Le Monde festival, de retour à Montréal - La deuxième édition montréalaise aura lieu les 25 et 26 octobre prochains

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Forts du succès du premier Monde festival montréalais tenu l'an passé, Le Devoir et Le Monde unissent à nouveau forces et méninges pour une deuxième édition qui s'annonce captivante. Les deux rédactions ont invité des personnalités des univers intellectuel, économique, culturel, politique, scientifique et de l'innovation, tant de la France que du Québec, à venir échanger dans une série de conférences et débats liés par le thème « Agir ».

Trois semaines après le succès de l'édition parisienne, qui avait pour thématique « Imagine », la programmation montréalaise, élaborée conjointement par les quotidiens français Le Monde et québécois Le Devoir, permettra de porter des regards croisés sur les grands thèmes qui occupent le débat public des deux côtés de l'Atlantique. Et de tenter de faire ressortir des pistes de solutions permettant d'agir rapidement. Une cinquantaine de personnalités influentes, françaises et québécoises, participera à la quinzaine de conférences accueillie dans de hauts lieux de la culture et de l'éducation que sont le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), l'Université Concordia et la Tohu. Parmi les thématiques choisies, on retrouve l'urgence climatique et le développement durable, l'intelligence artificielle, particulièrement en santé, la vérité journalistique, les maternelles 4 ans, la famille moderne, le « surtourisme » ou encore le rap et le hip-hop.

Les conférences, animées par des journalistes du Monde et du Devoir, auront pour thèmes :

Peut-on composer avec un « allié » américain à la gouverne irrationnelle ? Le « surtourisme », une plaie pour les villes et le patrimoine Est-ce aux politiques de dire le beau ? La vérité journalistique existe-t-elle ? Qu'est-ce qu'une famille moderne ? Après la vague de #MoiAussi, qu'est-ce qui a changé ? La maternelle dès 3 ans : le modèle français est-il efficace et exportable ? Entre promesses et défis, l'intelligence artificielle (IA) redessinera-t-elle notre monde ? Le développement durable peut-il être rentable pour les entreprises ? L'intelligence artificielle au secours de la santé ? Comment garantir une plus grande égalité entre les territoires ? Urgence climatique : faut-il instaurer une dictature environnementale ? Rap et hip-hop réinventent et bouleversent les codes linguistiques Matinée « Réinventer la ville : agir… vite ! » Atelier « Open urbanisms : Public spaces as a living organisms »

Des personnalités influentes ont rendez-vous au Monde Festival à Montréal

Parmi les invités, les spectateurs pourront dialoguer avec des personnalités françaises telles que l'ex-ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquet, la mairesse du 9e arrondissement de Paris et étoile montante de la politique, Delphine Bürkli, ou encore l'ex-ministre du Travail et actuel président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Parmi les personnalités québécoises, Yoshua Bengio, spécialiste de l'apprentissage automatique profond (deep learning) et directeur de l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal (MILA), sera de retour, tout comme Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal. Les spectateurs pourront également compter sur l'expertise de l'ex-première ministre Pauline Marois, de l'auteur et metteur en scène Dominic Champagne, également instigateur du Pacte pour la transition, ou encore de la femme politique Véronique Hivon.

Le Monde Festival à Montréal est un partenariat entre Le Monde et Le Devoir, avec le soutien du Consulat général de France à Québec, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, de l'Université Concordia, de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de la Banque Transatlantique, de Keolis, du Mouvement Desjardins, de la Maison Simons, de New Cities, du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), de la Tohu, du Sofitel de Montréal et d'Air Canada.

Le Devoir est un quotidien d'information publié à Montréal et fondé en 1910 par le journaliste et homme politique Henri Bourrassa. Sa devise est « Libre de penser ». Le Devoir est un média d'information indépendant, qui défend depuis sa fondation les idées et les causes assurant l'avancement politique, économique, culturel et social de la société québécoise.

Quotidien francophone d'audience internationale, Le Monde a vocation, également par le biais de son site Internet et de ses multiples applications, à être lu au-delà des frontières de la France. De fait, ces dernières années, les lecteurs du Monde depuis l'étranger n'ont jamais été aussi nombreux. En 2017, dans un contexte de très forte actualité, 400 millions de visites, sur un total de 1,8 milliard, proviennent d'autres pays que la France. Parmi ces pays, Le Monde s'intéresse notamment à ceux qui partagent, avec la France, la langue et une histoire communes.

