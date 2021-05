Le Mouvement Desjardins, nouveau Grand partenaire de Propulsion Québec

MONTRÉAL, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI), a le plaisir d'annoncer un nouveau partenariat avec le Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada. Ce partenariat d'une durée d'un an permettra au Mouvement Desjardins de contribuer aux objectifs de sa politique de développement durable, particulièrement en matière de mobilité durable et connectée.

Desjardins, un engagement de plus de 30 ans dans la lutte aux changements climatiques

Desjardins adhère depuis plus de 30 ans aux principes du développement durable, et plus particulièrement à la nécessité d'agir sur les changements climatiques. La coopérative financière a, parmi ses engagements, la volonté d'encourager l'électrification de son parc de véhicules et de celui de ses membres et clients. Dans cette optique, plus de 270 bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées dans les stationnements des caisses et des édifices corporatifs à travers le Québec et l'Ontario.

Le Mouvement Desjardins a également annoncé le 22 avril dernier la mise en place d'un plan d'action avec un objectif : atteindre, d'ici 2040, un bilan zéro émissions nettes sur ses opérations étendues et sur les activités de financement et d'investissement de ses fonds propres dans trois secteurs clés intenses en carbone : l'énergie, le transport et l'immobilier. Des mesures concrètes sont mises en place pour réaliser cet objectif, comme la constitution d'un portefeuille de 2 milliards $ d'investissements dans des infrastructures d'énergie renouvelable et la mise en place d'une formation en développement durable obligatoire pour 85 % de ses quelque 49 000 employés d'ici 2023 pour mieux accompagner ses membres et clients.

À titre de Grand partenaire de Propulsion Québec, le Mouvement Desjardins soutiendra l'ensemble des actions et activités de la grappe dans le but de favoriser la croissance et le rayonnement de l'écosystème québécois en transports électriques et intelligents. La coopérative financière sera notamment commanditaire d'une étude sur le financement privé dans le secteur des transports électriques intelligents visant à dresser un état des lieux du financement dans cette industrie, selon les phases de croissance de ses entreprises.

« Le secteur des transports électriques et intelligents est un vecteur important de la transition énergétique et technologique vers une économie résolument plus faible en carbone », souligne Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises chez Desjardins. Dans ce contexte, coopérer avec les acteurs réunis sous le parapluie de Propulsion Québec permettra à Desjardins et aux collectivités qu'il sert d'électrifier plus rapidement nos déplacements, tant chez nos membres particuliers qu'entreprises. »

« Je suis ravie de la création de ce partenariat avec le Mouvement Desjardins ! Il met en relief les valeurs communes de développement durable et de mobilité de nos deux organisations et permettra la collaboration de nos communautés respectives. Avec la signature de ce partenariat, le Mouvement Desjardins envoie un message fort sur son engagement de réduction des émissions de GES et sa participation à l'électrification de la mobilité de demain », explique Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 377,0 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui près de 215 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'ATTRIX, du Mouvement Desjardins, du Fonds de solidarité FTQ, d'Hydro-Québec et de Québecor.

