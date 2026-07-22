LE MOXY OTTAWA CENTRE-VILLE EST MAINTENANT OUVERT

OTTAWA, ON, July 22, 2026 /CNW/ -- Les Services d'Hospitalité RIMAP inc. l'une des principales sociétés de gestion hôtelière au Canada, est fière d'annoncer l'ouverture officielle du Moxy Ottawa Centre-Ville. L'établissement accueille désormais ses premiers clients, leur offrant une expérience hôtelière audacieuse, moderne et conviviale au cœur de la capitale nationale.

Rendu extérieur du Moxy Ottawa Centre-Ville Mox : ambassadeur de la marque, Moxy Ottawa Downtown

Situé au 126, rue York, au cœur du quartier emblématique du marché By, le Moxy Ottawa Centre-Ville propose une expérience hôtelière audacieuse, conçue pour une nouvelle génération de voyageurs. Fidèle à l'esprit de la marque, l'établissement mise sur un concept ludique, convivial, dynamique et résolument moderne. Idéalement situé au cœur de l'effervescence du centre-ville, l'hôtel se trouve à quelques pas de la rue Rideau, de Gatineau ainsi que des principaux quartiers d'affaires, destinations de magasinage, lieux de divertissement et attractions culturelles d'Ottawa. Pour en savoir plus ou pour réserver un séjour, veuillez visiter www.marriott.com.

À la suite de l'ouverture réussie de l'hôtel AC par Marriott Ottawa Centre-Ville en 2025, le Moxy Ottawa Centre-Ville marque une nouvelle étape dans l'expansion des Services d'Hospitalité RIMAP inc. au sein de la région de la capitale nationale. Cette croissance se poursuivra avec l'ouverture très attendue de l'hôtel Renaissance Ottawa Centre-Ville, prévue en 2027, consolidant ainsi la présence de RIMAP parmi les principaux acteurs de l'industrie hôtelière de la région.

Conçu dans l'esprit dynamique de la marque Moxy par Marriott, l'hôtel marie un design industriel chic à des espaces communs animés, des expériences immersives et des commodités à la fine pointe de la technologie. Avec ses chambres au design soigné et ses espaces de travail collaboratif polyvalents, l'établissement invite tant les voyageurs que les résidents de la région à se rencontrer, à socialiser et à découvrir Ottawa sous un nouvel angle.

« Chez Moxy, l'hospitalité est synonyme d'énergie, de personnalité et de moments mémorables, a déclaré Marc Varadi, président des Services d'Hospitalité RIMAP inc. Nous sommes ravis d'introduire cette marque hôtelière au concept unique à Ottawa et d'offrir une expérience d'hébergement résolument différente au cœur de la capitale nationale. Le Moxy Ottawa Centre-Ville a été conçu pour être bien plus qu'un simple hôtel : c'est un véritable carrefour social, une destination incontournable pour la vie nocturne et un lieu de rassemblement où voyageurs et résidents de la région peuvent se rencontrer, échanger et créer des souvenirs durables. »

Au cœur de l'expérience Moxy se trouve le Bar Moxy, véritable point de rencontre de l'hôtel et espace animé appelé à devenir l'une des adresses incontournables d'Ottawa. Ouvert tous les jours pour le petit-déjeuner et le souper, le Bar Moxy propose une sélection de cocktails artisanaux, une cuisine décontractée d'inspiration contemporaine et une ambiance vibrante qui évolue naturellement du matin jusqu'à tard en soirée. Les clients et les résidents de la région pourront également profiter d'une programmation variée comprenant des soirées de jeux, des prestations de DJ, des événements thématiques et des expériences interactives favorisant les rencontres et les échanges. Avec son atmosphère conviviale, énergique et résolument sociale, le Bar Moxy invite chacun à se retrouver, à célébrer et à prolonger l'expérience bien après la tombée de la nuit.

Mox, l'ambassadeur officiel du Moxy Ottawa Centre-Ville, incarne la personnalité audacieuse, ludique et résolument décalée de l'hôtel. Déjà mis en vedette dans une série de capsules diffusées sur les médias sociaux, il continuera de donner vie à l'esprit énergique de l'établissement et d'accompagner les clients tout au long de leur expérience. Dès leur arrivée, les visiteurs seront accueillis par Mox, installé en permanence dans le hall principal, fièrement perché sur une moto conçue sur mesure. Cette installation emblématique crée une première impression saisissante et constitue un incontournable de l'hôtel, offrant aux clients une occasion photo mémorable qui reflète parfaitement l'univers unique et audacieux de la marque Moxy.

« Le Moxy Ottawa Centre-Ville reflète parfaitement l'énergie de la scène sociale et culturelle en pleine effervescence de la capitale, a déclaré Stéphane Pelletier, directeur général régional des Services d'Hospitalité RIMAP inc. Chaque détail a été soigneusement pensé pour favoriser les rencontres, éveiller la curiosité et encourager la découverte. De l'expérience client à la programmation de divertissement, tout a été conçu pour surprendre, inspirer et créer des moments mémorables dans un environnement moderne, convivial et résolument dynamique. Nous souhaitons que le Moxy devienne un lieu où les voyageurs comme les résidents de la région auront envie de se retrouver, de socialiser et de vivre pleinement l'énergie unique du centre-ville d'Ottawa. »

L'hôtel propose également une gamme d'installations conçues pour offrir un équilibre harmonieux entre énergie, productivité et détente. Les clients peuvent profiter d'un centre de conditionnement physique moderne ainsi que d'espaces polyvalents adaptés tant aux réunions informelles et au travail collaboratif qu'aux moments de détente et de socialisation.

Les chambres du Moxy Ottawa Centre-Ville ont été soigneusement conçues afin d'optimiser chaque centimètre d'espace, en combinant fonctionnalité, détails ludiques et confort moderne. Elles offrent toutes les commodités attendues par les voyageurs, notamment des solutions de rangement murales ingénieuses ainsi que des aménagements flexibles permettant aux clients d'adapter leur espace selon leurs besoins.

« Marriott International est ravi de poursuivre son partenariat avec les Services d'Hospitalité RIMAP inc. grâce à l'ouverture du Moxy Ottawa Centre-Ville, a déclaré Aaron Laurie, vice-président adjoint du développement pour l'Est du Canada chez Marriott International. La marque Moxy a redéfini l'hôtellerie lifestyle à l'échelle mondiale grâce à un design audacieux, des expériences sociales dynamiques et une énergie unique qui résonne particulièrement auprès des voyageurs d'aujourd'hui. Nous sommes enthousiastes à l'idée de voir la marque faire ses débuts à Ottawa, au cœur du quartier emblématique du marché By, et d'offrir une nouvelle expérience hôtelière aux visiteurs de la capitale nationale. »

À propos des Services d'Hospitalité RIMAP inc.

Fondée en 2007, Services d'hospitalité RIMAP inc. est une société de gestion hôtelière innovante basée à Montréal. En moins de deux décennie, RIMAP s'est imposée comme un opérateur hôtelier reconnu, gérant aujourd'hui plusieurs marques hôtelières de renommée internationale sous les enseignes Marriott, Hilton et InterContinental Hotels Group (IHG). Engagée à offrir un service exceptionnel, RIMAP poursuit son expansion dans des marchés stratégiques au Canada, tout en demeurant engagée à offrir des standards exceptionnels. Pour en savoir plus, visitez : www.rimaphospitality.com/fr/.

À propos des hôtels Moxy

Les hôtels Moxy, qui font partie du portefeuille Marriott Bonvoy regroupant plus de 30 marques hôtelières exceptionnelles, proposent une expérience hôtelière conçue pour les voyageurs qui ont conservé leur jeunesse d'esprit. Avec des chambres élégantes dotées de technologies modernes, des espaces sociaux animés et une programmation dynamique, Moxy redéfinit l'expérience hôtelière traditionnelle grâce à un design audacieux et à une approche axée sur l'énergie, la créativité et les liens humain.

À propos de Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ : MAR) est une société dont le siège social est situé à Bethesda, dans le Maryland (États-Unis), et qui regroupe un portefeuille de plus de 8 000 établissements répartis sous plus de 30 marques de premier plan dans 139 pays et territoires. La société exploite et franchise des hôtels ainsi que des centres de villégiature sous licence dans le monde entier. Marriott propose également son programme de fidélité Marriott Bonvoy™. Pour en savoir plus, visitez www.marriott.com et pour les dernières nouvelles de l'entreprise, consultez

SOURCE Moxy Ottawa Downtown

Contacts médias : Amanda Schultz, Associée, The Voima Group, [email protected], 705 817-6350; Geoff Schultz, Associé, The Voima Group, [email protected], 905 621 3432