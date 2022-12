QUÉBEC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but d'illustrer adéquatement le propos qui teintera sa future exposition permanente sur le Québec, le Musée de la civilisation fait appel aux personnes immigrantes et à leurs descendant.e.s de 2e ou 3e génération pour recueillir des objets représentatifs du contact qu'ils ont eu avec le Québec. Une paire de patins peut représenter la rencontre avec l'hiver tandis qu'un ustensile de cuisine, apporté du pays d'origine, peut être lié au métissage alimentaire tout comme un instrument de musique et un livre peuvent représenter le voyage des cultures entre les continents. Chaque objet sélectionné le sera pour l'histoire qu'il porte et pour la symbolique qu'il représente pour la personne qui le garde précieusement. Les objets peuvent être soumis par un formulaire disponible sur le site Web du Musée, jusqu'au 12 mars 2023 : https://appelaobjets.mcq.org/.

« On retrouve déjà dans les collections du Musée de la civilisation des objets rappelant les grandes vagues d'immigration irlandaise et écossaise de la fin de 19e siècle. Cependant très peu de pièces évoquent celles qui ont suivi, notamment celles du dernier quart du 20e siècle et du début du 21e qui nourrissent la richesse de la diversité du Québec d'aujourd'hui. Grâce à ces objets, le Musée pourra offrir aux publics, d'ici et d'ailleurs, un portrait exhaustif de la société québécoise actuelle. » Stéphan La Roche, président-directeur général

De tous temps, le territoire qui forme le Québec est le théâtre de mille et une rencontres qui façonnent les gens qui y habitent, dans leur manière d'être et de vivre ensemble, tout en mettant en évidence ce qui les relie au reste du monde. Ce thème de la rencontre est le fil conducteur de cette prochaine exposition permanente dont l'ouverture est prévue en mai 2024. On y jettera un nouveau regard non seulement sur les événements historiques propres à l'évolution de la société québécoise, mais aussi sur les enjeux contemporains auxquels elle fait face.

Ce sera la 3e réalisation de référence sur le Québec faisant suite à l'exposition Le temps des Québécois, qui fermera ses portes le 2 janvier prochain après un peu plus de 18 ans de présentation, et à Mémoires qui a ravi les visiteur.euse.s entre 1988 et 2005.

