OTTAWA, ON, le 25 nov. 2021 /CNW/ - Le Musée du portrait du Canada (MPC) est ravi d'annoncer que TELUS devient son partenaire fondateur et appuiera sa mission d'humaniser les récits du Canada par l'art du portrait. En exposant des portraits de personnes de partout au Canada et de tous les horizons, le MPC mettra en valeur des récits touchant l'histoire, la diversité, les réalisations, les défis et les aspirations futures du pays.

Le MPC est un nouvel organisme sans but lucratif présent en ligne au portraitcanada.ca . Par ses expositions, ses causeries avec des artistes, ses interactions dans les médias sociaux, ses présentations et ses catalogues, le MPC aborde les enjeux complexes du moment de divers points de vue et célèbre la riche diversité des habitants de ce pays. Son conseil d'administration composé de bénévoles entrevoit un avenir dans lequel le MPC sera un partenaire du gouvernement du Canada pour constituer et exposer une collection de portraits de calibre mondial en ligne et dans un espace physique inspirant dans la région de la capitale du Canada.

Grâce au partenariat avec TELUS, le MPC est en mesure d'appuyer les artistes, commissaires, éducateurs, graphistes, communicateurs, traducteurs et autres professionnels qui contribuent à ses programmes et publications. Le MPC pourra aussi poursuivre son objectif ambitieux de se trouver un espace physique où tenir de futures expositions innovantes et percutantes.

« Les musées nationaux consacrés au portrait créent un sentiment d'appartenance chez les visiteurs. Notre objectif, pour le nouveau musée du portrait du Canada, est d'aborder notre histoire du point de vue du 21e siècle et à partir d'une diversité de voix, ainsi que nos réalisations, défis et aspirations pour l'avenir », a dit la très honorable Beverley McLachlin, présidente d'honneur du MPC et ancienne juge en chef de la Cour suprême du Canada. « Grâce au généreux soutien de TELUS, nous pourrons réaliser nos objectifs. »

« Nous voulons offrir un espace où les peuples du Canada, dans toute leur diversité, pourront s'exprimer sur leur identité et les enjeux d'actualité », a dit Lawson Hunter, président du conseil d'administration du MPC. « En tant qu'entreprise axée sur la connectivité entre les humains, TELUS est un choix tout naturel pour nous qui encourageons le dialogue chez nos auditoires. La contribution majeure de TELUS aidera notre jeune musée à se transformer en organisme culturel professionnel visant à amplifier ces voix multiculturelles sur la scène mondiale. »

« TELUS est déterminé à fournir aux Canadiens et Canadiennes un accès à des technologies supérieures qui nous relient aux gens, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures », a dit Andrea Wood, chef des services juridiques et de la gouvernance chez TELUS, et membre du conseil consultatif du MPC. « Nous sommes ravis d'appuyer le Musée du portrait du Canada et ses efforts pour mettre en valeur la diversité du Canada. Nous avons bien hâte de voir ses expositions conçues pour stimuler la conversation, nous aider à nous comprendre les uns les autres et renforcer nos relations. »

Le Musée du portrait du Canada (MPC) est une société fédérale à but non lucratif qui dépend des dons généreux et des apports en nature du secteur privé pour opérer et prospérer. Ses dirigeants entrevoient un avenir dans lequel le MPC sera un partenaire du gouvernement du Canada pour assurer l'existence d'une collection de portraits de calibre mondial et pour construire un espace physique inspirant dans la région de la capitale nationale. Tout en poursuivant ces objectifs ambitieux, le MPC continuera de tenir des expositions en ligne de portraits représentant des gens de tout le pays et de tous les horizons sur son site Web portraitcanada.ca afin de donner un visage humain aux récits sur le passé et le présent du Canada, et de susciter des échanges sur l'avenir du pays.

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l'accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l'exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l'hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000.

La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

