Guy Cormier a livré un discours porteur d'espoir pour la jeunesse

Des décisions importantes ont été prises pour faire évoluer le modèle de gouvernance à la tête de Desjardins

MONTRÉAL, le 25 mars 2023 /CNW/ - Le modèle coopératif est plus pertinent que jamais, a affirmé Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, à l'occasion de son discours de clôture prononcé lors de l'assemblée générale annuelle de Desjardins, ce samedi. Tandis que plusieurs personnes sont préoccupées par le contexte économique actuel, Desjardins s'est montré sensible à leur situation et a contacté 60 000 de ses membres et clients les plus vulnérables afin de leur offrir des conseils sur les gestes à poser.

« Nous sommes passés d'une crise sanitaire à une crise du coût de la vie. Une crise, c'est un moment intense, déstabilisant, inquiétant, et ça correspond à ce que beaucoup de gens vivent, a déclaré Guy Cormier. Mais dans toute crise, il y a un avant et un après. Bien que les économistes prévoient que la pression restera forte sur les ménages en 2023, les choses devraient se replacer en 2024. »

Ce fut aussi l'occasion pour Guy Cormier de revenir sur ses rencontres avec la jeunesse et qu'il a décrit comme l'une des expériences les plus riches qu'il a vécu ces dernières années. M. Cormier a également rappelé que se tiendra à Montréal les 19 et 20 juin 2023, l'événement Rêver l'impossible, un rassemblement d'envergure, accessible gratuitement aux Canadiens et Canadiennes âgées de 18 à 30 ans. Tous les détails de l'événement sont disponibles sur le site www.reverlimpossible.ca.

Évolution du modèle de gouvernance à la tête de Desjardins

Les délégués des caisses Desjardins du Québec et de l'Ontario, réunis en assemblée générale annuelle à Québec les 24 et 25 mars, ont pris une décision importante pour l'avenir du Mouvement Desjardins. Les quelque 1 100 représentants ont voté favorablement à une évolution du modèle de gouvernance à la tête de Desjardins.

C'est pour maintenir une gouvernance saine basée sur les meilleures pratiques qu'au terme de l'AGA de mars 2024, soit à l'échéance du mandat de l'actuel président, les fonctions de présidence du conseil d'administration et de présidence et chef de la direction du Mouvement Desjardins seront séparées.

Au fil des ans, Desjardins a connu une très forte croissance. En 2023, son actif se chiffre à 407 milliards, en hausse de plus de 200 milliards sur 10 ans, et a même été désignée comme institution financière d'importance systémique. De plus, les défis se sont beaucoup complexifiés. En effet, les besoins des membres et clients ont évolué et pour y répondre, Desjardins, a notamment diversifié son offre de produits et services et multiplié les canaux de distribution. Les exigences légales et réglementaires ont aussi été rehaussées. Ceci a notamment pour conséquence d'exiger toujours davantage de la personne occupant la fonction de présidence et chef de la direction. Il devient donc avantageux qu'elle soit dégagée de la fonction de présidence du CA.

Une mission qui reflète l'engagement et l'accompagnement de Desjardins envers ses membres et clients

Les délégués se sont également prononcés pour faire évoluer l'énoncé de la mission du Mouvement Desjardins qui se lira dorénavant ainsi : En tant que groupe financier coopératif contribuant au développement des communautés, nous accompagnons nos membres et clients dans leur autonomie financière.

Cet énoncé exprime de façon simple et concise la finalité poursuivie par le Mouvement Desjardins.

De nouveaux membres au conseil d'administration et au conseil d'éthique et de déontologie

De nouveaux membres se joignent au conseil d'administration du Mouvement Desjardins. Celui-ci compte 12 membres élus issus du réseau des caisses ainsi que de 6 membres non issus du réseau des caisses, qui possèdent des compétences complémentaires et qui proviennent d'horizons diversifiés.

Réélection de Mme Lisa Baillargeon au Conseil d'administration

Directrice de l'Institut de recherche sur le patrimoine et professeure titulaire, Mme Baillargeon dispose d'une solide formation universitaire ainsi que d'une expérience considérable en comptabilité et en gestion. En effet, elle est titulaire d'un doctorat en histoire économique et d'un MBA, et détient le titre de comptable professionnelle agréée (CPA) ainsi que celui d'administratrice de sociétés (IAS.A.).

Élection de Mme Francine Côté au Conseil d'administration

Mme Francine Côté est présidente du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de l'Ontario (CDO) depuis 2022 après avoir été administratrice d'une caisse de cette région depuis 2016. Mme Côté est CPA, CISA et détient le titre ASC (C. Dir.) depuis juin 2022. Elle détient également le titre d'Auditeur certifié en systèmes d'information (ISACA).

Élection de M. Jean-François Laporte au Conseil d'administration

Impliqué auprès du Mouvement Desjardins depuis plus de 20 ans, M. Laporte a siégé au CA de la FCDQ de 2017 à 2021 ainsi qu'à la Commission d'Audit et d'inspection. Il a également assumé la présidence de la Commission de gestion des risques de 2018 à 2019 et du CA de DGAG de 2019 à 2021.

L'assemblée a aussi été informée de la nomination de deux nouveaux membres cooptés :

Reconduction de M. Luc Bachand comme membre coopté au Conseil d'administration

M. Luc Bachand est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université Concordia. Il détient également les titres d'administrateur de sociétés (IAS.A) et de Fellow de l'Institut des banquiers canadiens (FIBC). Son parcours et ses expériences professionnelles font de lui un administrateur reconnu.

Arrivée de Mme Élaine Lajeunesse comme membre coopté au Conseil d'administration

Mme Lajeunesse compte plus de 20 ans comme actuaire, en plus de détenir les titres CFA, FCAS et FCIA, ICD.d. Elle a œuvré pendant 8 ans en consultation et 10 ans comme chef des risques auprès de grandes institutions financières canadiennes. Elle a une expérience très large auprès de l'écosystème du domaine de l'assurance.

Élection de Mme Katia Cyr au Conseil d'éthique et de déontologie

Soulignons la réélection de Madame Katia Cyr au conseil d'éthique et de déontologie de la Fédération qui poursuit ainsi son expérience au sein de cette instance vouée à l'évolution et à la surveillance de la déontologie.

Pour plus d'information, consultez l'ensemble des profils de nos administrateurs et administratrices, de même que des membres du Conseil d'éthique et de déontologie, sur desjardins.com.

