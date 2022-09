Le Mouvement pour l'intégration et la rétention en emploi : un pilier social et communautaire et un allié de taille face à la pénurie de main-d'œuvre

MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui marque le 20e anniversaire du Mouvement pour l'intégration et la rétention en emploi (MIRE), dont la mission est d'aider les adultes qui vivent une situation d'exclusion sociale ou de pauvreté à intégrer ou à réintégrer le marché du travail. L'organisme, qui dresse un bilan positif des 20 dernières années, souligne le dévouement et le professionnalisme de son personnel ainsi que la persévérance dont ont fait preuve les 3500 personnes qu'il a accompagnées depuis sa fondation. En plus de permettre à des hommes et des femmes de trouver leur place dans notre société par le travail, MIRE permet à des employeurs de trouver les gens compétents dont ils ont besoin, une aide grandement appréciée alors que la pénurie de main-d'œuvre frappe de plein fouet. MIRE souhaite profiter de cette journée spéciale pour annoncer que les participants ont maintenant accès à des stages et un service d'intégration en emploi dans un service adapté aux besoins de sa clientèle.

Stages et un service d'intégration en emploi maintenant offerts

Conscient que les besoins de la clientèle en matière d'intégration socioprofessionnelle changent, tout comme la clientèle elle-même MIRE adapte son offre de service pour s'assurer de la pertinence pour les participants et de la cohérence avec les besoins du marché de l'emploi de ses programmes et services. Ayant pour objectif principal le développement du plein potentiel de ses participants, MIRE leur offre maintenant la possibilité de faire des stages en emploi et met à leur disposition un service d'intégration en emploi. Ces nouveaux services de 15 semaines permettent de soutenir les employeurs et les participants dans l'intégration de leur nouvel emploi et ainsi répondre aux besoins du marché du travail et des chercheurs d'emploi. Dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, MIRE permet à tous de trouver leur place dans la société et y contribuer activement.

MIRE en bref

Le programme, fondé en 2002, accompagnera dès ce mois-ci sa 214 ème cohorte d'hommes et de femmes qui sont éloignés du marché du travail et dont les compétences sont nécessaires pour plusieurs employeurs ;

cohorte d'hommes et de femmes qui sont éloignés du marché du travail et dont les compétences sont nécessaires pour plusieurs employeurs ; Durant le programme de 9 semaines , les participants reçoivent une allocation à l'emploi bonifiée, ce qui leur permet de se concentrer sur leur démarche ;

les participants reçoivent une allocation à l'emploi bonifiée, ce qui leur permet de se concentrer sur leur démarche ; Le programme comprend entre autres des séances d'entraide de groupe, des ateliers de recherche d'emploi, de l'aide au placement ainsi que des stages et du maintien en emploi. De plus, MIRE accompagne les gens qui ont des besoins plus spécifiques vers d'autres ressources d'employabilités ;

Le programme offre également un soutien pour le retour aux études ;

Le programme est gratuit grâce au financement d'Emploi-Québec et permet non seulement aux bénéficiaires de réintégrer le marché de l'emploi, mais il offre également un suivi sur une période de deux ans.

Citations

-- « Chez MIRE, nous considérons l'emploi comme un moyen de réaffilier les gens à la société. Un emploi c'est plus qu'un chèque de paye. L'emploi permet le développement d'un réseau de soutien, un accès à de meilleures conditions de vie, et surtout au développement d'une meilleure estime de soi. Le contexte actuel fait en sorte que le Québec ne peut se permettre de se passer du talent de tous. »

-- Martin Raymond, directeur de MIRE

-- « C'est ce que MIRE m'a donné : l'espoir de continuer à passer par-dessus les obstacles dans ma vie et de maintenir ma sobriété. »

-- Liane, participante au programme MIRE en 2014

À propos de MIRE

La mission de MIRE est d'aider les adultes qui vivent une situation d'exclusion sociale, de pauvreté, et de difficulté à intégrer ou réintégrer le marché du travail de façon permanente. Grâce à son expertise en accompagnement professionnel, MIRE répond de manière spécifique aux besoins en employabilité des participants depuis maintenant vingt ans.

