Le Mouvement octroie son prix de reconnaissance à Marie-Carmen Plante

MONTRÉAL, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM) est fier d'annoncer la lauréate de l'édition 2022 du Prix de Reconnaissance du Mouvement, Marie-Carmen Plante. Cette distinction annuelle est remise à une personne qui se démarque en matière de lutte à l'itinérance.

« Dans le contexte sanitaire actuel, le choix de la lauréate a été difficile car toutes les personnes qui interviennent dans le milieu de l'itinérance se donnent à plus de 100% depuis le début de cette pandémie. L'octroi de ce prix vise davantage à souligner le travail de toute une vie, » affirme le Dr. Olivier Farmer, Président du conseil d'administration du MMFIM.

Le prix a été remis à madame Plante lors de l'Assemblée générale annuelle des membres du MMFIM le 27 janvier 2022. « Cette femme remarquable a non seulement consacré sa carrière aux personnes marginalisées et extrêmement vulnérables, elle y a aussi consacré tout son temps bénévole depuis sa retraite. Elle est un exemple pour nous tous et toutes » exprime Michèle Chappaz, directrice générale du MMFIM.

Marie-Carmen Plante est devenue psychiatre en 1973 puis a obtenu une maitrise en santé communautaire. Elle a eu une illustre carrière, a été cheffe de département de psychiatrie à Rouyn-Noranda puis à l'Hôpital Saint-Luc. Elle s'est impliquée dans le milieu communautaire d'abord comme co-fondatrice de Suicide Action Montréal en 1984 puis auprès des personnes en situation d'itinérance à l'Accueil Bonneau, à la Maison du Père puis à la Résidence du Vieux-Port. Elle a siégé sur la Table en itinérance et a été consultante pour de nombreuses équipes dont celle du CLSC du Faubourg. Elle a été impliquée comme psychiatre traitante de tous les patients du volet montréalais du projet de recherche Chez-Soi en 2009-2013, devenant la première psychiatre à offrir des services psychiatriques dans un programme de logement en premier au Québec. Depuis sa retraite en 2013, Dr. Plante continue de s'impliquer en siégeant sur de divers conseils d'administration tel que la Maison 100 limites à Laval. De plus, elle est bénévole en soutien aux femmes qui fréquentent le Chaînon et la Rue des femmes. Elle est Lauréate du plus prestigieux prix de l'Association des Psychiatres du Québec, le Prix Heinz Lehman, en 2007, pour l'œuvre de sa carrière. Pour toutes ses raisons, c'est avec plaisir que le MMFIM souhaite souligner la contribution exceptionnelle de Marie-Carmen Plante à la lutte à l'itinérance.

À Propos du MMFIM

Le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM) regroupe des organismes communautaires, gens du milieu des affaires, des institutions, des chercheurs et des individus engagés à relever le défi de vaincre l'itinérance à Montréal telle qu'on la connait aujourd'hui.

