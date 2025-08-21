JERSEY CITY, New Jersey, 22 août 2025 /CNW/ - Moomoo, l'une des principales plateformes d'investissement et de négociation au monde, a organisé avec succès le Moomoo Global Creator Summit 2025, à New York. L'événement a réuni près de 30 spécialistes et influenceurs mondiaux des États-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon, dont l'influence s'étend à environ 7 millions d'investisseurs dans le monde, établissant des liens entre les communautés, faisant progresser la littératie financière et favorisant des habitudes de placement plus intelligentes à l'échelle mondiale.

Des influenceurs mondiaux ont vécu l’expérience du baseball dans la loge VIP de moomoo. (PRNewsfoto/moomoo) Des influenceurs mondiaux ont pu découvrir la plateforme de négociation du Nasdaq. (PRNewsfoto/moomoo)

Tirant parti de sa plateforme mondiale influente et de ses partenariats stratégiques avec le Nasdaq et les Mets de New York, moomoo a rapproché les technologies financières de pointe et les collectivités dynamiques pour redéfinir l'engagement financier.

Chez Nasdaq, les créateurs mondiaux ont approfondi leur expertise du marché au moyen de séances personnalisées et de simulations d'options, reflétant le partenariat de moomoo visant à faire progresser le financement axé sur la technologie. L'expérience s'est prolongée dans la loge VIP de moomoo VIP au Citi Field, où la convergence des technologies financières et des sports a mis en valeur l'engagement culturel au-delà de la négociation traditionnelle, renforçant ainsi la mission de moomoo qui consiste à améliorer la littératie financière mondiale grâce à des collaborations transformatrices. Ces collaborations pionnières renforcent l'engagement de moomoo à créer un écosystème d'environnement d'investissement plus inclusif, stimulant et éclairé.

Soutenue par une communauté mondiale de plus de 27 millions d'utilisateurs, des ressources éducatives gratuites, des données complètes sur le marché et des outils de négociation professionnelle, moomoo poursuit sa mission de combler l'écart en matière de littératie financière tout en réduisant les obstacles à l'entrée sur le marché et en donnant aux investisseurs les moyens de prendre des décisions plus éclairées fondées sur des données.

« Moomoo estime que l'éducation financière renforce la confiance des investisseurs », a déclaré Neil McDonald, chef de la direction de Moomoo aux États-Unis. « En réunissant ce réseau mondial d'influenceurs avec des partenaires comme le Nasdaq et les Mets, nous transformons des renseignements sophistiqués en conversations pertinentes et alimentons une génération d'investisseurs plus intelligents et plus motivés. À l'avenir, nous élargirons les alliances d'élite, améliorerons les outils d'analyse et enrichirons les ressources financières pour évoluer vers des placements universellement accessibles, intéressants et exploitables. »

À propos de moomoo

Moomoo est une plateforme mondiale d'investissement et de négociation de premier plan dont l'objectif est d'offrir aux investisseurs des outils, des données et des renseignements faciles à utiliser. Notre plateforme est conçue pour fournir des informations et des technologies essentielles, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions d'investissement bien éclairées. Avec des outils graphiques avancés et des fonctions analytiques de niveau professionnel, moomoo évolue au rythme de ses utilisateurs, favorisant une communauté dynamique où tout le monde peut partager ses expériences, apprendre et évoluer ensemble.

Fondée aux États-Unis, moomoo a étendu sa présence mondiale sur plusieurs marchés, dont Singapour, l'Australie, le Japon, le Canada, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande. En tant que filiale d'une société cotée au Nasdaq, moomoo bénéficie de la confiance de plus de 27 millions d'utilisateurs dans le monde entier et a été reconnu par des institutions financières et des publications de premier plan pour son innovation et sa fiabilité.

