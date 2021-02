Le Mouvement Desjardins connaît une solide performance en 2020 et continue d'accompagner ses membres et clients

Le Mouvement Desjardins demeure une institution financière très solide et toujours en mesure de très bien soutenir ses membres et clients, et ce, malgré la pandémie de COVID-19.

Le retour aux membres et à la collectivité atteint 445 M$ pour l'exercice financier de 2020, soit le même montant que celui de 2019, y compris une provision pour ristournes de 330 M$, 72 M$ en commandites, dons et bourses d'études, dont 35 M$ proviennent des Fonds d'aide au développement du milieu des caisses, et 43 M$ en Avantages membre Desjardins. À cela s'ajoute le montant des engagements de 42 M$ en 2020 liés au Fonds du Grand Mouvement qui vise notamment à soutenir les régions sur les plans sociaux et économiques.

Au terme du quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2020, les excédents avant ristournes aux membres s'élèvent à 876 M$, en baisse de 59 M$, ou de 6,3 %, par rapport à la même période en 2019. Les excédents rajustés(1) de l'élément particulier, soit du gain lié à Monetico(2) au quatrième trimestre de 2019, sont quant à eux en hausse de 250 M$, ou de 39,9 %. Cette augmentation s'explique essentiellement par la bonne performance du secteur Assurance de dommages, qui affiche une hausse des revenus de primes et une sinistralité favorable par rapport au quatrième trimestre de 2019, et par la croissance soutenue des activités du réseau des caisses. Cette augmentation est atténuée par la hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit attribuable principalement à l'incidence des perspectives économiques et aux répercussions anticipées sur la qualité du crédit en raison de la pandémie de COVID-19.

« Le Mouvement Desjardins a connu une solide performance financière pour l'exercice 2020 malgré les incidences négatives liées à la pandémie. Les excédents rajustés(1) sont à la hausse, le membership est en croissance et notre base de capital est encore une fois très robuste. D'ailleurs, la prestigieuse publication The Banker reconnaît que Desjardins est l'institution financière la mieux positionnée pour faire face aux conséquences de la pandémie. Je suis fier de ces résultats et des efforts déployés par la grande équipe Desjardins pour accompagner nos membres et clients afin qu'ils demeurent en bonne santé financière », a déclaré le président et chef de la direction, Guy Cormier.

COVID-19 : Desjardins accompagne ses membres et clients

Desjardins a déployé de nombreux moyens pour appuyer ses membres et clients dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Plusieurs mesures d'allègement ont été mises en place depuis le 16 mars 2020. Outre les remises de primes en assurance automobile de 155 M$ accordées à plus de 2,1 millions d'assurés, Desjardins a mis en place le report de paiement sur des produits de financement, l'augmentation de la limite de paiement sans contact à 250 $ plutôt que 100 $, la réduction temporaire à 10,9 % du taux d'intérêt annuel pour les détenteurs de carte de crédit qui bénéficient d'un report de paiement sur un produit de financement Desjardins, un prêt de dernier recours aux membres et clients particuliers pouvant aller jusqu'à 3 000 $ à un taux avantageux de 4,97 %, le rehaussement de la limite de la couverture d'assurance pour les télétravailleurs et autres mesures. Le Mouvement Desjardins a mis aussi en place de nouvelles mesures pour la jeunesse, les aînés et les organismes communautaires. Il a d'ailleurs invité ses membres et clients à s'inscrire au dépôt direct des gouvernements afin de recevoir leurs prestations directement dans leurs comptes plutôt que par chèque, et ainsi favoriser la prestation de services à distance afin de limiter la propagation de la COVID-19.

En date du 31 décembre 2020, Desjardins avait reçu 342 195 demandes de reports de paiement sur les produits de financement Desjardins. De ce nombre, 147 000 demandes concernaient les prêts sur cartes de crédit et autres prêts aux particuliers. Du côté des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts à la consommation, c'est un total de 161 295 demandes de report qui a été reçu, dont près de 136 000 sont en lien avec un prêt hypothécaire. En ce qui concerne les prêts aux entreprises, un total de 33 900 demandes a été reçu.

Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ».

Pour les entreprises, les mesures déployées ont également été complémentaires aux programmes gouvernementaux. Desjardins a notamment octroyé environ 120 300 prêts pour un montant total de plus de 4,1 G$, en lien avec le programme fédéral de compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). Dans le cadre de ce programme, les prêts sont offerts avec congé d'intérêts jusqu'au 31 décembre 2022 et à un taux de 5 % par la suite.

Desjardins annonçait en janvier 2021, le maintien des principales mesures d'allègement. Les membres et les clients les plus durement touchés pourront donc continuer de bénéficier de report de paiement sur leurs produits de financement Desjardins et d'un taux d'intérêt réduit sur les cartes de crédit Desjardins, en plus d'obtenir un accompagnement personnalisé pour retrouver une bonne santé financière.

Les membres de 30 ans et moins continuent également de bénéficier d'une assistance téléphonique psychologique et juridique. La Fondation Desjardins offrira quant à elle des bourses pour la réorientation et le retour aux études, une nouvelle catégorie de bourses qui s'ajoute à celles déjà en place pour souligner la persévérance scolaire et l'engagement dans le milieu, portant le montant total de bourses à 2 M$.

Appui à la relance économique et sociale

À la fin du mois d'avril 2020, Desjardins a annoncé ses premières stratégies pour contribuer à la relance de l'activité économique et du développement régional. Il s'agit de cinq initiatives visant à encourager l'innovation et l'entrepreneuriat qui permettront d'aider les entreprises et les organismes communautaires à aborder la relance :

Le Fonds du Grand Mouvement se dote d'une enveloppe additionnelle de 150 M$ portant ainsi le total à 250 M$ visant notamment à soutenir les milieux sur les plans sociaux et économiques.

Le Fonds C d'un montant de 10 M$ destiné aux entreprises.

Un partenariat avec La Ruche Québec pour favoriser l'achat local et pour soutenir les guignolées.

Un partenariat avec L'École d'Entrepreneurship de Beauce et SPB/Skillable pour aider les entreprises à rebondir à travers un parcours de formation.

Le Défi < post > COVID, une compétition d'innovation sociale.

Pour l'exercice 2020, des engagements de 42 M$ auprès de 124 projets ont été pris en lien avec le Fonds du Grand Mouvement. Depuis 2017, le Mouvement Desjardins a conclu des engagements d'un montant total de 123 M$, auprès de 530 projets relativement à ce fonds. Le Fonds C a également permis de soutenir 570 entreprises pour un déboursé total de près de 3,5 M$.

Desjardins s'est également associé avec la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) pour lancer la tournée En Mouvement pour la relance socioéconomique. Au cours de l'automne, ce sont une dizaine de rendez-vous virtuels rassemblant près de 130 chambres de commerce de partout au Québec qui ont eu lieu, et ce, dans l'objectif d'échanger avec les acteurs du terrain sur les réalités régionales dans un contexte de reprise économique.

Un groupe coopératif engagé dans son milieu

En cette période de pandémie, Desjardins est plus présent que jamais dans la vie des gens et continue d'appuyer des initiatives en lien avec la diversité, l'inclusion et la coopération. Voici des réalisations depuis le quatrième trimestre qui sont la manifestation concrète de ce que peut faire Desjardins dans la vie des gens.

Partenariat avec la Ruche et les organisateurs des guignolées pour mettre en place un système numérique visant à pallier les pertes des dons faits dans la rue habituellement. S'étant initialement engagé à hauteur de 1 M$, Desjardins a fait grimper cette enveloppe de 20 % pour égaler l'engagement exceptionnel des donateurs.

Lancement d'un programme de 1 M$ pour appuyer les petites entreprises au Canada . Ces dernières pourront également bénéficier des services de publicité et de consultation de la part d'étudiants au MBA de l'Université York.

. Ces dernières pourront également bénéficier des services de publicité et de consultation de la part d'étudiants au MBA de l'Université York. Partenariat de la Fondation Desjardins avec Fusion Jeunesse pour l'entrepreneuriat à l'école. Contribution de 390 000$ sur 3 ans pour le programme d'entrepreneuriat permettant aux jeunes de développer des compétences comme la créativité, l'organisation, la résolution de problèmes, la collaboration et le travail d'équipe.

Desjardins se classe parmi les 100 meilleurs employeurs canadiens en 2021 selon Forbes. Il fait également excellente figure au sein de l'industrie des services bancaires et financiers, puisqu'il se place en deuxième position dans cette catégorie, tout juste derrière la Banque du Canada.

Un groupe financier innovateur

Desjardins innove constamment afin de répondre aux besoins de ses membres et clients, et ce, dans un contexte où la pandémie est toujours présente. Voici quelques projets novateurs depuis le quatrième trimestre.

Partenariat avec Power Sustainable en infrastructure énergétique, une plateforme d'investissement d'un milliard de dollars destinée au secteur des énergies renouvelables en Amérique du Nord. Le Mouvement Desjardins ainsi que le Régime de rentes du Mouvement Desjardins, en tant qu'investisseurs principaux, ont contribué pour un montant total de 330 M$ dans ce partenariat.

Desjardins s'est vu attribuer 16 Trophées FundGrade A+ 2020 par Fundata. Sept fonds communs de placement et un fonds négocié en bourse (FNB) de Desjardins ont été récompensés pour leur performance soutenue au cours de l'année 2020.

Desjardins s'est également positionné au premier rang des grandes institutions financières canadiennes de la publication The Banker pour son excellente performance en 2019. La publication reconnaît la solidité financière du Mouvement et sa bonne posture face aux conséquences de la pandémie.

Faits saillants financiers

Comparaison de l'exercice 2020 à celui de 2019 :

Excédents avant ristournes aux membres de 2 419 M$, en baisse de 179 M$ ou de 6,9 %. Rappelons que l'exercice 2019 avait bénéficié du gain lié à Monetico (1) .

. Excédents rajustés (2) avant ristournes aux membres, en hausse de 130 M$ ou de 5,7%.

avant ristournes aux membres, en hausse de 130 M$ ou de 5,7%. Revenus d'exploitation ( 2) de 18 399 M$, en hausse de 537 M$, ou de 3,0 %. Rappelons que l'exercice 2019 avait bénéficié du gain avant impôts de 349 M$ lié à Monetico (1) .

de 18 399 M$, en hausse de 537 M$, ou de 3,0 %. Rappelons que l'exercice 2019 avait bénéficié du gain avant impôts de 349 M$ lié à Monetico . Revenus d'exploitation (2) rajustés en hausse de 886 M$, ou de 5,1 %.

rajustés en hausse de 886 M$, ou de 5,1 %. Incidences financières liées en grande partie à la pandémie de COVID-19, notamment :

­Hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit de 498 M$, attribuable principalement à la détérioration importante des perspectives économiques et aux répercussions anticipées sur la qualité du crédit.



­Baisse des volumes d'affaires des activités de paiement et de financement de Services de cartes Desjardins.



­Augmentation des prestations liées à l'assurance voyage de 43 M$, attribuable à l'augmentation des volumes actuels et attendus des demandes de réclamations liées à des annulations de voyage.



­Sinistres de l'exercice en cours moins importants principalement en assurance automobile, notamment en raison des changements dans les habitudes de conduite.



Remises de primes en assurance automobile de 155 M$ ont été accordées aux membres et clients comme mesure d'allègement.

Retour aux membres et à la collectivité de 445 M$, soit le même montant que l'exercice de 2019, malgré les incidences financières de la pandémie de COVID-19 sur les résultats financiers du Mouvement.

Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ».

Autres faits saillants de l'exercice 2020 :

Ratio de fonds propres total de 22,6 %, comparativement à 21,6 % au 31 décembre 2019.

Croissance de 15,7 % de l'actif total en 2020 pour totaliser 362,0 G$ au 31 décembre 2020.

Croissance de 14,7 % des biens sous gestion en 2020 pour totaliser 77,5 G$ au 31 décembre 2020.

Émission, en date du 21 janvier 2021, de billets à moyen terme canadiens d'un montant total de 1,0 G$.

Dépassement des caps des 40 G$ d'actifs pour les Fonds Desjardins et des 30 G$ d'actifs pour les Placements garantis liés aux marchés.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement canadien a déployé plusieurs initiatives de financement ayant pour objectif de soutenir le système financier canadien, dont le Mouvement Desjardins s'est prévalu.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 à celui de 2019 :

Excédents avant ristournes aux membres de 876 M$, en baisse de 59 M$ ou de 6,3 %. Rappelons que le quatrième trimestre de 2019 avait bénéficié du gain lié à Monetico (1) .

. Excédents rajustés (2) avant ristournes aux membres, en hausse de 250 M$ ou de 39,9 %.

avant ristournes aux membres, en hausse de 250 M$ ou de 39,9 %. Revenus d'exploitation (2) de 4 830 M$, en baisse de 108 M$, ou de 2,2 %. Rappelons que le quatrième trimestre de 2019 avait bénéficié du gain avant impôt de 349 M$ lié à Monetico (1) .

de 4 830 M$, en baisse de 108 M$, ou de 2,2 %. Rappelons que le quatrième trimestre de 2019 avait bénéficié du gain avant impôt de 349 M$ lié à Monetico . Revenus d'exploitation (2) rajustés en hausse de 241 M$, ou de 5,3 %.

rajustés en hausse de 241 M$, ou de 5,3 %. Incidences financières liées en grande partie à la pandémie de COVID-19, notamment :

­Hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit de 56 M$ par rapport à la même période en 2019, attribuable principalement à l'incidence des perspectives économiques et aux répercussions anticipées sur la qualité du crédit.



Sinistres de l'exercice en cours moins importants essentiellement en assurance automobile, notamment en raison des changements dans les habitudes de conduite.

Retour aux membres et à la collectivité de 131 M$, en hausse de 9 M$ par rapport à la période correspondante de 2019.

Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ».

FAITS SAILLANTS FINANCIERS











































Aux et pour les périodes de trois mois Pour les exercices

terminées le terminés le 31 décembre (en millions de dollars et en pourcentage) 31 décembre

2020 30 septembre

2020 31 décembre

2019(1) 2020 2019(1) Résultats



















Revenu net d'intérêts 1 455 $ 1 464 $ 1 383 $ 5 640 $ 5 296 $ Primes nettes 2 626

2 534

2 527

9 920

9 412

Autres revenus d'exploitation(2) 749

645

1 028

2 839

3 154

Revenus d'exploitation(2) 4 830

4 643

4 938

18 399

17 862

Revenus (pertes) de placement(2) 534

161

(115)

3 074

2 895

Revenu total 5 364

4 804

4 823

21 473

20 757

Dotation à la provision pour pertes de crédit 169

99

113

863

365

Sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance 1 781

1 775

1 411

9 233

9 111

Frais autres que d'intérêts 2 332

1 954

2 172

8 297

8 032

Impôts sur les excédents 206

247

192

661

651

Excédents avant ristournes aux membres 876 $ 729 $ 935 $ 2 419 $ 2 598 $





















Excédents rajustés avant ristournes aux membres(2) 876 $ 729 $ 626 $ 2 419 $ 2 289 $





















Apport aux excédents combinés par secteurs d'activité(3)



















Particuliers et Entreprises 364 $ 445 $ 686 $ 1 314 $ 1 913 $ Gestion de patrimoine et Assurance de personnes 249

140

285

609

697

Assurance de dommages 378

155

111

622

187

Autres (115)

(11)

(147)

(126)

(199)



876 $ 729 $ 935 $ 2 419 $ 2 598 $





















Retour aux membres et à la collectivité



















Ristournes aux membres 93 $ 80 $ 80 $ 330 $ 317 $ Commandites, dons et bourses d'études(4) 28

14

32

72

87

Programme Avantages membre Desjardins 10

10

10

43

41



131 $ 104 $ 122 $ 445 $ 445 $





















Indicateurs



















Marge nette d'intérêt(2)(5) 2,31 % 2,42 % 2,51 % 2,38 % 2,47 % Rendement des capitaux propres(2) 11,4

9,9

13,7

8,3

9,9

Rendement des capitaux propres rajusté(2) 11,6

9,9

9,2

8,4

8,8

Indice de productivité(2) 65,1

64,5

63,7

67,8

69,0

Indice de productivité rajusté(2) 65,1

64,5

70,9

67,8

71,1

Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit(2) 0,32

0,19

0,22

0,41

0,18

Prêts dépréciés(4) bruts/prêts et acceptations bruts(2) 0,62

0,64

0,56

0,62

0,56

Ratio de liquidité à court terme(6) 157,5

157,1

130,2

157,5

130,2

Bilan et hors bilan



















Actif 362 035 $ 359 887 $ 312 996 $ 362 035 $ 312 996 $ Prêts et acceptations nets 211 749

209 931

203 462

211 749

203 462

Dépôts 225 236

225 820

193 918

225 236

193 918

Capitaux propres 30 263

29 418

27 429

30 263

27 429

Biens sous administration 458 177

446 812

437 000

458 177

437 000

Biens sous gestion(7) 77 474

73 118

67 553

77 474

67 553

Ratios de fonds propres et ratio de levier



















Ratio de fonds propres de la catégorie 1A 21,9 % 21,4 % 21,6 % 21,9 % 21,6 % Ratio de fonds propres de la catégorie 1 21,9

21,4

21,6

21,9

21,6

Ratio du total des fonds propres 22,6

22,1

21,6

22,6

21,6

Ratio de levier 8,5

8,3

8,8

8,5

8,8

Autre renseignement



















Nombre d'employés 48 930

48 791

47 849

48 930

47 849



(1) Les données de 2019 ont été reclassées afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice courant. (2) Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ». (3) Le détail par poste est présenté à la note complémentaire 31 « Information sectorielle » des états financiers combinés. (4) Dont 35 M$ proviennent des Fonds d'aide au développement du milieu des caisses. (5) Les données de 2019 ont été redressées afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice courant en raison d'un raffinement méthodologique. (6) Moyenne pour les trimestres terminés le 31 décembre de chaque exercice indiqué. (7) Les biens sous gestion peuvent également être administrés par le Mouvement Desjardins. Le cas échéant, ils sont inclus dans les biens sous administration.

Un actif de 362,0 G$, en hausse de 49,0 G$

Au 31 décembre 2020, l'actif total du Mouvement Desjardins se chiffre à 362,0 G$, en hausse de 49,0 G$, ou de 15,7 %, depuis le 31 décembre 2019. Cette progression s'explique en partie par l'augmentation de 27,6 G$ des valeurs mobilières, y compris celles empruntées ou acquises en vertu de conventions de revente. De plus, la trésorerie et les dépôts auprès d'institutions financières ainsi que les prêts et acceptations nets ont augmenté de 8,4 G$ et de 8,3 G$, respectivement. Cette hausse provient notamment des liquidités obtenues dans le cadre des initiatives de financement déployées par le gouvernement canadien, par l'entremise de la Banque du Canada et de la SCHL, dont l'objectif est de soutenir le système financier canadien dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Dans le cas des valeurs mobilières, y compris celles qui sont empruntées ou acquises en vertu de conventions de revente, elles ont augmenté en raison de la progression des activités de marché, pour atteindre un volume de 97,3 G$.

L'encours du portefeuille de prêts du Mouvement Desjardins, y compris les acceptations, net de la provision pour pertes de crédit, a progressé de 8,3 G$, ou de 4,1 %. À l'origine de cette croissance observée en 2020, on retrouve les prêts hypothécaires résidentiels, qui occupent une place très importante dans les activités de crédit du Mouvement. En effet, ils composaient 64,0 % de son portefeuille au 31 décembre 2020.

Une solide base de capital

Le Mouvement Desjardins maintient une très bonne capitalisation en conformité avec les règles de Bâle III. Ses ratios de fonds propres de la catégorie 1A et du total des fonds propres sont respectivement de 21,9 % et 22,6 % au 31 décembre 2020, alors qu'ils étaient de 21,6 % au 31 décembre 2019.

Analyse des résultats des secteurs d'activité

SECTEUR PARTICULIERS ET ENTREPRISES

























Pour les périodes de trois mois Pour les exercices



terminées le terminés le 31 décembre (en millions de dollars et en pourcentage) 31 décembre

2020 30 septembre

2020 31 décembre

2019(1) 2020 2019(1) Revenu net d'intérêts 1 277 $ 1 254 $ 1 259 $ 4 970 $ 4 859 $ Autres revenus d'exploitation(2) 625

555

985

2 366

2 829

Revenus d'exploitation(2) 1 902

1 809

2 244

7 336

7 688

Revenus de placement(2) 76

93

11

276

59

Revenu total 1 978

1 902

2 255

7 612

7 747

Dotation à la provision pour pertes de crédit 196

90

117

867

368

Frais autres que d'intérêts 1 300

1 204

1 285

4 987

4 869

Impôts sur les excédents 118

163

167

444

597

Excédents avant ristournes aux membres 364

445

686

1 314

1 913

Ristournes aux membres nettes de l'impôt recouvré 70

60

57

245

232

Excédents nets de l'exercice après ristournes aux membres 294 $ 385 $ 629 $ 1 069 $ 1 681 $





















Excédents avant ristournes aux membres 364

445

686

1 314

1 913

Élément particulier, net d'impôts



















Gain lié à la cession de l'intégralité du portefeuille de commerçants bénéficiant des services offerts par le Mouvement sous la marque Monetico -

-

(309)

-

(309)

Excédents rajustés avant ristournes aux membres(2) 364 $ 445 $ 377 $ 1 314 $ 1 604 $

(1) Les données de 2019 ont été reclassées afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice courant. (2) Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ».

Résultats de l'exercice

Les excédents avant ristournes aux membres attribuables au secteur Particuliers et Entreprises sont de 1 314 M$ pour l'exercice 2020, en baisse de 599 M$, par rapport à la même période en 2019. Les excédents nets rajustés(1) sont quant à eux en baisse de 290 M$, ou de 18,1 %. Cette diminution s'explique par les incidences financières de la pandémie de COVID-19. En effet, celle-ci amène une hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit de 499 M$ attribuable principalement à la détérioration importante des perspectives économiques et aux répercussions anticipées sur la qualité du crédit ainsi que la baisse des volumes d'affaires des activités de paiement et de financement de Services de cartes Desjardins. De plus, la baisse des excédents est également liée à l'augmentation des investissements notamment en matière de transformation numérique et de sécurité. En contrepartie, la bonne performance du réseau des caisses ainsi que celle de Valeurs mobilières Desjardins inc. ont contribué à atténuer la baisse des excédents.

Les revenus d'exploitation sont de 7 336 M$, en baisse de 352 M$, ou de 4,6 %, par rapport à la même période en 2019. La diminution s'explique essentiellement par le gain avant impôts de 349 M$ de Monetico(2) et de la baisse des revenus à la suite de la cession de l'intégralité du portefeuille de Monetico(2) constaté en 2019. Cette diminution est également attribuable à la baisse des volumes d'affaires des activités de paiement et de financement de Services de cartes Desjardins dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la diminution des revenus liés aux frais de service sur les dépôts et les paiements en lien avec les mesures d'allègement octroyées aux membres. Cette baisse est atténuée par la hausse du revenu net d'intérêts découlant principalement de la diminution du coût moyen de l'approvisionnement en fonds et la croissance de l'encours moyen du portefeuille de prêts. De plus, la croissance des revenus de Valeurs mobilières Desjardins inc. ont eu une incidence favorable sur les revenus d'exploitation.

Les revenus de placement sont de 276 M$, en hausse de 217 M$, par rapport à la même période en 2019, essentiellement attribuable à l'augmentation des revenus de négociation provenant des activités de Valeurs mobilières Desjardins inc. De plus, la hausse est également attribuable à l'augmentation des gains sur la disposition de titres et à la fluctuation favorable des activités liées aux instruments financiers dérivés, en raison notamment de la baisse des taux d'intérêt.

La dotation à la provision pour pertes de crédit est de 867 M$, en hausse de 499 M$, par rapport à la même période en 2019, en raison principalement de la détérioration importante des perspectives économiques en raison de la pandémie de COVID-19 et les répercussions anticipées sur la qualité du crédit ainsi que la hausse de la dotation liée aux prêts dépréciés des portefeuilles de prêts aux entreprises.

Les frais autres que d'intérêts sont de 4 987 M$, en hausse de 118 M$ ou de 2,4 %, par rapport à la même période en 2019, en raison principalement de la progression des affaires, notamment celles des activités qui visent le rehaussement de l'offre de services aux membres des caisses et aux clients, ainsi que l'augmentation des investissements notamment en matière de transformation numérique et de sécurité. Cette hausse est atténuée par la diminution des dépenses à la suite de la cession de l'intégralité du portefeuille de Monetico(2) ainsi que la contraction de certains coûts liés au contexte de la pandémie de COVID-19.

Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ».

Résultats pour le quatrième trimestre

Les excédents avant ristournes aux membres du quatrième trimestre sont de 364 M$, en baisse de 332 M$, par rapport à la même période en 2019. Cette diminution s'explique par le gain net d'impôts de 309 M$ de Monetico(1) constaté au quatrième trimestre de 2019 et la hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit attribuable principalement à l'incidence des perspectives économiques et aux répercussions anticipées sur la qualité du crédit en raison de la pandémie de COVID-19. De plus, la baisse des excédents est liée à l'augmentation des investissements en matière de transformation numérique et de sécurité. Cette diminution est atténuée par la bonne performance du réseau des caisses, liée notamment à la hausse du revenu net d'intérêt, en raison de la diminution du coût moyen de l'approvisionnement en fonds provenant principalement des dépôts et de la croissance du volume d'affaires.

SECTEUR GESTION DE PATRIMOINE ET ASSURANCE DE PERSONNES

























Pour les périodes de trois mois Pour les exercices



terminées le terminés le 31 décembre (en millions de dollars) 31 décembre

2020 30 septembre

2020 31 décembre

2019(1) 2020 2019(1) Revenu net d'intérêts 1 $ 1 $ 1 $ 8 $ 9 $ Primes nettes 1 240

1 167

1 292

4 711

4 689

Autres revenus d'exploitation(2) 324

324

313

1 286

1 256

Revenus d'exploitation(2) 1 565

1 492

1 606

6 005

5 954

Revenus (pertes) de placement(2) 317

89

(159)

2 404

2 434

Revenu total 1 882

1 581

1 447

8 409

8 388

Dotation (recouvrement) à la provision pour pertes de crédit (2)

(1)

-

-

1

Sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance 1 048

885

588

5 564

5 497

Frais autres que d'intérêts 539

518

528

2 100

2 052

Impôts sur les excédents 48

39

46

136

141

Excédents nets de l'exercice 249 $ 140 $ 285 $ 609 $ 697 $

(1) Les données de 2019 ont été reclassées afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice courant. (2) Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ».

Résultats de l'exercice

Au terme de l'exercice financier 2020, les excédents nets générés par le secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes sont de 609 M$, en baisse de 88 M$, ou de 12,6 %, par rapport à la même période en 2019. La diminution s'explique par la hausse des coûts liés à l'assurance voyage de 43 M$ ainsi que le niveau de frais plus élevé qu'en 2019, notamment ceux d'administration afin de bonifier les services aux membres des caisses et clients. La baisse des excédents s'explique également par l'incidence des marchés affectant défavorablement les fonds de placement garanti ainsi que les effets moins favorables qu'en 2019 provenant des changements d'hypothèses actuarielles réalisés dans le cours normal des affaires. En contrepartie, les gains sur disposition de titres et de placements immobiliers supérieurs à 2019 ont permis d'atténuer la baisse des excédents.

Les revenus d'exploitation sont de 6 005 M$, en hausse de 51 M$, ou de 0,9 %, par rapport à la même période en 2019. L'augmentation s'explique principalement par la croissance des revenus liés aux actifs sous gestion ainsi que par la hausse des primes nettes.

Les revenus de placement sont de 2 404 M$, en baisse de 30 M$, ou de 1,2 %, par rapport à la même période en 2019, en raison principalement de la fluctuation défavorable de la juste valeur des actifs associée aux activités d'assurance de personnes et soutenant les passifs, contrebalancée par des gains sur disposition de titres de placements immobiliers supérieurs à 2019.

Les charges liées aux sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance sont de 5 564 M$, en hausse de 67 M$, ou de 1,2 %, par rapport à la même période en 2019. Cette augmentation est principalement attribuable aux incidences financières de la pandémie de COVID-19. Ces incidences incluent l'augmentation des provisions pour participations et ristournes, principalement liée à l'expérience favorable des groupes en assurance collective, provenant de la baisse des demandes de réclamations. Elles incluent également la hausse des prestations essentiellement liée à l'augmentation des demandes de réclamations en assurance voyage. En contrepartie, la hausse est atténuée par la diminution des provisions techniques incluses dans le poste « Passifs des contrats d'assurance ».

Les frais autres que d'intérêts sont de 2 100 M$, en hausse de 48 M$, ou de 2,3 %, par rapport à la même période en 2019 en raison principalement de la hausse des frais d'administration afin de bonifier les services aux membres des caisses et clients, des charges liées aux actifs sous gestion ainsi que de la diminution, au premier trimestre de 2019, des provisions relatives au portefeuille de placement.

Résultats pour le quatrième trimestre

Les excédents nets du quatrième trimestre sont de 249 M$, en baisse de 36 M$, ou de 12,6 %, par rapport à la même période en 2019. Cette diminution est principalement attribuable aux effets moins favorables qu'en 2019 provenant des changements d'hypothèses actuarielles réalisées dans le cours normal des affaires ainsi qu'aux frais d'administration additionnels afin de bonifier les services aux membres des caisses et clients.

SECTEUR ASSURANCE DE DOMMAGES

























Pour les périodes de trois mois Pour les exercices



terminées le terminés le 31 décembre (en millions de dollars et en pourcentage) 31 décembre

2020 30 septembre

2020 31 décembre

2019(1) 2020 2019(1) Primes nettes 1 456 $ 1 436 $ 1 303 $ 5 484 $ 4 988 $ Autres revenus (pertes) d'exploitation(2) (35)

(82)

(60)

(160)

(172)

Revenus d'exploitation(2) 1 421

1 354

1 243

5 324

4 816

Revenus de placement(2) 162

57

68

497

341

Revenu total 1 583

1 411

1 311

5 821

5 157

Sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance 741

880

834

3 689

3 665

Frais autres que d'intérêts 331

326

323

1 303

1 245

Impôts sur les excédents 133

50

43

207

60

Excédents nets de l'exercice 378 $ 155 $ 111 $ 622 $ 187 $

(1) Les données de 2019 ont été reclassées afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice courant. (2) Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ».

Résultats de l'exercice

Le secteur Assurance de dommages enregistre, en 2020, des excédents nets de 622 M$, en hausse de 435 M$, par rapport à la même période en 2019. Cette augmentation s'explique par la hausse des primes nettes ainsi que par la sinistralité moins importante pour l'exercice en cours en assurance automobile, notamment en raison des changements dans les habitudes de conduites attribuables à la pandémie de COVID-19. De plus, les conditions météorologiques plus favorables ont contribué à la baisse de la sinistralité. Soulignons que des remises de primes en assurance automobile de 155 M$ ont été accordées aux membres et clients comme mesure d'allègement afin d'appuyer ceux-ci durant la période de pandémie.

Les revenus d'exploitation sont de 5 324 M$, en hausse de 508 M$, ou de 10,5 %, par rapport à la même période en 2019. Cette augmentation s'explique par la hausse des primes nettes, notamment en lien avec la fin de la cession des primes dans le cadre du traité de réassurance signé à l'acquisition des activités canadiennes de State Farm. Cette hausse a été contrebalancée par les remises de primes en assurance automobile de 155 M$ accordées aux membres et clients comme mesure d'allègement afin d'appuyer ceux-ci durant la période de pandémie de COVID-19.

Les revenus de placement sont de 497 M$, en hausse de 156 M$, ou de 45,7 %, par rapport à la même période en 2019. Cette augmentation provient essentiellement de la variation positive de la juste valeur des obligations appariées supérieure à celle constatée en 2019, expliquée principalement par une baisse des taux d'intérêt sur le marché durant l'exercice 2020 supérieure à celle enregistrée en 2019. Rappelons que cette augmentation de la valeur des obligations a été compensée, en partie, par une hausse de la charge de sinistres en raison d'une stratégie d'appariement.

Les charges liées aux sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance sont de 3 689 M$, en hausse de 24 M$, ou de 0,7 %, par rapport à la même période en 2019, en raison principalement de la croissance des affaires, de l'incidence défavorable de la baisse des taux d'actualisation, contrebalancée par la sinistralité moins importante en assurance automobile, en lien avec les changements dans les habitudes de conduites attribuables à la pandémie de COVID-19. De plus, les conditions météorologiques plus favorables ont contribué à la baisse de la sinistralité.

Les frais autres que d'intérêts sont de 1 303 M$, en hausse de 58 M$, ou de 4,7 %, par rapport à la même période en 2019, en raison principalement de l'effet du traité de réassurance signé dans le cadre de l'acquisition des activités canadiennes de State Farm sur les charges couvertes par celui-ci.

Résultats pour le quatrième trimestre

Les excédents nets du quatrième trimestre sont de 378 M$, en hausse de 267 M$, par rapport à la même période en 2019. La sinistralité moins importante comparativement à la même période en 2019 ainsi que la hausse des primes nettes, comme expliqué précédemment, expliquent en grande partie la hausse des excédents par rapport au trimestre comparatif.

RUBRIQUE AUTRES

Résultats de l'exercice

Le secteur Autres enregistre, en 2020, un déficit net de 126 M$ comparativement à un déficit net de 199 M$ par rapport à la même période en 2019.

La baisse du déficit net s'explique principalement par les activités de trésorerie et par les variations de taux de marché qui ont eu un effet global favorable sur les excédents contrebalancée par l'évolution des positions de couverture pour les activités d'appariement qui ont eu un effet global défavorable moins important sur les excédents. Le secteur Autres inclut également des investissements liés à la poursuite de projets stratégiques ayant une portée à l'échelle du Mouvement Desjardins visant notamment la création de plateformes technologiques innovatrices, la protection de l'information, la sécurité et l'amélioration des processus d'affaires.

Résultats pour le quatrième trimestre

Le déficit net du quatrième trimestre est de 115 M$ comparativement à un déficit net de 147 M$ par rapport à la même période en 2019. La baisse du déficit net s'explique principalement par les activités de trésorerie et les variations de taux de marché qui ont eu un effet global favorable sur les excédents contrebalancée par l'évolution des positions de couverture pour les activités d'appariement qui ont eu un effet global défavorable moins important sur les excédents.

Des informations financières plus détaillées sont présentées dans le Rapport de gestion annuel 2020 du Mouvement Desjardins, qui sera disponible à compter du 3 mars 2021 sur le site Web de SEDAR , sous le profil de Capital Desjardins inc.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et le cinquième au monde, avec un actif de 362,0 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des observations concernant l'incidence possible de la pandémie de COVID-19 sur ses activités, ses résultats et sa situation financière ainsi que sur la conjoncture économique et celles des marchés financiers. Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents de nature générale ou spécifique. Il est donc possible qu'en raison de plusieurs facteurs, les hypothèses formulées s'avèrent erronées, ou que les prédictions, projections ou autres énoncés prospectifs ainsi que les objectifs et les priorités du Mouvement Desjardins ne se matérialisent pas ou se révèlent inexacts, et que les résultats réels en diffèrent sensiblement. D'ailleurs, l'incertitude créée par la pandémie de COVID-19 a fait croître grandement ce risque en posant des difficultés additionnelles dans l'établissement des hypothèses, des prédictions, des projections ou d'autres énoncés prospectifs en comparaison avec les périodes précédentes. Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs puisque divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du Mouvement Desjardins et dont ce dernier peut difficilement prédire les répercussions, peuvent influer, isolément ou collectivement, sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué de presse. Des renseignements supplémentaires sur ces derniers et d'autres facteurs sont fournis dans la section 4.0 « Gestion des risques » et dans la sous-section « Pandémie de COVID-19 » de la section 1.3 « Événements importants » du rapport de gestion annuel 2020 du Mouvement Desjardins. Bien que le Mouvement Desjardins soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables et basées sur un fondement valable, il ne peut garantir qu'elles se concrétiseront ou se révéleront exactes. Le Mouvement Desjardins déconseille aux lecteurs de se fier indûment à ces énoncés prospectifs pour prendre des décisions étant donné que les résultats réels, les conditions, les actions ou les événements futurs pourraient différer sensiblement des cibles, des attentes, des estimations ou des intentions qui y sont avancées explicitement ou implicitement. Le Mouvement Desjardins ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qui peuvent être faits à l'occasion par lui ou en son nom, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Mode de présentation de l'information financière

L'information financière contenue dans le présent document provient principalement des états financiers combinés annuels 2020. Ces derniers ont été préparés par la direction du Mouvement Desjardins conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board et aux exigences comptables de l'Autorité des marchés financiers du Québec, qui ne diffèrent pas des IFRS. Les IFRS représentent les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Les méthodes comptables utilisées sont identiques à celles de 2019. Pour de plus amples renseignements sur les méthodes comptables appliquées, se reporter à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés annuels. À moins d'indication contraire, tous les montants du présent document sont présentés en dollars canadiens et proviennent principalement des états financiers combinés du Mouvement Desjardins. Les symboles M$ et G$ sont utilisés pour désigner respectivement les millions et les milliards de dollars.

Mesures non conformes aux PCGR

Pour évaluer sa performance, le Mouvement Desjardins utilise des mesures conformes aux PCGR (IFRS) et diverses mesures financières non conformes aux PCGR. Les mesures financières non conformes autres que les ratios réglementaires et pour lesquelles il n'existe pas de définitions normalisées ne sont pas directement comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés et peuvent ne pas être directement comparables à toute mesure prescrite par les PCGR. Ces mesures non conformes aux PCGR peuvent être utiles aux investisseurs, entre autres, pour l'analyse du rendement financier.

Ces mesures non conformes aux PCGR sont définies ci-après :

Excédents rajustés du Mouvement Desjardins avant ristournes aux membres

La notion d'excédents rajustés est utilisée afin d'exclure les éléments particuliers et ainsi de présenter la performance financière provenant des activités d'exploitation. Ces éléments particuliers se caractérisent comme étant non liés aux opérations, comme les acquisitions et dispositions.

Les excédents du Mouvement Desjardins avant ristournes aux membres sont rajustés afin d'exclure l'élément particulier suivant : le gain, net d'impôts, lié à la cession de l'intégralité du portefeuille de commerçants bénéficiant des services offerts par le Mouvement sous la marque Monetico à Global Payments complétée le 31 décembre 2019.

Le tableau suivant présente la conciliation des excédents avant ristournes aux membres tels que présentés dans les états financiers combinés et les excédents rajustés tels que présentés dans le rapport de gestion.







Pour les périodes de trois mois Pour les exercices





terminées le terminés le 31 décembre (en millions de dollars) 31 décembre

2020 30 septembre

2020 31 décembre

2019 2020 2019 Présentation des excédents avant ristournes aux membres selon les états financiers combinés 876 $ 729 $ 935 $ 2 419 $ 2 598 $ Élément particulier, net d'impôts



















Gain lié à la cession de l'intégralité du portefeuille de commerçants bénéficiant des services offerts par le Mouvement sous la marque Monetico -

-

(309)

-

(309)

Présentation des excédents rajustés avant ristournes aux membres 876 $ 729 $ 626 $ 2 419 $ 2 289 $

Excédents rajustés du secteur Particuliers et Entreprises avant ristournes aux membres

Les excédents du secteur Particuliers et Entreprises avant ristournes aux membres sont rajustés afin d'exclure l'élément particulier suivant : le gain, net d'impôts, lié à la cession de l'intégralité du portefeuille de commerçants bénéficiant des services offerts par le Mouvement sous la marque Monetico à Global Payments complétée le 31 décembre 2019.

Le tableau suivant présente la conciliation des excédents du secteur Particuliers et Entreprises avant ristournes aux membres tels que présentés dans les états financiers combinés et les excédents rajustés avant ristournes aux membres tels que présentés dans le rapport de gestion.







Pour les périodes de trois mois Pour les exercices





terminées le terminés le 31 décembre (en millions de dollars) 31 décembre

2020 30 septembre

2020 31 décembre

2019(1) 2020 2019(1) Présentation des excédents du secteur Particuliers et Entreprises avant ristournes aux membres selon les états financiers combinés 364 $ 445 $ 686 $ 1 314 $ 1 913 $ Élément particulier, net d'impôts



















Gain lié à la cession de l'intégralité du portefeuille de commerçants bénéficiant des services offerts par le Mouvement sous la marque Monetico -

-

(309)

-

(309)

Présentation des excédents rajustés du secteur Particuliers et Entreprises avant ristournes aux membres 364 $ 445 $ 377 $ 1 314 $ 1 604 $

(1) Les données de 2019 ont été reclassées afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice courant.

Prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts

L'indicateur prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts est utilisé comme mesure de qualité du portefeuille de prêts. Il correspond aux prêts dépréciés bruts exprimés en pourcentage du total des prêts et acceptations bruts.

Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux propres rajusté

Le rendement des capitaux propres est utilisé comme mesure de rentabilité amenant de la création de valeur pour les membres et clients. Exprimé en pourcentage, il correspond aux excédents avant ristournes aux membres, à l'exclusion de la part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle, sur les capitaux propres moyens avant les participations ne donnant pas le contrôle.

Revenus

Revenus d'exploitation

La notion des revenus d'exploitation est utilisée dans l'analyse des résultats financiers. Cette notion permet de présenter des données financières mieux structurées et facilite la comparabilité des activités d'exploitation d'une période à l'autre en excluant la volatilité des résultats propres aux placements eu égard notamment à l'importance des activités d'assurance de personnes et d'assurance de dommages pour lesquelles une très grande proportion des placements est comptabilisée à la juste valeur par le biais du résultat net. L'analyse des revenus du Mouvement Desjardins est donc expliquée en deux volets, soit les revenus d'exploitation et les revenus de placement, qui composent le revenu total. Cette mesure n'est pas directement comparable à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

Les revenus d'exploitation comprennent le revenu net d'intérêts provenant principalement du secteur Particuliers et Entreprises et de la rubrique Autres, les primes nettes et les autres revenus d'exploitation tels que les frais de service sur les dépôts et les paiements, les commissions sur prêts et cartes de crédit, les services de courtage et de fonds de placement, les honoraires de gestion et de services de garde, les revenus de change ainsi que les autres revenus. Ces postes, pris individuellement, correspondent à ceux qui sont présentés dans les états financiers combinés.

Revenus de placement

Quant aux revenus de placement, ils comprennent les revenus nets de placement sur les titres classés et désignés à la juste valeur par le biais du résultat net, sur les titres classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ainsi que sur les titres évalués au coût amorti et autres qui sont inclus au poste « Revenus nets de placement » de l'état combiné du résultat. Ils comprennent également l'ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance. Les activités d'appariement des filiales d'assurance de personnes et d'assurance de dommages, qui comprennent les variations de la juste valeur, les gains et pertes sur disposition et les revenus d'intérêts et de dividendes sur les valeurs mobilières, sont présentées avec les revenus de placement étant donné que ces actifs soutiennent les passifs d'assurance, dont les résultats sont comptabilisés dans les frais de sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance dans les états financiers combinés. Ces revenus de placement incluent également les variations de la juste valeur des placements du secteur Particuliers et Entreprises, comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net.



Le tableau suivant illustre la concordance des revenus totaux présentés dans le rapport de gestion et les états financiers combinés.





Pour les périodes de trois mois Pour les exercices



terminées le terminés le 31 décembre (en millions de dollars) 31 décembre

2020 30 septembre

2020 31 décembre

2019(1) 2020 2019(1) Présentation des revenus dans les états financiers combinés



















Revenu net d'intérêts 1 455 $ 1 464 $ 1 383 $ 5 640 $ 5 296 $ Primes nettes 2 626

2 534

2 527

9 920

9 412

Autres revenus





















Frais de service sur les dépôts et les paiements 104

96

109

388

431



Commissions sur prêts et cartes de crédit 165

126

185

628

774



Services de courtage et de fonds de placement 243

235

226

954

886



Honoraires de gestion et de services de garde 168

152

155

617

582



Revenus (pertes) nets de placement(2) 646

304

(93)

3 116

3 087



Ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance (112)

(143)

(22)

(42)

(192)



Revenus de change 21

22

12

103

64



Autres 48

14

341

149

417

Revenu total 5 364 $ 4 804 $ 4 823 $ 21 473 $ 20 757 $























Présentation des revenus dans le rapport de gestion



















Revenu net d'intérêts 1 455 $ 1 464 $ 1 383 $ 5 640 $ 5 296 $ Primes nettes 2 626

2 534

2 527

9 920

9 412

Autres revenus d'exploitation





















Frais de service sur les dépôts et les paiements 104

96

109

388

431



Commissions sur prêts et cartes de crédit 165

126

185

628

774



Services de courtage et de fonds de placement 243

235

226

954

886



Honoraires de gestion et de services de garde 168

152

155

617

582



Revenus de change 21

22

12

103

64



Autres 48

14

341

149

417

Revenus d'exploitation 4 830

4 643

4 938

18 399

17 862

Revenus (pertes) de placement





















Revenus (pertes) nets de placement(2) 646

304

(93)

3 116

3 087



Ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance (112)

(143)

(22)

(42)

(192)





534

161

(115)

3 074

2 895

Revenu total 5 364 $ 4 804 $ 4 823 $ 21 473 $ 20 757 $ (1) Les données de 2019 ont été reclassées afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice courant. (2) Le détail de ce poste est présenté à la note complémentaire 26 « Revenu net d'intérêts et revenus nets de placement » des états financiers combinés.

Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit

Le taux de dotation à la provision pour pertes de crédit est utilisé comme mesure de qualité du portefeuille de prêts. Il correspond à la dotation à la provision pour pertes de crédit sur les prêts et acceptations bruts moyens.

Le tableau suivant présente le calcul du taux de dotation à la provision pour pertes de crédit tel que présenté dans le rapport de gestion.







Pour les périodes de trois mois Pour les exercices





terminées le terminés le 31 décembre (en millions de dollars et en pourcentage) 31 décembre

2020 30 septembre

2020 31 décembre

2019 2020 2019 Dotation à la provision pour pertes de crédit 169 $ 99 $ 113 $ 863 $ 365 $ Prêts bruts moyens 211 756

209 494

202 126

208 482

197 109

Acceptations brutes moyennes 164

104

282

200

212

Prêts et acceptations bruts moyens 211 920 $ 209 598 $ 202 408 $ 208 682 $ 197 321 $ Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit 0,32 % 0,19 % 0,22 % 0,41 % 0,18 %

