La PCS du NCSM TORONTO fait partie d'un contrat initial de 500 millions de dollars attribué à Davie pour effectuer des travaux d'entretien sur trois frégates. Le NCSM TORONTO suit le NCSM ST. JOHN'S, qui a complété avec succès un important programme d'entretien chez Davie et dont le retour au service de la MRC est prévu pour cet été.

Faits saillants du NCSM TORONTO

Le NCSM TORONTO, troisième de sa classe, a été mis en service dans sa ville éponyme le 29 juillet 1993. Un an plus tard, le NCSM TORONTOétait en mission dans la mer Adriatique dans le cadre des sanctions imposées par les Nations Unies contre l'ex-Yougoslavie. En 1995, il visitait des ports européens pour commémorer le jour de la Victoire. En 1998, il se joignait à la Force navale permanente de l'Atlantique de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et était détaché dans le golfe Persique pour faire appliquer les sanctions contre l'Iraq. À la fin 2001, il se retrouvait en Méditerranée orientale et était redéployé dans la mer d'Oman dans le cadre de l'opération APOLLO, contribution du Canada à la campagne contre le terrorisme. En 2003, à la suite de l'ouragan Juan, il donnait aux collectivités de la Nouvelle-Écosse un coup de main pour les opérations de nettoyage. En 2004, il participait à l'opération ACTIVE ENDEAVOUR en Méditerranée, toujours dans le cadre de la campagne contre le terrorisme. Il fut le premier bâtiment de guerre canadien à participer à l'opération ALTAIR. Pendant qu'il était sur le théâtre des opérations, il a joué un rôle actif dans les opérations d'interdiction maritime, interceptant 1 300 navires et conduisant 123 arraisonnements tout en patrouillant la mer et le golfe d'Oman. En 2005, il mettait le cap vers le golfe du Mexique avec des provisions destinées aux victimes de l'ouragan Katrina. En 2007, il a participé à l'opération SEXTANT, contribution du Canada au 1er Groupe de la Flotte navale permanente de l'OTAN, conduisant des opérations dans la Méditerranée et transitant par le cap de Bonne-Espérance. Le NCSM TORONTOcontinue d'effectuer des missions à l'appui de la politique intérieure et de la politique étrangère du Canada.1

Devise : L'excellence par la vigueur

