auditeurs de Radio Crash pourront retrouver Josey et ses collaborateurs de choix -- Josée Turmel, Marcel Bouchard, PS Gauthier Ainsi que ses spécialistes: Christian Faucher, Eric Sauvé, Pierre Mercier, Nancy Doyon et Danny Dontigny-- pour 90 minutes de radio sans détour où les opinions fortes et les échanges francs seront au cœur de l'expérience. D'autres collaborateurs seront annoncés sous peu!

Un lancement en grand : un safari en Afrique du Sud à gagner

Pour souligner cette nouvelle aventure radiophonique, Radio Crash offrira aux auditeurs de « Josey Arsenault le midi » la chance de gagner un safari en Afrique du Sud... en compagnie de Josey elle-même! Un cadeau d'envergure, à l'image de la reconnaissance envers l'auditoire fidèle qui suit Josey depuis ses débuts.

Une figure médiatique respectée et libre

Josey s'est illustrée pendant trois décennies à la radio au Québec et dans ses propres productions, notamment le podcast « Libre et sans tabous ». Elle est reconnue pour créer des espaces de discussion honnêtes où rien n'est censuré et tout peut être dit -- une mission qu'elle continuera sur les ondes de Radio Crash.

Radio Crash, une plateforme en pleine ascension

Radio Crash se démarque avec une qualité sonore de 320 ko/s, et une accessibilité multiplateforme (Android, iOS, Alexa, Car Play, Web). La station est appuyée par des annonceurs majeurs et propose du contenu varié, notamment le meilleur du new country québécois et américain, tous les jours de la semaine.

Événement de lancement : 30 août au Méga Parc

Le groupe Aventure Chasse Pêche, derrière Radio Crash, dévoilera quatre nouveaux animateurs lors de son événement de lancement de saison au Méga Parc des Galeries de la Capitale. Un rendez-vous à ne pas manquer! Billets en vente sur aventurechassepeche.ca

« C'est une grande fierté d'accueillir Josey dans la famille Radio Crash. Sa notoriété et son authenticité seront des atouts majeurs pour notre station. » - Martin Bourget, Président du groupe Aventure Chasse Pêche

Pour en savoir plus : www.radiocrash.ca

SOURCE Aventure Chasse Pêche

Renseignements : Martin Bourget, Président, [email protected]