Le Mouvement Desjardins complète une première acquisition directe dans des infrastructures vertes aux États-Unis

Participation de 100 M$ dans quatre parcs éoliens et un parc solaire

MONTRÉAL, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Régime de rentes du Mouvement Desjardins et Desjardins Sécurité financière se sont associés à Connor, Clark & Lunn Infrastructure afin de faire l'acquisition d'une majorité des participations d'EDP Renováveis, S.A. (« EDPR ») dans quatre parcs éoliens en opération et d'un parc solaire en construction. Les actifs situés aux États-Unis dans les États de l'Indiana, du Wisconsin, de l'Oklahoma et de l'Ohio ont une capacité de plus de 560 MW. Le constructeur et développeur, EDPR, conservera une participation minoritaire et continuera à opérer et à gérer les actifs. La transaction est sujette à l'approbation réglementaire et devrait être finalisée avant la fin de l'année.

Les parcs acquis ont des contrats d'achat d'électricité à long terme générant des flux monétaires prévisibles, stables et à long terme avec, notamment, diverses coopératives de transmission d'électricité dont la mission est de desservir les régions rurales peu peuplées. Ceci contribuera positivement aux objectifs d'appariement visés par la détention d'actifs en infrastructure. Ces parcs généreront ultimement assez d'énergie propre pour alimenter 140 000 foyers et éviter l'équivalent des émissions de gaz à effets de serre de près de 280 000 voitures annuellement.

« Ce nouvel investissement dans les énergies renouvelables réaffirme notre engagement envers les énergies vertes. C'est un autre bel exemple de la contribution du Mouvement Desjardins auprès des collectivités qui permettra la création d'une prospérité plus durable, déclare Guy Cormier, chef de la direction et président du conseil d'administration du Mouvement. Je suis fier du travail des différentes entités du Mouvement Desjardins qui ont travaillé ensemble afin de mener à terme cette transaction. Notre engagement à l'accélération de la transition énergétique se manifeste dans toutes nos sphères d'activité et le rythme ne fera que s'accélérer dans les prochaines années. »

Ces actifs de qualité s'ajoutent au portefeuille d'actifs en énergies renouvelables, d'une valeur de plus de 1,1 milliard de dollars, dans des parcs éoliens et solaires et dans des centrales hydroélectriques partout dans le monde.

Rappelons que le Mouvement Desjardins a effectué, en août dernier, une première percée en énergies renouvelables en Asie en acquérant une participation minoritaire dans un parc éolien en mer de 376 MW. Une fois sa construction terminée à la fin de 2021, ce parc situé à Taïwan sera le plus important au pays. Il alimentera 380 000 foyers en électricité, tout en permettant d'éviter l'émission de 700 kilotonnes de gaz à effet de serre annuellement.

Le Mouvement Desjardins bénéficie de l'expertise d'une équipe dédiée aux projets d'infrastructures, qui, en collaboration avec Desjardins Gestion internationale d'actifs, investit à travers le monde dans des actifs d'infrastructures au profil rendement/risque attrayant et ayant la capacité de générer des flux monétaires stables à long terme. Avec près de 3 milliards d'actifs sous gestion, dont 40 % dans les énergies renouvelables, il s'agit du deuxième plus important investisseur institutionnel privé au Canada au sein de cette classe d'actifs de plus en plus recherchée par les investisseurs.

