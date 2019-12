Le Mouvement Desjardins annonce une restructuration organisationnelle

MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des événements survenus au cours des derniers mois, le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier, annonce des changements importants à la structure de l'organisation.

Depuis quelques mois, Desjardins a entamé des vérifications internes concernant la fuite de renseignements personnels. Dans la foulée de ces vérifications, Desjardins annonce qu'elle remanie sa haute direction. M. Denis Berthiaume, qui occupait le poste de premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation du Mouvement Desjardins, est remplacé par M. Réal Bellemare, qui occupait le poste de premier vice-président exécutif Finances, Trésorerie, Administration et chef de la direction financière. M. Bellemare prendra aussi, par intérim, les responsabilités de premier vice-président Technologies de l'information à la suite du départ de M. Chadi Habib. Un processus de recrutement sera bientôt lancé pour combler de façon permanente cette fonction.

D'un commun accord, il a été convenu entre Desjardins et M. Berthiaume, de même qu'entre Desjardins et M. Habib, de mettre un terme à leur collaboration permettant au Mouvement Desjardins de poursuivre avec un leadership renouvelé.

M. Alain Leprohon, CPA, CA, est aussi nommé premier vice-président Finances, Trésorerie, Administration et chef de la direction financière. Gestionnaire d'expérience, il s'est joint au Mouvement Desjardins en 2002, occupant différentes fonctions aux finances. Il occupait auparavant le poste de vice-président, Direction financière du Mouvement.

« La confiance que j'accorde aux membres de mon comité de direction est essentielle. Les événements des derniers mois m'amènent à la conclusion qu'il faut apporter des changements dans la composition de la haute direction du Mouvement Desjardins », a annoncé M. Cormier.

Création d'un Bureau de la sécurité Mouvement

M. Bellemare aura aussi comme responsabilité importante de mettre en place un Bureau de la sécurité Mouvement visant entre autres à :

Assurer la cohérence de nos initiatives et la mise en œuvre de stratégies transversales intégrées de sécurité, en étroite collaboration avec les secteurs d'affaires et les fonctions de soutien, notamment le marketing, la gestion des risques et la sécurité de l'information du Mouvement Desjardins.

Assurer la protection de nos membres et clients, de leurs actifs et de leurs renseignements personnels.

Assurer la mise en place d'un processus de reddition de comptes sur la sécurité, aligné sur les meilleures pratiques.

M. Bellemare travaillera avec des experts pour s'assurer de l'alignement de nos initiatives avec les meilleures pratiques du marché.

Ces changements entrent en vigueur dès aujourd'hui.

