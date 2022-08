ROUYN-NORANDA, QC, le 10 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins offre un appui de 1 M$ à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) pour réaliser trois projets de développement socioéconomique. Le président et chef de la direction de la coopérative, M. Guy Cormier, a tenu à se rendre à Rouyn-Noranda pour en faire l'annonce.

L'UQAT bénéficie d'abord de 500 000 $ pour assurer la poursuite des activités de la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités. Le Fonds du Grand Mouvement ajoute 500 000 $ pour aider l'Université à mettre en place une filière agricole qui facilitera le partage des connaissances et l'essor de la culture biologique dans les régions nordiques. L'argent servira aussi à créer une clinique interdisciplinaire d'enseignement et de recherche en soins de santé et services psychosociaux.

« L'UQAT partage notre mission de contribuer au développement socioéconomique et au mieux-être des collectivités, affirme M. Cormier. C'est d'ailleurs le soutien financier de Desjardins qui a été à l'origine de la création de cette chaire de recherche unique au Québec en 1993. Ce financement est d'autant plus pertinent que les projets déployés en partenariat avec l'Université auront une résonance positive dans toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue, mais également dans d'autres petites collectivités du Québec et du Canada. »

« Partenaire de longue date, Desjardins soutient l'UQAT et sa fondation dans la réalisation de nombreux projets d'envergure en lien avec l'enseignement et la recherche depuis près de 40 ans maintenant. Aujourd'hui, l'annonce de l'appui de Desjardins dans le cadre de trois projets porteurs pour la collectivité vient à nouveau renforcer les liens qui nous unissent depuis tout ce temps, souligne Vincent Rousson, recteur de l'UQAT. »

Chaire Desjardins en développement des petites collectivités (500 000 $)

La mission de la Chaire est d'accompagner les petites collectivités dans leur développement. Elle se concentre sur leur vitalité sociale, leur viabilité économique et leur validité politique. Les travaux de la Chaire, réalisés en synergie avec les milieux, ont pour objectifs de développer la connaissance des problématiques propres aux petites collectivités et d'enrichir l'expertise sur les stratégies de développement.

Le réseau des fermes : filière spécialisée en grandes cultures biologiques (250 000 $)

Le projet consiste en la création d'une filière agricole spécialisée qui ralliera les acteurs de la région (sur le plan de la production, de la transformation, de la distribution, etc.) autour de l'essor des grandes cultures biologiques sur le territoire. Il fera de l'Abitibi-Témiscamingue un leader de l'agriculture biologique pour les grandes cultures en climat froid à l'échelle provinciale, nationale, voire internationale.

Clinique interdisciplinaire d'enseignement et de recherche en soins de santé et services psychosociaux (250 000 $)

Le projet vise la mise en place d'une clinique interdisciplinaire vouée au développement de pratiques exemplaires et innovantes pour les étudiants et étudiantes ainsi que les professionnelles et professionnels des sciences infirmières, de la psychoéducation, du travail social et de l'art-thérapie.

2,5 M$ en Abitibi-Témiscamingue

Depuis sa création, le Fonds du Grand Mouvement a appuyé 17 projets en Abitibi-Témiscamingue, pour un total de 2,5 M$. Les projets soutenus par ce fonds émanent des milieux eux-mêmes et leur offrent un apport concret en plus de faciliter l'émergence et l'épanouissement d'entrepreneurs en leur proposant des ressources qui les aideront à concrétiser leurs ambitions. Voici quelques exemples d'appuis récents :

Espace d'accélération et de croissance de l'Abitibi-Témiscamingue (145 000 $)

Le projet consiste en la création de 5 pôles territoriaux qui ont pour objectif de mieux accompagner les entreprises dans les différentes problématiques et les différents enjeux actuels. Les acteurs de l'écosystème entrepreneurial travaillent de concert pour stimuler les projets de croissance et d'innovation des entreprises de la région et développer leurs compétences.

Programme de techniques en pharmacie du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue (70 000 $)

Le projet vise à offrir la formation en techniques de pharmacie au campus d'Amos du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Par ce projet, le cégep souhaite développer l'éducation collégiale et améliorer l'offre de formation dans les territoires de l'ATNQ. Il vise également à répondre aux besoins en main-d'œuvre du milieu pharmacologique dans les hôpitaux et les pharmacies communautaires et institutionnelles, les CHSLD et les dispensaires.

Besoin d'aide 24/7 - Implantation d'un centre de crise régional en Abitibi-Témiscamingue (250 000 $)

Le projet vise la construction d'un bâtiment pour y aménager le tout premier centre de crise de la région de l'Abitibi. Ce centre soutiendra la population vivant une désorganisation psychosociale afin notamment de prévenir les gestes suicidaires. Il n'y a actuellement aucune ressource de cette nature sur le territoire. Le centre de crise mettra à la disposition de toute la région des ressources spécialisées pour un accompagnement en personne, et ce, 24/7.

Parc thématique Anisipi (250 000 $)

Cette nouvelle aventure touristique, qui met en valeur le patrimoine naturel et culturel de la région, propose une panoplie d'activités en lien avec l'eau en présentant cette ressource sur les plans morphologique, historique et patrimonial. Elle explique aussi son processus de formation et l'importance de la préserver. Quatre zones d'environnement immersif signées Moment Factory sauront éduquer, étonner et toucher les visiteurs de tous âges.

Club de motoneige de Lebel -sur-Quévillon (50 000 $)

La construction d'un pont permanent sur la rivière Taschereau et la mise à niveau de ce segment de sentier de motoneige est cruciale pour l'industrie touristique régionale. En consolidant et en pérennisant la traverse du cours d'eau, les promoteurs assurent la sécurité des utilisateurs et la qualité du circuit.

À propos du Fonds du Grand Mouvement

Depuis 2016, Desjardins s'est doté d'un fonds de 250 millions de dollars afin d'investir dans les communautés pour appuyer des projets d'ici 2024. Ce fonds vise notamment à soutenir la relance socioéconomique des régions du Québec et de l'Ontario. Ses principaux créneaux sont : l'environnement, la jeunesse, la santé, l'entrepreneuriat et le développement récréotouristique.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2021 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

L'UQAT est une université d'exception, de proximité, engagée, et ce, depuis près de 40 ans. Avec ses trois campus, ses quatre centres et ses nombreux points de service, l'UQAT propose plus de 150 programmes d'études. Elle crée et transmet une diversité de savoirs et contribue au développement de compétences afin de prendre part à l'essor des collectivités sur ses territoires d'ancrage ainsi qu'à l'échelle nationale et internationale. Par la recherche fondamentale et appliquée ainsi que la création, l'UQAT contribue à l'avancement des arts, des lettres, des technologies et des sciences ainsi qu'au développement de l'innovation. L'UQAT se positionne parmi les meilleures universités canadiennes en recherche selon la firme indépendante RESEARCH Infosource Inc (2021).

