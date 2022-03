Des subventions totalisant 235 000 $ permettront de financer 224 événements en direct et gratuits à travers les États-Unis et le Canada

NEW YORK, 30 mars 2022 /CNW/ - Le Music Performance Trust Fund (MPTF) de l'industrie phonographique a annoncé aujourd'hui qu'il a achevé le financement des plans de célébration du mois d'appréciation du jazz tout au long du mois d'avril. En 30 jours, 224 spectacles gratuits seront présentés en direct au sein de plus de 60 marchés nord-américains. Le financement aidera des musiciens professionnels à se produire sur des sites communautaires, dans des écoles et des centres pour personnes âgées et par le biais de retransmissions en direct depuis les pages d'événements Facebook du MPTF et de ses partenaires communautaires.

« Il est extrêmement excitant et important sur le plan culturel de voir les grands noms du jazz de la région travailler à nouveau après les 24 derniers mois de la pandémie, a déclaré Dan Beck, fiduciaire du MPTF. Le mois de l'appréciation du jazz a été au cœur des efforts du MPTF tout au long de son histoire. »

Des spectacles publics sont prévus de Saskatoon à San Antonio, d'Honolulu à Houston et dans de nombreux endroits entre les deux; chacun explorera les aspects de cette forme d'art typiquement américaine. Tous les spectacles ont été coordonnés grâce aux efforts des sections locales de l'American Federation of Musicians. Certains événements plus importants ont été organisés sur plusieurs jours sous forme de mini-festivals, notamment :

Vibe-adelphia, Philadelphie (Pennsylvanie)

Future of Jazz, Indianapolis ( Indiana )

( ) Big Band Explosion, Minneapolis-St. Paul ( Minnesota )

Les spectacles soutenus par le MPTF comprennent 163 événements en personne et 61 concerts diffusés en direct, dont 46 seront retransmis sur la page Facebook consacrée aux événements du MPTF à https://www.facebook.com/the.mptf/events . Nous invitons les amateurs de musique à aimer et à suivre la page pour obtenir un calendrier complet des événements qui seront diffusés et recevoir des avis relatifs aux événements.

Le mois de l'appréciation du jazz a été créé au Museum of American History en 2001 pour reconnaître et célébrer l'héritage et l'histoire extraordinaires du jazz, et pour encourager les personnes de tous âges à y participer : en étudiant la musique, en assistant à des concerts, en écoutant du jazz à la radio et sur des enregistrements, en faisant des lectures sur le jazz, etc.

À propos du MPTF Le Music Performance Trust Fund (MPTF) de l'industrie phonographique est un organisme de service public à but non lucratif régi par l'alinéa 501(c), et dont la mission est d'appuyer la tenue d'événements gratuits en direct par des musiciens professionnels aux États-Unis et au Canada. Créé il y a plus de 70 ans, le MPTF est financé par des maisons de disques comme Sony Music, Universal Music Group et Warner Music Group.

