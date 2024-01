Le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal remet un prix honorifique à titre posthume à monsieur François Boissy

MONTRÉAL, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Le président du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM), monsieur Geoffrey Kelley, a dévoilé aujourd'hui en marge de l'Assemblée générale annuelle du MMFIM le Prix de reconnaissance 2024 décerné à monsieur François Boissy à titre posthume.

C'est madame Jaëlle Bégarin, actuelle présidente-directrice générale de la Maison du Père, qui a officiellement remis le Prix à la famille de François Boissy. Cette distinction vise à reconnaître son travail exceptionnel et dévoué envers les personnes en situation d'itinérance.

Monsieur François Boissy a été honoré à titre posthume en recevant le Prix de reconnaissance 2024 du MMFIM. (Groupe CNW/Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal)

François Boissy a occupé le poste de Président-directeur général de la Maison du Père de 2016 à 2023. Homme de consensus, il a joué un rôle déterminant dans la concrétisation de projets significatifs, collaborant avec des partenaires issus des secteurs public, privé et communautaire. Sous son leadership, le continuum de services de la Maison du Père a été enrichi, comprenant maintenant une équipe de prévention, un Centre d'accueil et d'hébergement en référencement (CAHR), une offre de soins en oncologie, un programme pour personnes judiciarisées et un tout nouveau complexe de 54 studios.

Michèle Chappaz, directrice générale du MMFIM, a tenu à souligner : « en plus de ses réalisations, François avait une façon très chaleureuse d'accueillir les hommes à la Maison du Père, ses gars. La même approche teintait aussi ses relations avec ses collègues et employés. Apprécié de tous, son leadership était empreint d'une grande humanité et sa capacité à toujours trouver les mots justes pour ceux qui franchissaient les portes de la Maison du Père ont laissé une marque indélébile dans le milieu. »

Le Mouvement tenait par la remise de ce prix posthume à souligner la vision et la détermination de Monsieur François Boissy et le remercier pour sa contribution exceptionnelle dans la lutte contre l'itinérance à Montréal.

À Propos du MMFIM

Le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM) regroupe des organismes communautaires, des gens du milieu des affaires, des institutions, des chercheurs et des individus engagés à relever le défi de vaincre l'itinérance à Montréal telle qu'on la connait aujourd'hui. Ces 48 membres mettent de l'avant des propositions audacieuses pour solutionner la crise du logement. À titre d'exemple, tel que monitoré par le Tableau de bord, 2000 solutions, une douzaine de membres ont logé 491 personnes en 2022.

