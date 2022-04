« L'art joue un rôle important dans la société : il nous met en lien avec l'autre, il nous procure une loupe pour regarder notre histoire commune et il nous amène à voir le monde sous des angles différents, souligne Maxime Ménard, président et chef de la direction de Jarislowsky Fraser. Les arts et la culture sont depuis longtemps au cœur de l'engagement de la Banque Scotia et de Jarislowsky Fraser dans la communauté. Nous sommes fiers d'annoncer cette entente de commandite et de travailler avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal pour promouvoir et valoriser notre compréhension collective de notre héritage culturel. »

Un nouveau poste de conservateur ou de conservatrice de l'art autochtone au MBAM

Depuis des années, les artistes autochtones écrivent un nouveau chapitre de l'histoire de l'art canadien. La génération d'artistes autochtones qui a émergé professionnellement au cours des vingt dernières années a révolutionné la scène culturelle canadienne en redéfinissant le rôle que joue l'art dans la formation de l'identité collective et en élargissant les contours de celle-ci. L'entente permettra la création d'un poste de conservateur ou de conservatrice de l'art autochtone, le premier du genre au MBAM, concrétisant ainsi l'engagement du Musée envers cette dimension de l'art au pays.

« La mise en place d'un poste de conservateur ou de conservatrice de l'art autochtone est fondamentale et permettra au Musée de demeurer un acteur de premier plan dans la mise en valeur du travail de l'ensemble des artistes du Canada, explique Stéphane Aquin, directeur général du MBAM. Avec la création de ce poste névralgique, le MBAM s'assure de demeurer un chef de file dans l'acquisition d'œuvres d'art autochtones, dans l'organisation d'expositions, dans la recherche en histoire de l'art autochtone et dans la mise en place de programmes de médiation culturelle avec les multiples publics. Le poste de conservateur ou de conservatrice de l'art autochtone est essentiel pour assurer le développement du Musée et affirmer son soutien aux forces vives de la création artistique canadienne. La personne qui occupera ce nouveau poste jouera un rôle clé et déterminant au sein du Musée afin de cristalliser encore davantage l'engagement de l'institution envers l'inclusion et l'accessibilité. Nous sommes heureux que la Banque Scotia et Jarislowsky Fraser soutiennent ce projet historique. »

Un nouveau programme de stages destinés aux étudiants autochtones

Le deuxième volet de l'entente entre le MBAM et la Banque Scotia facilitera la création d'un programme de stages destinés aux étudiants autochtones dans tous les domaines d'étude liés aux arts. Les stagiaires bénéficieront d'une expérience unique au Service de la conservation du Musée et pourront mieux comprendre les carrières muséales, la réalité de l'institution, ainsi que le travail de recherche et le processus qui mènent aux expositions.

Ce programme de stages formera et inspirera une nouvelle génération de conservateurs et de professionnels du milieu muséal, qui deviendront les leaders du changement et qui contribueront à ce que l'art et les communautés autochtones soient mieux représentés au sein des institutions.

Soutien du programme de Membres du Musée

Au titre du troisième volet de l'entente, Jarislowsky Fraser deviendra le présentateur du programme de Membres du MBAM. À ce titre, Jarislowsky Fraser soutiendra les offres et les événements destinés exclusivement aux quelque 100 000 Membres fidèles du Musée, des passionnés d'art qui participent aux programmes du MBAM année après année et qui contribuent activement à sa mission.

« Rappelons que le MBAM a été fondé en 1860 par des Montréalais collectionneurs et passionnés qui souhaitaient transmettre leur amour de l'art à l'ensemble de la communauté, souligne Danielle Champagne, directrice générale de la Fondation du MBAM. Ces liens tissés très serrés se sont maintenus au fil du temps, et c'est ce même esprit de loyauté que nous retrouvons parmi les Membres du Musée, qui contribuent très largement à l'autofinancement de cette grande institution. Les quelque 100 000 Membres - jeunes de 30 ans ou moins, familles, adultes, donateurs et collectionneurs - proviennent de tous les horizons et constituent un noyau de fidèles alliés qui représentent environ la moitié de la fréquentation annuelle. Nous sommes donc très honorés que la Banque Scotia et Jarislowsky Fraser aient accepté pour la première fois dans l'histoire du Musée de parrainer ce programme de Membres. »

Le MBAM se réjouit de cette importante nouvelle relation avec la Banque Scotia et Jarislowsky Fraser, qui deviennent de Grands Mécènes de l'institution montréalaise.

À propos du Musée des beaux-arts de Montréal

Plus ancien musée d'art au Canada, fondé en 1860, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) figure parmi les grands musées d'Amérique du Nord. Sa collection donne à découvrir le patrimoine québécois et canadien et l'art international, dans une perspective critique et interculturelle. Elle rassemble près de 45 000 peintures, sculptures, œuvres d'art graphiques, photographies, installations multimédias et objets d'arts décoratifs, de l'Antiquité à nos jours. Les expositions du MBAM croisent les disciplines allant de l'archéologie aux beaux-arts en passant par les pratiques contemporaines. Déployé dans cinq pavillons interreliés, le carrefour muséal intègre plus de 80 salles d'exposition, la salle de concert Bourgie, un auditorium-salle de cinéma, une boutique-librairie, une maison d'édition, un jardin d'art public et l'Atelier international d'éducation et d'art-thérapie Michel de la Chenelière. Musée pionnier dans le domaine de l'art-thérapie, le MBAM collabore avec les milieux communautaires, de l'éducation, de la santé et des technologies pour offrir à tous des expériences inclusives et enrichissantes au contact de l'art. mbam.qc.ca

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com .

À propos de Jarislowsky, Fraser Limitée

Fondée en 1955 en tant que cabinet de recherche, Jarislowsky Fraser gère aujourd'hui les portefeuilles de fonds de pension, de fondations et de fonds de dotation, d'organisations autochtones, de sociétés et de particuliers au Canada et à l'étranger, ce qui représente près de 63 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion au 31 décembre 2021. Sa philosophie d'investissement s'appuie sur des principes conservateurs éprouvés et sur plus de 60 ans de recherche fondamentale. L'histoire et la culture de Jarislowsky Fraser sont ancrées dans la gestion des investissements, qui s'exprime par une adhésion à l'investissement de qualité, un horizon d'investissement à long terme et l'avancement de la bonne gouvernance et de l'investissement durable. Jarislowsky Fraser est une filiale en propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia). jflglobal.com

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Source et renseignements : Natalie Dion, Chargée des relations médias | MBAM, T. 514-285-1600, poste 205, C. 514-266-3466, [email protected]; Patricia Lachance, Chargée des relations médias | MBAM. T. 514-285-1600, poste 315, C. 514-235-2044, [email protected]