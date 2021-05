MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins annonce l'acquisition des actifs de la firme d'investissement Hexavest. La société montréalaise sert une cinquantaine de clients essentiellement institutionnels localisés en majorité au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Asie. Elle compte un actif sous gestion de quelque 5 milliards de dollars et une trentaine d'employés et se spécialise dans les stratégies d'investissement en actions mondiales incluant les marchés émergents. Les parties prévoient clôturer la transaction aux alentours du 1er septembre 2021, sujet à certaines conditions de clôture usuelles.

« C'est avec beaucoup de fierté que je souhaite la plus cordiale des bienvenues à tous les membres de l'équipe d'Hexavest qui joindront le Mouvement Desjardins, a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction de la coopérative financière. Cette acquisition nous permettra d'enrichir notre offre de services auprès de la clientèle institutionnelle mettant à profit nos valeurs communes axées sur la proximité. Comme grand groupe coopératif, nous pourrons répondre à un plus large éventail de besoins et contribuer encore davantage au mieux-être des personnes et des collectivités. Cette transaction consolide également la position de Montréal comme pôle majeur de la gestion d'actifs. »

« L'acquisition des actifs d'Hexavest s'aligne parfaitement avec notre plan de croissance pancanadien qui vise à porter notre actif sous gestion à 100 G$ d'ici 2024, a indiqué Nicolas Richard, président et chef de l'exploitation de Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA). Prévue au début septembre, l'intégration des spécialistes d'Hexavest arrivera donc à point nommé puisqu'elle rehaussera le savoir-faire de DGIA dans les expertises complémentaires de gestion fondamentale et quantitative liée aux actions mondiales et de marchés émergents. »

« Je suis très heureux de voir l'équipe d'Hexavest se joindre au Mouvement Desjardins, a affirmé Marc Christopher Lavoie, président et cofondateur d'Hexavest. Nous nous sentons déjà les bienvenus au sein de la famille. En effet, Desjardins est non seulement une organisation solide, mais ses valeurs sont aussi partagées par nos professionnels. » Cofondateur de la firme en 2004, Vital Proulx, chef des placements et président du conseil d'administration d'Hexavest, a ajouté pour sa part : « Je me réjouis du fait que nous disposerons des ressources de Desjardins pour continuer de développer les offres qui ont permis de faire notre marque auprès de nos clients ».

À propos de Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA)

Avec un actif sous gestion de 83 milliards de dollars au 31 mars 2021 et une équipe qui sera portée à quelque 120 employés au début de septembre 2021, DGIA compte appuyer sa croissance sur son savoir-faire déjà établi en revenu fixe, en actions canadiennes, en répartition d'actifs, en immobilier, en infrastructures, ainsi qu'en gestion et en recherche quantitative, auquel s'ajoute l'expertise d'Hexavest. Son approche est centrée sur les besoins variés de ses clients, notamment en investissement responsable, où son statut de chef de file lui procure un avantage concurrentiel de taille. En effet, de plus en plus d'institutions souhaitent intégrer les critères non financiers que sont les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à la gestion de leurs placements. Dans le cadre du plan de croissance pancanadien de DGIA d'ici 2024, les clients ciblés incluront les régimes de retraite, les fondations, les compagnies d'assurance de personnes et de dommages, les fonds d'investissement, les sociétés privées de fiducie, de même que les organismes publics.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 377 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué peuvent être de nature prospective, notamment les énoncés relatifs à la croissance de DGIA. Les énoncés prospectifs comportent intrinsèquement des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents de nature générale ou spécifique, Il est donc possible qu'en raison de plusieurs facteurs, les énoncés prospectifs figurant aux présentes ne se matérialisent pas ou se révèlent inexacts, et que les résultats réels en diffèrent sensiblement. Certains facteurs, qui sont indépendants de la volonté du Mouvement Desjardins et dont ce dernier peut difficilement prédire les répercussions, peuvent influer sur la justesse des énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué. Bien que le Mouvement Desjardins soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes. Le Mouvement Desjardins recommande aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs pour prendre des décisions. Le Mouvement Desjardins ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu'il pourrait formuler ou qui pourraient l'être en son nom à l'occasion, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

