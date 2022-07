Le Mouvement Desjardins accroît sa participation au capital de son partenaire français Siparex Associés

MONTRÉAL, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins franchit une étape supplémentaire dans son partenariat avec Siparex Associés en accroissant sa participation dans le capital de cette dernière. Le Mouvement matérialise ainsi sa volonté de s'intégrer encore davantage dans l'écosystème actionnarial de Siparex, composé d'industriels et de financiers, afin d'accélérer son développement en Europe et de mieux accompagner ses membres et clients sur les deux continents.

C'est donc avec l'engagement du Mouvement Desjardins, coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord, que Siparex Associés a finalisé son tour de table auprès de ses actionnaires. Cette démarche se situe dans le prolongement de l'opération de renforcement de fonds propres (659 M$) de celle-ci, menée avec succès à la fin de 2021.

Le rôle que joue le Mouvement Desjardins au sein de Siparex Associés, notamment par la présence de son représentant, Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises, dans son conseil d'administration illustre la volonté de la société française de poursuivre sa stratégie internationale de levée de fonds et d'accompagnement des entreprises, avec l'appui d'un partenaire de renom.

« Siparex est dirigée par une équipe reconnue sur le marché pour son professionnalisme et son accompagnement des entreprises en portefeuille. Desjardins partage des valeurs communes et entretient des liens de longue date avec cette équipe, affirme Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins. Le renforcement de notre partenariat met en lumière le dynamisme et la diversité nos relations économiques historiques avec la France. Il témoigne également de notre volonté d'offrir un accompagnement extrafinancier à nos membres et clients en mettant tout en œuvre pour les faire bénéficier de nos partenariats et de notre important réseau des deux côtés de l'Atlantique. »

Très heureux de l'engagement renouvelé de Desjardins, Bertrand Rambaud, président de Siparex, a déclaré : « Le Mouvement Desjardins nous témoigne ainsi sa confiance et son intérêt pour notre classe d'actifs. Nous partageons une culture et des équipes avec le Fonds Transatlantique et sommes convaincus de l'enrichissement humain et du développement des affaires que cela engendre. Le renforcement de la participation du Mouvement Desjardins dans le capital de notre groupe offre un nouveau potentiel d'occasions de grande envergure de part et d'autre de l'Atlantique. »

Investisseur historique dans les fonds du Groupe Siparex, dont entre autres dans le dernier fonds de capital de risque XAnge 4, Desjardins est effectivement aussi partenaire de Siparex depuis la création du Fonds Transatlantique, véhicule d'investissement transfrontalier conçu pour accompagner les PME françaises et québécoises dans leur projet de croissance sur les deux territoires.

Le Fonds Transatlantique a connu une année 2021 particulièrement active, avec des investissements dans six nouvelles entreprises, dont trois fleurons québécois.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2021 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre sa gamme complète de produits et de services par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Siparex

Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion de 3 milliards d'euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De l'entreprise en démarrage à l'entreprise de taille intermédiaire, Siparex finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers : Innovation sous la marque XAnge, Transition énergétique sous la marque TiLT, Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap et ETI (entreprises de taille intermédiaire).

Le Groupe peut s'appuyer sur un ancrage territorial fort, assuré par ses six bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), trois implantations en Europe (Milan, Munich et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.

https://www.siparex.com

À propos de Siparex Associés et Sigefi Private Equity

Siparex Associés est la société holding qui regroupe les investisseurs stratégiques et actionnaires du Groupe Siparex. Elle est par ailleurs commanditaire de ses fonds.

Sigefi Private Equity est la société de gestion de tête du Groupe, détenue à 60 % par ses partenaires et à 40 % par Siparex Associés.

