MONTRÉAL, le 12 sept. 2022 /CNW/ - Le Musée de l'Holocauste Montréal (MHM) est fier de dévoiler les plans du nouveau musée qui ouvrira ses portes en 2025 au centre-ville, au 3535, boul. Saint-Laurent. Conçu par KPMB Architectes + Daoust Lestage Lizotte Stecker Architecture, le projet gagnant a été sélectionné à la suite d'un concours international d'architecture.

Basé sur les piliers que constituent la mémoire, l'éducation et la communauté, ce nouveau bâtiment spectaculaire proposera de multiples espaces d'exposition, des salles de classe, un auditorium, un jardin commémoratif et une salle dédiée aux témoignages holographiques des survivants. La construction du nouveau musée commencera à l'automne 2023.

Le MHM quitte son emplacement actuel de Côte-des-Neiges pour répondre à la demande croissante envers ses programmes éducatifs sur l'Holocauste, les génocides et les droits de la personne. Ce nouveau musée aura un impact déterminant en encourageant les communautés à travers le Québec et le Canada à combattre toutes les formes de haine et de persécution.

La campagne de financement DONNONS UNE VOIX a permis de recueillir, à ce jour 85 millions de dollars sur un objectif de 90 millions, grâce aux généreuses contributions de Patrimoine canadien (20 millions), du ministère de la Culture et des Communications du Québec (20 millions), de la Ville de Montréal (1,5 million), de la Fondation Azrieli (15 millions) et de nombreux donateurs institutionnels et privés. Le public est invité à contribuer à la campagne et à joindre sa voix à celle du Musée.

« Nous sommes ravis de partager les plans de notre futur musée, un espace important d'apprentissage, de rassemblement et de recueillement », a déclaré Daniel Amar, directeur général du MHM. « L'audace architecturale permettra de créer un musée signature en harmonie avec son environnement urbain, respectueux de l'histoire de la Shoah et invitant pour tous les publics sensibles aux questions des droits de la personne. Nous invitons aujourd'hui l'ensemble de nos concitoyens à s'investir et à donner leur voix pour soutenir leur nouveau Musée de l'Holocauste Montréal. »

Depuis 1988, l'agence multidisciplinaire Daoust Lestage Lizotte Stecker Architecture œuvre dans les domaines de l'architecture, du paysage et du design urbain. Pour chacun des projets, la démarche s'appuie sur une lecture attentive du lieu et valorise la réalisation de projets pérennes qui, tout en s'inspirant des archétypes éprouvés, sont caractérisés par la simplicité et la sobriété et présentent une facture résolument contemporaine. Récipiendaire de nombreux prix et mentions aux niveaux international, national et provincial, Daoust Lestage Lizotte Stecker a réalisé plusieurs projets illustrant cette préoccupation associée à la création d'environnements significatifs et de qualité tant à l'échelle urbaine qu'architecturale. Renée Daoust et Réal Lestage sont récipiendaires du Prix Ernest-Cormier 2016, la plus haute distinction dans le domaine de l'architecture et du design décernée par le gouvernement du Québec.

KPMB Architects est un cabinet de renommée internationale basé au Canada. Les travaux de grande envergure du cabinet lui ont valu plus de 400 prix prestigieux, dont 18 médailles du Gouverneur général, la plus haute distinction du Canada. Les 150 professionnels du cabinet, qui travaillent en étroite collaboration, forment des équipes interdisciplinaires pour élaborer des solutions de conception novatrices et régénératrices qui répondent aux besoins des clients et aux grands défis de notre époque. Guidé par leur vision et leurs valeurs, KPMB Architects s'engage à façonner un avenir plus équitable et durable grâce à l'architecture et au design.

Le Musée de l'Holocauste Montréal informe et sensibilise les gens de tous âges et de tous milieux sur l'Holocauste, ainsi que sur l'antisémitisme, le racisme, la haine et les dangers de l'indifférence. Par son exposition permanente, ses programmes commémoratifs et ses initiatives éducatives, le Musée fait la promotion de notre responsabilité collective à l'égard du respect de la diversité et du caractère sacré de toute vie humaine.

Les 32 projets reçus lors de la première étape du concours d'architecture sont disponibles dans le Catalogue des concours canadiens.

