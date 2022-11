Un sondage national révèle que les Canadiens ignorent les risques pour la santé oculaire associés au diabète.

TORONTO, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Novembre marque le Mois de la sensibilisation au diabète, et pour contribuer à sensibiliser les Canadiens, la Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) désire rappeler aux Canadiens les différentes complications associées au diabète, plus précisément la rétinopathie diabétique (RD), une maladie oculaire pouvant mener à une perte de vision. Environ 5,7 millions de Canadiens sont touchés par le diabète à l'heure actuelle. Pourtant selon un sondage récent réalisé par la SCO, seulement 6 % des Canadiens se préoccupant de leur santé oculaire ont affirmé avoir passé un examen de la vue en raison du diabète au cours de la dernière année.

« À ce jour, un tiers des Canadiens sont atteints de diabète ou de prédiabète, ce qui signifie qu'ils présentent un risque d'être atteints de rétinopathie diabétique, l'une des principales causes de cécité chez les Canadiens, affirme le Dr Phil Hooper, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. Pour les personnes diabétiques, la détection précoce constitue la meilleure façon de se protéger contre une perte de vision. Il est donc essentiel que les Canadiens prennent régulièrement rendez-vous pour passer un examen de la vue chez un professionnel des soins oculovisuels qui peut détecter la maladie très tôt et offrir le traitement nécessaire ou un aiguillage adapté au type particulier de changement à la rétine diagnostiqué. »

Le récent sondage national réalisé par la SCO, en partenariat avec l'Association canadienne des optométristes, a recensé des lacunes dans le système de santé oculaire pour contribuer à orienter les futures interventions et s'attaquer aux enjeux en matière de santé oculaire à l'échelle du pays. Les résultats du sondage ont souligné la nécessité absolue de créer un Bureau national de la santé visuelle à l'Agence de la santé publique du Canada et d'élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale sur les soins oculaires. Entre temps, les conclusions du sondage ont également révélé que de nombreux Canadiens ignorent les risques associés pour la santé oculaire associés au diabète, et seuls 31 % des Canadiens sont en mesure de mentionner la RD comme étant l'une des principales causes de cécité.

Alors que 9,3 millions de Canadiens ont reçu un diagnostic de cette maladie au cours des deux dernières années, le Mois de la sensibilisation au diabète constitue l'occasion de mieux renseigner les Canadiens à propos de cette maladie et de renouveler la demande en vue de la création d'un Bureau national de la santé oculaire à l'Agence de la santé publique du Canada. La mise en œuvre de la stratégie nationale sur les soins oculaires permettrait une éducation et une sensibilisation accrues à l'égard de la RD et d'autres maladies oculaires.

Le diabète peut endommager les vaisseaux sanguins de la rétine avec le temps, ce qui provoque la RD - l'une des quatre principales maladies oculaires - et peut avoir différents stades et degrés de gravité. Les symptômes ne se manifestent que lorsque la maladie est présente depuis un certain temps, et le traitement à ce stade est plus difficile. C'est pourquoi des examens de la vue réguliers sont essentiels pour les personnes diabétiques. Afin de réduire leur risque d'être atteintes de rétinopathie, les personnes diabétiques doivent régulièrement surveiller et gérer leurs taux de glycémie pour en effectuer un contrôle serré, en plus de contrôler leur tension artérielle et leur taux de cholestérol.

Aux premiers stades, la rétinopathie diabétique ne provoque aucun symptôme. Un stade plus avancé de la maladie peut provoquer :

Une vision floue

L'apparition de corps flottants ou de nuages dans la vision

Une perte soudaine de vision

Pour en savoir plus sur les facteurs de risque, le diagnostic et le traitement de la rétinopathie diabétique, visitez voirlespossibilites.ca .

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculaires et visuels au Canada. En tant que médecins et chirurgiens ophtalmologistes, ses membres veillent à ce que la population canadienne reçoive les meilleurs soins oculaires médicaux et chirurgicaux possible, en encourageant la poursuite de l'excellence en ophtalmologie et en procurant des services de soutien à nos membres en exercice. La SCO regroupe plus de 900 ophtalmologistes et 200 médecins résidents en ophtalmologie. Nous collaborons avec le gouvernement, d'autres sociétés de surspécialité nationales et internationales, nos collectivités universitaires (ACUPO), nos partenaires provinciaux et sociétés affiliées et d'autres professionnels des soins oculaires et groupes de patients pour promouvoir une politique en matière de santé oculaire et visuelle au Canada. La SCO est prestataire agréée et primée de développement professionnel continu (DPC) dans le cadre du programme du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). Elle est en outre affiliée à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour de plus amples renseignements, visitez le site cos-sco.ca.

À propos du sondage

Un sondage en ligne a été réalisé auprès de 2 003 Canadiens âgés de 18 ans et plus entre le 10 et le 21 juin 2022 à l'aide du panel en ligne de Léger. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c.-à-d., un panel Web dans le cas présent). Toutefois, à titre comparatif, un échantillon aléatoire de 2 003 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,2 %, 19 fois sur 20. Le panel en ligne de Léger compte environ 400 000 membres à l'échelle nationale et a un taux de rétention de 90 %.

SOURCE Canadian Ophthalmological Society

Renseignements: Bojana Duric, [email protected], BlueSky Communications