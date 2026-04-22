MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - Le Musée de l'Holocauste de Montréal (MHM) déploie une campagne à volets multiples visant à donner aux Montréalais les moyens de mieux comprendre, reconnaître et contrer l'antisémitisme. En combinant sensibilisation publique et nouvelles ressources pédagogiques, le Musée cherche à déconstruire les préjugés et à relier les enseignements de l'histoire aux enjeux d'aujourd'hui.

Cette campagne s'inscrit dans un contexte particulièrement préoccupant. En 2024, les statistiques ont montré que 68,5% des crimes haineux fondés sur la religion au Canada visaient la communauté juive, malgré le fait qu'elle constitue moins de 1 % de la population nationale. Soutenues par le Programme du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme du gouvernement du Canada, ces initiatives témoignent d'un engagement partagé de bâtir une société inclusive et résolument opposée à toutes les formes de racisme.

« Les leçons de l'Holocauste semblent plus urgentes que jamais alors que nous sommes régulièrement confrontés à des incidents antisémites à travers le pays », a déclaré Daniel Amar, directeur général du MHM. « À travers ce projet, nous puisons notre force dans les récits des survivants et de leurs descendants pour promouvoir les valeurs de respect, de solidarité et de dignité humaine au sein de l'ensemble de notre société. »

« Il est essentiel de sensibiliser et d'éduquer le public pour lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination. En appuyant des projets comme celui du Musée de l'Holocauste, nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la communauté juive face à la recrudescence de l'antisémitisme, a affirmé l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. Le Canada est un pays fondé sur la diversité. Ensemble, il faut poursuivre nos efforts pour bâtir une société plus unie et plus inclusive. »

La campagne s'articule autour de trois axes principaux :

Innovation pédagogique : le MHM lance un nouvel atelier intitulé « Voix juives sur l'identité et l'antisémitisme ». En s'appuyant sur des témoignages intergénérationnels de survivants de l'Holocauste et de leurs descendants, cette initiative permettra aux étudiants et aux professionnels d'approfondir leur compréhension de la diversité des identités juives et de remettre en question les généralisations préjudiciables. Les participants seront également outillés pour identifier et analyser la rhétorique antisémite, de la période de l'Holocauste à l'époque contemporaine, contribuant ainsi à établir des liens durables entre l'histoire et les réalités actuelles.

le MHM lance un nouvel atelier intitulé « Voix juives sur l'identité et l'antisémitisme ». En s'appuyant sur des témoignages intergénérationnels de survivants de l'Holocauste et de leurs descendants, cette initiative permettra aux étudiants et aux professionnels d'approfondir leur compréhension de la diversité des identités juives et de remettre en question les généralisations préjudiciables. Les participants seront également outillés pour identifier et analyser la rhétorique antisémite, de la période de l'Holocauste à l'époque contemporaine, contribuant ainsi à établir des liens durables entre l'histoire et les réalités actuelles. Préservation des récits des descendants de survivants : cette subvention a permis au Musée d'enrichir sa collection d'histoire orale, reconnue à l'échelle internationale, et d'amorcer l'enregistrement des témoignages des descendants de survivants de l'Holocauste. Des extraits de ces enregistrements sont disponibles sur la chaîne YouTube du Musée, où les visiteurs peuvent mieux comprendre l'héritage complexe de la Shoah et découvrir des points de vue uniques sur la haine contemporaine.

cette subvention a permis au Musée d'enrichir sa collection d'histoire orale, reconnue à l'échelle internationale, et d'amorcer l'enregistrement des témoignages des descendants de survivants de l'Holocauste. Des extraits de ces enregistrements sont disponibles sur la chaîne YouTube du Musée, où les visiteurs peuvent mieux comprendre l'héritage complexe de la Shoah et découvrir des points de vue uniques sur la haine contemporaine. Sensibilisation du public : entre la mi-avril et le début mai, une campagne de sensibilisation bilingue sera visible partout à Montréal. Comprenant des affiches dans les rues, aux arrêts de bus et dans les médias, la campagne vise à sensibiliser le public à la persistance de l'antisémitisme et à encourager une prise de position collective en faveur de la compassion et de la solidarité.

À l'approche de l'inauguration de ses nouveaux locaux agrandis sur le boulevard Saint‑Laurent en 2027, ces initiatives témoignent de l'affirmation du Musée comme acteur de premier plan dans la lutte contre la haine, tant au Québec qu'à travers le Canada.

Le Musée de l'Holocauste Montréal informe et sensibilise les gens de tous âges et de tous milieux sur l'Holocauste, ainsi que sur l'antisémitisme, le racisme, la haine et les dangers de l'indifférence. Par son exposition permanente, ses programmes commémoratifs et ses initiatives éducatives, le Musée fait la promotion de notre responsabilité collective à l'égard du respect de la diversité et du caractère sacré de toute vie humaine. Le nouveau Musée ouvrira ses portes en 2027 sur le boulevard Saint-Laurent, au centre-ville de Montréal.

SOURCE Musée Holocauste Montréal

Contact Presse : Sarah Fogg, Cheffe Communications, Musée de l'Holocauste de Montréal, (514) 240-7357 | [email protected]