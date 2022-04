« Robert Steven se passionne pour les questions sociales et est très sensible à la richesse et à la diversité des peuples qui habitent au Canada », a dit Lawson Hunter , président du conseil d'administration du MPC. « Il a impressionné le conseil d'administration du MPC par sa capacité éprouvée d'aller chercher le soutien de la communauté pour des projets culturels partant de zéro, par sa compréhension des questions et pratiques muséales actuelles et par son expérience en leadership. Ce sera un plaisir de travailler avec lui à la concrétisation de notre projet de nous bâtir un lieu physique dans la capitale nationale. »

Le nouveau directeur général relèvera du conseil d'administration et jouera un rôle très visible en représentant le MPC et en faisant grandir la réputation de cette institution auprès des gouvernements, des organismes subventionnaires, des donateurs et du public. M. Steven sera aussi responsable d'établir la vision et les plans stratégiques et opérationnels du MPC, de développer une programmation virtuelle et publique dynamique, de diriger les ressources humaines et bénévoles, de gérer les ressources financières ainsi que d'assurer et de suivre le progrès et la réussite des initiatives du MPC.

« C'est pour moi un bonheur et un privilège de me joindre à un groupe exceptionnel de visionnaires dont le travail acharné pour créer cette importante institution a mené à des progrès importants en peu de temps, a dit Robert Steven. Pour moi, c'est un rêve devenu réalité que de contribuer à la croissance et au développement d'un musée d'envergure consacré aux habitants et aux identités de ce territoire que nous appelons maintenant le Canada, à un moment où les occasions de mieux se comprendre, de trouver des terrains d'entente et de faire des changements systémiques sont à la fois plus présentes et plus urgentes que jamais. C'est la chance d'une vie pour toute personne qui croit en l'impact que les musées et l'art en général peuvent avoir sur la vie des gens et des communautés. »

« Au nom du conseil d'administration du MPC, je tiens à remercier Joanne Charette d'avoir interrompu sa retraite pour assumer le rôle de directrice par intérim pendant que nous bâtissions notre présence en ligne, a dit Lawson Hunter. L'expérience de Joanne au Musée canadien de la nature et au Musée des beaux-arts du Canada a beaucoup apporté au MPC. Nous lui sommes reconnaissants pour sa rigueur professionnelle et son dévouement envers notre jeune organisme sans but lucratif. »

Une nouvelle exposition virtuelle du MPC à venir cet automne

Le Musée du portrait du Canada a le plaisir d'annoncer qu'Ann Thomas, ex-conservatrice de la photographie au Musée des beaux-arts du Canada, sera la commissaire invitée d'une exposition à venir cet automne au MPC, intitulée Max Dean : Portrait de l'artiste en tant qu'artiste. Cette exposition en ligne comprend une série d'images fixes ou en mouvement de l'artiste canadien Max Dean, lauréat d'un Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques en 2014 . L'exposition sera présentée gratuitement du 8 septembre 2022 au 8 mars 2023 sur le site portraitcanada.ca . D'autres détails seront annoncés bientôt.

À propos de Robert Steven

Robert Steven est un dirigeant dévoué, visionnaire et accompli d'institutions artistiques et patrimoniales. Il possède de nombreuses années d'expérience en direction, dont six ans comme président et chef de la direction de l'Art Gallery of Burlington en Ontario et sept ans comme directeur général et conservateur de l'Art Gallery of Grande Prairie, en Alberta. Il possède un baccalauréat spécialisé en arts visuels en atelier de l'Université de Waterloo et une maîtrise en études muséales de l'Université de Toronto. Il a terminé avec succès le programme Museum Leadership Institute du Getty Leadership Institute à Los Angeles, un cours intensif pour les dirigeants de musée qui porte sur les tendances et défis dans le contexte muséal actuel, le leadership, la stratégie, la culture organisationnelle et la gestion du changement. En 2013, Robert Steven a été nommé parmi les 50 personnes les plus influentes de l'Alberta par l'Alberta Venture Magazine. Il a reçu une Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2012 et a siégé au conseil du premier ministre de l'Alberta sur les arts et la culture en 2009. Il est présentement vice-président de Galeries Ontario/Ontario Galleries (anciennement l'Association ontarienne des galeries d'art).

À propos du Musée du portrait du Canada

Le Musée du portrait du Canada est un organisme de bienfaisance enregistré qui dépend des dons du secteur privé pour opérer et prospérer. Ses dirigeants entrevoient un avenir dans lequel le MPC sera un partenaire du gouvernement du Canada pour se trouver un espace physique inspirant dans la région de la capitale nationale. Tout en poursuivant cet objectif ambitieux, le MPC continuera de tenir des expositions en ligne de portraits représentant des gens de tout le pays et de tous les horizons afin de donner un visage humain aux récits sur le passé et le présent du Canada, et de susciter des échanges sur l'avenir du pays.

